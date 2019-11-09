Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
9 ноября 2019, 20:27

Стали известны подробности об обновленном УАЗ «Патриот»

  • 1496
  • 0
Фото: УАЗ
Обновленный внедорожник УАЗ «Патриот» 2020 модельного года получит новый мотор. Об этом сообщил недавно назначенный генеральный директор Ульяновского автозавода Руслан Горевой.
Ранее мы писали
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появились патентные изображения новых опций ...
Читать далее
В интервью корпоративному изданию «Мотор ЗМЗ» Руслан Горевой рассказал, в ближайшем будущем на Заволжском моторном заводе наладят выпуск нового силового агрегата. Но сам по себе новый мотор не представляет для рынка и бизнеса особой ценности. Он рассматривается только как часть автомобиля. И от того, насколько хорошо этот автомобиль продается, зависит финансовый успех всего предприятия.

Одной из приоритетных задач для Ульяновского автозавода сейчас является запуск обновленного внедорожника УАЗ «Патриот», который получит новый двигатель российского производства. В условиях спада на отечественном авторынке предприятие не может распылять средства. Поэтому в ближайшее время именно эти два направления станут основным объектом инвестирования. 

Остальные инвестиционные программы, связанные с новыми продуктами или с техническим переоснащением, пока будут приостановлены. В противном случае существует риск не запустить вообще ничего. Кроме того, Руслан Горевой намерен сократить накладные и управленческий расходы. Их уровень на УАЗе высок по сравнению с другими предприятиями отрасли, что закономерно сказывается на увеличении себестоимости продукции. 


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум УАЗ 3163 Патриот
Внедорожники UAZ Patriot производятся в трех комплектациях: Classic, Comfort и Limited. Версия Classic оборудуется гидроусилителем руля, регулируемой по углу наклона рулевой колонкой, центральным замком, аудиоподготовкой, тканевой обивкой сидений и внутренних панелей дверей. Исполнение Limited отличается ...
Auto
УАЗ раскрыл все подробности о «Патриоте» с АКПП
Вау! Нищебродский отечественный вариант для мужчин с маленьким писюном, да еще при этом с возможностью "влететь" на совсем недетскую сумму при починке АКПП. Хочу посмотреть на его владельцев ) ) )
Александр
Что купить весной? Главные новинки авторынка марта 2019 года
заз в честь выборов на украине стал стоить 85000р, от порошенко для россиян подарок
дамир
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы UAZ
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Контраварийное вождение. Необходимость или развлечение?
Тест-драйв Skoda Superb-2020: цена благородства
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа УАЗ Патриот
Объявления о продаже УАЗ Патриот
Рейтинг по классам
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 15 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс B
FAW Vita и еще 85 моделей
Класс А Exclusive
Smart ForTwo и еще 2 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Стали известны подробности об обновленном УАЗ «Патриот»
{{material_127847}}В интервью корпоративному изданию «Мотор ЗМЗ» Руслан Горевой рассказал, в ближайшем будущем на Заволжском моторном заводе наладят выпуск нового силового агрегата. Но сам по себе новый мотор не представляет для рынка и бизнеса особой ценности. Он рассматривается только как часть автомобиля. И от того, насколько хорошо этот автомобиль продается, зависит финансовый успех всего предприятия.Одной из приоритетных задач для Ульяновского автозавода сейчас является запуск обновленного внедорожника УАЗ «Патриот», который получит новый двигатель российского производства. В условиях спада на отечественном авторынке предприятие не может распылять средства. Поэтому в ближайшее время именно эти два направления станут основным объектом инвестирования. Остальные инвестиционные программы, связанные с новыми продуктами или с техническим переоснащением, пока будут приостановлены. В противном случае существует риск не запустить вообще ничего. Кроме того, Руслан Горевой намерен сократить накладные и управленческий расходы. Их уровень на УАЗе высок по сравнению с другими предприятиями отрасли, что закономерно сказывается на увеличении себестоимости продукции. 
2019-11-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Саратов Тула Екатеринбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.