Стало известно, что входит в комплектацию самого дешевого нового автомобиля в России
Визуально такой седан можно безошибочно опознать по черным неокрашенным дверным ручкам, черным корпусам зеркал заднего вида и по отсутствию черной вставки на заднем бампере. Из опций в машине есть только ABS и электростеклоподъемники передних дверей. На пробных автомобилях не было даже шумоизоляции капота, но потом все-таки решили ее вернуть. Исчезла подсветка вещевого ящика и багажника, резинка на крышке капота и ручка закрытия багажника.
-
19.02.2024, 07:39
Названы самые популярные автомобили в Москве и Санкт-Петербурге в 2023 году
Бестселлером отечественного авторынка в 2023 году стали автомобили марки Lada, но предпочтения (и возможности) автомобилистов двух столиц серьезно отличаются от общероссийских.Читать далее
-
16.02.2024, 14:56
В Lada Granta вернулась Алиса
Компания АвтоВАЗ сообщила о возобновлении производства автомобилей Lada Granta с мультимедийной системой EnjoY Pro. Новая опция будет доступна покупателям седанов и хэтчбеков.Читать далее
-
14.02.2024, 22:52
Названы лучшие 3-летние автомобили, которые не теряют в цене
Аналитическое агентство «Автостат» в 10-й раз опубликовало итоги ежегодного исследования Residual value, которое показывает, как меняется цена автомобиля через три года после покупки.Читать далее
-
14.02.2024, 14:20
Названы 9 подержанных автомобилей, которые легче всего продать. Сколько они стоят
Эксперты Авто.ру изучили данные основных автомобильных классифайдов за январь 2024 года и выяснили, какие подержанные автомобили разбирают, как горячие пирожки, а какие – владельцы не могут продать месяцами.Читать далее
-
13.02.2024, 00:08
Как изменились за год цены пяти 3-летних бестселлеров Lada. Не уступают новым
АвтоВАЗ мужественно противостоит санкциям и справляется с вызовами времени, но до сих пор новые автомобили уступают как по уровню оснащения, так и по разнообразию расцветок кузова машинам 2021 года выпуска.Читать далее
-
12.02.2024, 11:54
Десятки новеньких Lada затопило на складе ростовского дилера. АвтоВАЗ утверждает, ни одна машина не пострадала
В Ростове-на-Дону недавно прекратил работу автосалон «Карлссон». На открытой складской площадке еще оставались два десятка новеньких автомобилей Lada Granta и Lada Vesta, когда внезапно случился настоящий потоп.Читать далее
-
19.02.2024, 07:39
Названы самые популярные автомобили в Москве и Санкт-Петербурге в 2023 году
Бестселлером отечественного авторынка в 2023 году стали автомобили марки Lada, но предпочтения (и возможности) автомобилистов двух столиц серьезно отличаются от общероссийских.Читать далее
-
16.02.2024, 14:56
В Lada Granta вернулась Алиса
Компания АвтоВАЗ сообщила о возобновлении производства автомобилей Lada Granta с мультимедийной системой EnjoY Pro. Новая опция будет доступна покупателям седанов и хэтчбеков.Читать далее
-
14.02.2024, 22:52
Названы лучшие 3-летние автомобили, которые не теряют в цене
Аналитическое агентство «Автостат» в 10-й раз опубликовало итоги ежегодного исследования Residual value, которое показывает, как меняется цена автомобиля через три года после покупки.Читать далее
-
14.02.2024, 14:20
Названы 9 подержанных автомобилей, которые легче всего продать. Сколько они стоят
Эксперты Авто.ру изучили данные основных автомобильных классифайдов за январь 2024 года и выяснили, какие подержанные автомобили разбирают, как горячие пирожки, а какие – владельцы не могут продать месяцами.Читать далее
-
13.02.2024, 00:08
Как изменились за год цены пяти 3-летних бестселлеров Lada. Не уступают новым
АвтоВАЗ мужественно противостоит санкциям и справляется с вызовами времени, но до сих пор новые автомобили уступают как по уровню оснащения, так и по разнообразию расцветок кузова машинам 2021 года выпуска.Читать далее
-
12.02.2024, 11:54
Десятки новеньких Lada затопило на складе ростовского дилера. АвтоВАЗ утверждает, ни одна машина не пострадала
В Ростове-на-Дону недавно прекратил работу автосалон «Карлссон». На открытой складской площадке еще оставались два десятка новеньких автомобилей Lada Granta и Lada Vesta, когда внезапно случился настоящий потоп.Читать далее
- 495 000 РВАЗ (Lada) Granta 2014 в Москве
- 945 000 РВАЗ (Lada) Granta 2022 в Москве
- 995 000 РВАЗ (Lada) Granta 2020 в Москве
- 575 000 РВАЗ (Lada) Granta, I 2018 в Москве
- 569 583 РВАЗ (Lada) Granta, I 2017 в Москве
- 635 000 РВАЗ (Lada) Гранта 2018 в Москве
- 759 000 РВАЗ (Lada) Granta 2018 в Москве
- 559 000 РВАЗ (Lada) Granta 2013 в Москве
- 377 000 РВАЗ (Lada) Granta 2013 в Москве
- 1 199 000 РВАЗ (Lada) Granta 2023 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий