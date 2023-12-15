Стало известно, что сейчас происходит на заводе Lada в Ижевске

01.11.2023, 07:09

АвтоВАЗ рассказал, когда и где возобновит сборку Lada Largus (и сколько будет стоить переезд)

Последние серийные автомобили семейства Lada Largus сошли с конвейера завода в Тольятти в августе 2023 года. Руководство АвтоВАЗа решило перенести сборку в другой регион. Пока переезд идет в соответствии с графиком.Читать далее