Стало известно, что будут выпускать на бывшем заводе Toyota в Петербурге

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Вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал РИА Новости , что на бывшем заводе Toyota может начаться сборка электрокаров e-Neva, разработанных концерном «Алмаз-Антей». Сейчас такая возможность прорабатывается ведомством совместно со специалистами оборонного холдинга. Но даже при благоприятном развитии событий, производство автомобилей e-Neva запустят не ранее 2026 года. До этого времени Минпромторг рассчитывает наладить сборку в паре «с кем-то из автопроизводителей, чтобы раскачать само производство».

Напомним, E-Neva – это 4,5-метровый кроссовер, который приводят в движение два электромотора суммарной отдачей 435 л.с. Емкости тяговой батареи (90 кВт-ч) должно хватать на 463 километра без подзарядки. Предварительное время разгона с места до 100 км/ч составляет всего 2,7 секунды. Позже на одной платформе с кроссовером создадут другие электрические модели, включая фургон. Запуск серийного производства недавно перенесли с 2024 года на конец 2026-го. А примерно через четыре года предприятие рассчитывает выпускать по 55 – 65 тысяч автомобилей в год.

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