28 мая 2019, 08:51
Стали известны рублевые цены на автомобили Opel
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Компания Opel на презентации для российских дилеров озвучила предполагаемые цены на свои автомобили. До конца 2019 года в дилерских шоу-румах должны появиться кроссоверы Grandland X, минивены Zafira Life и фургоны Vivaro. Скажем сразу - дешево не будет.
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Минивен Opel Zafira Life и фургоны Opel Vivaro первыми встанут на калужский конвейер. Тестовая сборка должна была начаться в мае. Озвученные «Опелем» цены похожи на цены «родственных» моделей, которые также выпускают на российском заводе ПСМА Рус. Минивен Opel Zafira Life получит 2,0-литровый дизель (150 л.с.) в паре с 6-диапазонным «автоматом» и будет стоить 2,3 – 3,0 млн рублей. «Француз» Peugeot Traveller с таким же мотором стоит минимум 2,1 млн рублей, но у него есть и более «бюджетная версия с 1,6-литровым дизелем (95 л.с.) и «механикой» за 1,85 млн рублей. Минивен Citroen SpaceTourer с 95-сильным мотором стоит от 2,1 млн рублей, со 150-сильным – от 2,35 млн рублей.
И, наконец, фургоны Opel Vivaro предложат в разных вариантах длины, с дизельными моторами объемом 1,6 литра или 2,0-литра. Цены будут начинаться от 1,7 млн рублей за базовые версии. За более дорогие комплектации попросят не менее 2 млн рублей. Французские Peugeot Expert и Citroen Jumpy стоят немного дешевле – от 1,5 млн рублей.
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