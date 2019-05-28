28 мая 2019, 08:51

Стали известны рублевые цены на автомобили Opel

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Компания Opel на презентации для российских дилеров озвучила предполагаемые цены на свои автомобили. До конца 2019 года в дилерских шоу-румах должны появиться кроссоверы Grandland X, минивены Zafira Life и фургоны Vivaro. Скажем сразу - дешево не будет.
Стали известны рублевые цены на автомобили Opel
Стали известны рублевые цены на автомобили Opel
Стали известны рублевые цены на автомобили Opel
Стали известны рублевые цены на автомобили Opel
Стали известны рублевые цены на автомобили Opel
Стали известны рублевые цены на автомобили Opel
Стали известны рублевые цены на автомобили Opel
Стали известны рублевые цены на автомобили Opel
Стали известны рублевые цены на автомобили Opel
Стали известны рублевые цены на автомобили Opel
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Надежды многих на привлекательные цены Opel не оправдались. Автомобили будут стоить сопоставимо с аналогичными моделями Peugeot и Citroen. И даже чуть дороже. Например, кроссоверы Grandland X на первом этапе планируют привозить из Германии. Отсутствие локальной сборки неминуемо сказалось на цене: от 1,8 до 2,2 млн рублей в зависимости от модификации и оснащения. Соплатформенный французский Peugeot 3008 стоит от 1 699 000 рублей за базовый кроссовер в комплектации Active с 1,6-литровым мотором (150 л.с.) и 6АКПП. Топовый GT Line с 2,0-литровым дизелем (150 л.с.) и АКПП стоит минимум 2 029 000 рублей. В дальнейшем сборку Grandland X могут наладить в Калуге. Тогда, возможно, и цены станут чуть ниже.

Минивен Opel Zafira Life и фургоны Opel Vivaro первыми встанут на калужский конвейер. Тестовая сборка должна была начаться в мае. Озвученные «Опелем» цены похожи на цены «родственных» моделей, которые также выпускают на российском заводе ПСМА Рус. Минивен Opel Zafira Life получит 2,0-литровый дизель (150 л.с.) в паре с 6-диапазонным «автоматом» и будет стоить 2,3 – 3,0 млн рублей. «Француз» Peugeot Traveller с таким же мотором стоит минимум 2,1 млн рублей, но у него есть и более «бюджетная версия с 1,6-литровым дизелем (95 л.с.) и «механикой» за 1,85 млн рублей. Минивен Citroen SpaceTourer с 95-сильным мотором стоит от 2,1 млн рублей, со 150-сильным – от 2,35 млн рублей.

И, наконец, фургоны Opel Vivaro предложат в разных вариантах длины, с дизельными моторами объемом 1,6 литра или 2,0-литра. Цены будут начинаться от 1,7 млн рублей за базовые версии. За более дорогие комплектации попросят не менее 2 млн рублей. Французские Peugeot Expert и Citroen Jumpy стоят немного дешевле – от 1,5 млн рублей.

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Форум Opel Vivaro
Цитата:| Кому: Анастасия Грузоподъемность длинной базы 1.2т, короткой 1т. Цитата:| Кому: Денис Автомат как европейский автомат. У японцев получше. Паркинг есть, 2х литров хватит. Но в любом случае лучше на состояние мотора посмотреть и почитать про болячки, там и определитесь. Цитата:| Кому: ...
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Стали известны рублевые цены на автомобили Opel
{{material_126415}}Надежды многих на привлекательные цены Opel не оправдались. Автомобили будут стоить сопоставимо с аналогичными моделями Peugeot и Citroen. И даже чуть дороже. Например, кроссоверы Grandland X на первом этапе планируют привозить из Германии. Отсутствие локальной сборки неминуемо сказалось на цене: от 1,8 до 2,2 млн рублей в зависимости от модификации и оснащения. Соплатформенный французский Peugeot 3008 стоит от 1 699 000 рублей за базовый кроссовер в комплектации Active с 1,6-литровым мотором (150 л.с.) и 6АКПП. Топовый GT Line с 2,0-литровым дизелем (150 л.с.) и АКПП стоит минимум 2 029 000 рублей. В дальнейшем сборку Grandland X могут наладить в Калуге. Тогда, возможно, и цены станут чуть ниже.Минивен Opel Zafira Life и фургоны Opel Vivaro первыми встанут на калужский конвейер. Тестовая сборка должна была начаться в мае. Озвученные «Опелем» цены похожи на цены «родственных» моделей, которые также выпускают на российском заводе ПСМА Рус. Минивен Opel Zafira Life получит 2,0-литровый дизель (150 л.с.) в паре с 6-диапазонным «автоматом» и будет стоить 2,3 – 3,0 млн рублей. «Француз» Peugeot Traveller с таким же мотором стоит минимум 2,1 млн рублей, но у него есть и более «бюджетная версия с 1,6-литровым дизелем (95 л.с.) и «механикой» за 1,85 млн рублей. Минивен Citroen SpaceTourer с 95-сильным мотором стоит от 2,1 млн рублей, со 150-сильным – от 2,35 млн рублей.И, наконец, фургоны Opel Vivaro предложат в разных вариантах длины, с дизельными моторами объемом 1,6 литра или 2,0-литра. Цены будут начинаться от 1,7 млн рублей за базовые версии. За более дорогие комплектации попросят не менее 2 млн рублей. Французские Peugeot Expert и Citroen Jumpy стоят немного дешевле – от 1,5 млн рублей.
2019-05-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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