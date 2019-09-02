2 сентября 2019, 10:45
Стало известно имя Geely SX11 для России
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Фото: Geely
В Китае компактный кроссовер Geely SX11 продается под именем Binyue. Для российского рынка решили придумать другое, более звучное название – Coolray, которое можно перевести как «холодный» или «крутой луч».
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На белорусском предприятии еще только готовятся начать предсерийное производство. Первую товарную партию из трехсот кроссоверов отправят в салоны белорусских дилеров Geely. С другой стороны, Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Geely Coolray пока не оформлено. Произойдет это не ранее, чем через два-три месяца. Успеют ли оперативно привезти автомобили из Китая, покажет время.
Напомним, габаритная длина Geely Coolray составляет 4 330 мм, а расстояние между осями равно 2 600 мм. Покупателям в Поднебесной предлагают выбор из двух бензиновых агрегатов объемом 1,0 литр (136 л.с., 205 Нм) и 1,5 литра (177 л.с., 225 Нм). Цены в Китае начинаются от 730 тысяч рублей. В России без локализации производства новинка будет стоить минимум в 1,5 раза дороже.
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