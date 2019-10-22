22 октября 2019, 21:36
Стало известно, где в России больше иномарок, а где – машин отечественных брендов
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На 1 июля 2019 года численность российского легкового автопарка составила 44,1 млн машин. Из них порядка 62,4% приходится на автомобили иностранных брендов, остальные 37,6% - российские марки. Иномарок больше в столичных регионах. На юге страны отдают предпочтение отечественным автомобилям.
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Из 16,6 млн зарегистрированных в России машин отечественных марок больше всего их в Краснодарском крае – 764,7 тыс. экземпляров. На втором месте – Подмосковье (651,1 тыс. экз.), на третьем – Башкортостан (618,3 тыс. экз.). Москва не попала в тройку лидеров и заняла лишь четвертое место (590,9 тыс. экз.). Замыкает ТОП-5 региональных парков отечественных автомобилей Ростовская область (573 тыс. экз.). Если говорить о процентном соотношении, то больше всего доля российских автомобилей в Дагестане (74,1%) и Самарской области (52,4%).
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