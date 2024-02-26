Стало известно, что входит в комплектацию самого дешевого нового автомобиля в России

Ранее мы писали Названы самые популярные автомобили в Москве и Санкт-Петербурге в 2023 году Бестселлером отечественного авторынка в 2023 году стали автомобили марки Lada, но предпочтения (и возможности) ... Читать далее

Рекомендованная производителем цена седана Lada Ganta в упрощенной комплектации «Стандарт» составляет 700 тысяч рублей. Как сообщает инсайдерский паблик Avtograd news, таких автомобилей в Тольятти сейчас собирают крайне мало: по 15 – 20 штук за смену и то не каждый день. Машину в комплектации «Стандарт» можно заказать преимущественно только через официальный сайт Lada, а получать ее придется в Тольятти.

Визуально такой седан можно безошибочно опознать по черным неокрашенным дверным ручкам, черным корпусам зеркал заднего вида и по отсутствию черной вставки на заднем бампере. Из опций в машине есть только ABS и электростеклоподъемники передних дверей. На пробных автомобилях не было даже шумоизоляции капота, но потом все-таки решили ее вернуть. Исчезла подсветка вещевого ящика и багажника, резинка на крышке капота и ручка закрытия багажника.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Granta (от 393 900 Р )

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