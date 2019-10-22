Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
22 октября 2019, 21:36

Стало известно, где в России больше иномарок, а где – машин отечественных брендов

  • 69
  • 0
На 1 июля 2019 года численность российского легкового автопарка составила 44,1 млн машин. Из них порядка 62,4% приходится на автомобили иностранных брендов, остальные 37,6% - российские марки. Иномарок больше в столичных регионах. На юге страны отдают предпочтение отечественным автомобилям.
Ранее мы писали
С января по сентябрь 2019 года в России было продано 2,9 млн подержанных иномарок или на 1% больше по сравнению ...
Читать далее
Эксперты проанализировали «марочный» состав российского парка легковых автомобилей. В тройку лидеров по числу иномарок вошли Москва (3,1 млн экз.), Московская область (2,1 млн экз.) и Санкт-Петербург (1,44 млн экз.), сообщает портал Petersburg2 со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат». Кроме того, в ТОП-5 попал Краснодарский край (1,11 млн экз.) и Свердловская область (840,9 тыс. экз.). При этом наибольшая доля иномарок в региональном парке зафиксирована в Приморье (84%), Москве (84%) и Санкт-Петербурге (81,4%).

Из 16,6 млн зарегистрированных в России машин отечественных марок больше всего их в Краснодарском крае – 764,7 тыс. экземпляров. На втором месте – Подмосковье (651,1 тыс. экз.), на третьем – Башкортостан (618,3 тыс. экз.). Москва не попала в тройку лидеров и заняла лишь четвертое место (590,9 тыс. экз.). Замыкает ТОП-5 региональных парков отечественных автомобилей Ростовская область (573 тыс. экз.). Если говорить о процентном соотношении, то больше всего доля российских автомобилей в Дагестане (74,1%) и Самарской области (52,4%).

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Поиск детали
Не получается найти деталь https:// www.reformauto.ru/ etka/ skoda/ svw/ 18-octavia/ 3059-octavia-2014/ kuzov/ 335710-085710753-panel-priborov/ # [url=https:// ibb.co/ jkLFs5F][img]https:// i.ibb.co/ nMDSt0S/ torpedo-skoda-octavia-a7-587286.jpg[/ img][/ url] [url=https:// ibb.co/ 0qx6tMK][img]https:// ...
vw_skoda
Mazda Центр Кунцево | отзывы
Цитата:| Кому: Георгий Георгий, добрый день! Ваш отзыв обеспокоил нас, ведь данная ситуация недопустима для нашего дилерского центра. Мы никогда не отказываемся от работы, если ремонт попадает под гарантийный случай. Сожалеем, что от посещения у Вас остались негативные впечатления, свяжитесь, пожалуйста ...
Клиентская Служба
Рольф Центр Митсубиси | отзывы
У меня жалоба на отношение персонала. Абсолютно всем глубоко безразличны клиенты, все, от менеджера до последнего слесаря, мнят себя королями. В салоне я бегал за продаванами, чтобы мне машину показали, и в сервисе приходится бегать за мастерами. Ремонт закончили, выкатили машину, но отдает не тот, ...
Жуков
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Интервью с Яном Прохазкой, главой марки Skoda в России
Самые популярные автомобили у пенсионеров
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс E Premium
Cadillac STS и еще 25 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 12 моделей
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 30 моделей
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 7 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Стало известно, где в России больше иномарок, а где – машин отечественных брендов
{{material_127895}}Эксперты проанализировали «марочный» состав российского парка легковых автомобилей. В тройку лидеров по числу иномарок вошли Москва (3,1 млн экз.), Московская область (2,1 млн экз.) и Санкт-Петербург (1,44 млн экз.), сообщает портал Petersburg2 со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат». Кроме того, в ТОП-5 попал Краснодарский край (1,11 млн экз.) и Свердловская область (840,9 тыс. экз.). При этом наибольшая доля иномарок в региональном парке зафиксирована в Приморье (84%), Москве (84%) и Санкт-Петербурге (81,4%).Из 16,6 млн зарегистрированных в России машин отечественных марок больше всего их в Краснодарском крае – 764,7 тыс. экземпляров. На втором месте – Подмосковье (651,1 тыс. экз.), на третьем – Башкортостан (618,3 тыс. экз.). Москва не попала в тройку лидеров и заняла лишь четвертое место (590,9 тыс. экз.). Замыкает ТОП-5 региональных парков отечественных автомобилей Ростовская область (573 тыс. экз.). Если говорить о процентном соотношении, то больше всего доля российских автомобилей в Дагестане (74,1%) и Самарской области (52,4%).
2019-10-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Свердловская область Московская область Калуга
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.