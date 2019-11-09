9 ноября 2019, 20:27
Стали известны подробности об обновленном УАЗ «Патриот»
- 1496
- 0
Фото: УАЗ
Обновленный внедорожник УАЗ «Патриот» 2020 модельного года получит новый мотор. Об этом сообщил недавно назначенный генеральный директор Ульяновского автозавода Руслан Горевой.
Ранее мы писали
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появились патентные изображения новых опций ...Читать далее
Одной из приоритетных задач для Ульяновского автозавода сейчас является запуск обновленного внедорожника УАЗ «Патриот», который получит новый двигатель российского производства. В условиях спада на отечественном авторынке предприятие не может распылять средства. Поэтому в ближайшее время именно эти два направления станут основным объектом инвестирования.
Остальные инвестиционные программы, связанные с новыми продуктами или с техническим переоснащением, пока будут приостановлены. В противном случае существует риск не запустить вообще ничего. Кроме того, Руслан Горевой намерен сократить накладные и управленческий расходы. Их уровень на УАЗе высок по сравнению с другими предприятиями отрасли, что закономерно сказывается на увеличении себестоимости продукции.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Skoda Superb-2020: цена благородства
06.11.2019, 00:06
Тест-драйв УАЗ «Пикап»: по мужской линии
25.11.2018, 20:18
Тест-драйв обновленного УАЗ «Патриот»: проверено Севером
12.10.2018, 07:16
Тест-драйв УАЗ «Профи»: боец трудового резерва
09.01.2018, 08:54
Тест-драйв нового УАЗ «Патриот»: молодящий кровь
25.12.2016, 19:36
Тест-драйв UAZ Patriot: если душа просит...
10.02.2016, 08:08
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Skoda Superb-2020: цена благородства
06.11.2019, 00:06
Тест-драйв УАЗ «Пикап»: по мужской линии
25.11.2018, 20:18
Тест-драйв обновленного УАЗ «Патриот»: проверено Севером
12.10.2018, 07:16
Тест-драйв УАЗ «Профи»: боец трудового резерва
09.01.2018, 08:54
Тест-драйв нового УАЗ «Патриот»: молодящий кровь
25.12.2016, 19:36
Тест-драйв UAZ Patriot: если душа просит...
10.02.2016, 08:08
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Внедорожники UAZ Patriot производятся в трех комплектациях: Classic, Comfort и Limited. Версия Classic оборудуется гидроусилителем руля, регулируемой по углу наклона рулевой колонкой, центральным замком, аудиоподготовкой, тканевой обивкой сидений и внутренних панелей дверей. Исполнение Limited отличается ...
Вау! Нищебродский отечественный вариант для мужчин с маленьким писюном, да еще при этом с возможностью "влететь" на совсем недетскую сумму при починке АКПП. Хочу посмотреть на его владельцев ) ) )
заз в честь выборов на украине стал стоить 85000р, от порошенко для россиян подарок
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве