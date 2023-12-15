Стало известно, что сейчас происходит на заводе Lada в Ижевске
Фото: ladaizhevsk.ru
На Ижевском автозаводе начали собирать опытную партию электрических е-Largus. В нее войдут 30 автомобилей, на которых специалисты АвтоВАЗа будут отлаживать производственные процессы. В прессовом производстве локализована штамповка кузовных элементов: крыша, задние распашные двери, передние крылья. Ведутся работы по локализации пластиковых элементов. Интересно, что бензиновые и электрические Lada Largus будут собирать на одной линии.
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05.12.2023, 13:05
АвтоВАЗ уточнил сроки возобновления серийного производства Lada Largus
В августе с конвейера Волжского автозавода сошла последняя партия из 650 автомобилей Lada Largus, после чего сборочную линию начали переносить в Ижевск, откуда за год до этого съехала Lada Vesta.Читать далее
-
29.11.2023, 13:55
ТОП-3 российских новинок 2024 года, которым не нужен бензин
Российские автопроизводители, следуя за мировой модой на электромобили, активно разрабатывают свои модели. В следующем году ожидается премьера сразу трех электрокаров от разных отечественных брендов.Читать далее
-
20.11.2023, 15:31
Глава АвтоВАЗа рассказал о серийной сборке электрических Lada
Президент АвтоВАЗа Максим Соколов, выступая в Совете Федерации, рассказал о скором запуске в серийное производство электрических версий Lada. Сборку организуют на автозаводе в Ижевске.Читать далее
-
17.11.2023, 16:03
В Петербурге на Lada Largus случайно уронили 10-тонный противовес: видео
Утром в пятницу, 17 ноября, с огромного трала, перевозившего трактор, сорвался 10-тонный противовес и упал ровно на крышу белого Lada Largus, смяв легковой автомобиль в лепешку.Читать далее
-
01.11.2023, 07:09
АвтоВАЗ рассказал, когда и где возобновит сборку Lada Largus (и сколько будет стоить переезд)
Последние серийные автомобили семейства Lada Largus сошли с конвейера завода в Тольятти в августе 2023 года. Руководство АвтоВАЗа решило перенести сборку в другой регион. Пока переезд идет в соответствии с графиком.Читать далее
-
16.10.2023, 17:06
Подробности массовой аварии в Ленобласти, где погибла девушка: водитель грузовика просто остановился помочь
Ранним утром в понедельник, 16 октября, на трассе «Сортавала» в Ленинградской области произошло несколько массовых аварий с участием в общей сложности полутора десятков автомобилей. В одной из них погибла молодая девушка.Читать далее
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