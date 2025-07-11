Стальные скелеты мостов изготавливают в Петербурге
Предприятие играет важную роль в реализации крупных транспортных проектов в Петербурге. Так, для капитального ремонта Биржевого моста завод изготовил более 1 000 тонн металлических конструкций, а для строительства Московско-Дунайской развязки – свыше 7 000 тонн. Сейчас специалисты «СтройМеталКонструкции» приступили к выполнению работ по реконструкции Цимбалинского путепровода – одного из важнейших элементов дорожной сети Невского и Фрунзенского районов Санкт-Петербурга.
Производственный процесс включает в себя лазерную резку, сварку, механическую обработку и антикоррозионную защиту металла. Все изделия проходят строгий контроль качества перед отправкой на строительные площадки. По словам представителей завода, благодаря высокому уровню автоматизации и квалифицированному персоналу, предприятие способно выполнять заказы любой сложности, что делает его надежным партнером для городских инфраструктурных проектов.
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10.07.2025, 17:39
Nissan приостановил выпуск трех моделей из-за торговых пошлин
Компания Nissan объявила о приостановке производства трех моделей на заводах в США, предназначенных для поставок в Канаду. Речь идет об автомобилях Pathfinder и Murano, выпускаемых в штате Теннесси, а также о пикапах Frontier, которые собирают в Миссисипи. Читать далее
-
10.07.2025, 15:42
Петербургские контролеры выловили более 700 тысяч «зайцев»
За первые шесть месяцев 2025 года в Санкт-Петербурге зафиксировано 711 378 случаев безбилетного проезда в наземном общественном транспорте. Это на 31 тысячу меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным Комитета по транспорту, одной из причин снижения числа нарушений стали усиленные проверки.Читать далее
-
10.07.2025, 15:09
Range Rover сменил логотип. Он понравился не всем
Британская компания Jaguar Land Rover (JLR) официально представила новый логотип для своего премиального «внедорожного» подразделения Range Rover, которое больше не может существовать как суббренд в составе Land Rover. Новая эмблема представляет собой две зеркально отраженные и сложенные вместе латинские литеры R. Читать далее
-
10.07.2025, 14:05
Шелковый путь 2025: МАЗ выставит три экипажа против КамАЗа и Урала
12 июля стартует одна из самых масштабных и сложных внедорожных гонок года – международный ралли-рейд «Шелковый путь». В этом году маршрут пройдет по трем странам. Участников ждут разнообразные ландшафты – от берегов Байкала до песков Гоби и высокогорных трасс Горного Алтая. Команда «МАЗ-СПОРТавто» примет участие в зачете грузовиков Т5 сразу с тремя экипажами, среди которых как опытные гонщики, так и молодые спортсмены. Читать далее
-
10.07.2025, 13:34
Какой надежный седан можно купить за 1 млн рублей. Список из 4 моделей
В современных реалиях автомобиль за 1 млн рублей уже нельзя назвать роскошью. Тем не менее, при грамотном подходе в этом ценовом диапазоне все еще можно найти надежную, комфортную и ликвидную машину с атмосферным двигателем и пробегом до 100 тысяч километров. Читать далее
-
10.07.2025, 12:47
В Узбекистане объявили войну злостным нарушителям
В Узбекистане за прошедший год было зафиксировано 24 млн нарушений правил дорожного движения, из которых 81% пришелся на грубые нарушения. В связи с этим президент страны Шавкат Мирзиёев объявил о начале масштабной борьбы с водителями, систематически игнорирующими ПДД. Читать далее
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