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5 ноября 2019, 13:29

Стало известно, где в России покупают больше новых автомобилей

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С января по сентябрь 2019 года российские дилеры реализовали 1,13 млн новых легковых автомобилей или на 2% меньше, чем годом ранее. Специалисты аналитического агентства «Автостат» назвали ТОП-10 регионов по объему продаж. Положительная динамика наблюдалась только в Подмосковье.
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Тройка регионов, лидирующих по продажам новых легковых автомобилей, вполне предсказуема. Первое место досталось Москве, где за 9 месяцев текущего года продали 158,4 тыс. автомобилей или на 6% меньше, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. На долю московских продаж приходится 14% отечественного авторынка, а первая тройка занимает более 35%. 

Московская область оказалась на второй позиции с показателем 101,8 тыс. автомобилей (+6%). На третьей строчке расположился Санкт-Петербург – 75 тыс. автомобилей и падение на 6%. Замыкает первую «пятерку» Татарстан (49 тыс. экз., -3%) и Краснодарский край (43,1 тыс. экз., -1%).

Кроме того, в ТОП-10 российских регионов по объему продаж новых легковых автомобилей вошли: Башкортостан (39,7 тыс. экз.; -5%), а также Самарская (36,5 тыс. экз.; -6%), Свердловская (35,7 тыс. экз.; -5%), Челябинская (29,3 тыс. экз.; -6%) и Ростовская (27,9 тыс. экз.; -7%) области.

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Стало известно, где в России покупают больше новых автомобилей
{{material_127920}}Тройка регионов, лидирующих по продажам новых легковых автомобилей, вполне предсказуема. Первое место досталось Москве, где за 9 месяцев текущего года продали 158,4 тыс. автомобилей или на 6% меньше, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. На долю московских продаж приходится 14% отечественного авторынка, а первая тройка занимает более 35%. Московская область оказалась на второй позиции с показателем 101,8 тыс. автомобилей (+6%). На третьей строчке расположился Санкт-Петербург – 75 тыс. автомобилей и падение на 6%. Замыкает первую «пятерку» Татарстан (49 тыс. экз., -3%) и Краснодарский край (43,1 тыс. экз., -1%).Кроме того, в ТОП-10 российских регионов по объему продаж новых легковых автомобилей вошли: Башкортостан (39,7 тыс. экз.; -5%), а также Самарская (36,5 тыс. экз.; -6%), Свердловская (35,7 тыс. экз.; -5%), Челябинская (29,3 тыс. экз.; -6%) и Ростовская (27,9 тыс. экз.; -7%) области.
2019-11-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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