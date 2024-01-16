Стало известно, какая судьба ждет непроданные дилерами автомобили

Ранее мы писали Крупные российские дилеры отказываются от параллельного импорта Сразу два крупных дилерских холдинга объявили о прекращении поставок новых автомобилей премиальных европейских ... Читать далее

Как выяснили журналисты издания Pravda.Ru в беседе с представителем одной из крупнейших дилерских сетей в России, непроданные автомобили нельзя вернуть производителю после того, как дилер приобрел их для розничной продажи. Если машина надолго застревает на складе, у дилера есть несколько вариантов, как поступить с «залежалым товаром». Все будет зависеть от стратегии и приоритетов конкретного дилера.

Некоторые дилеры предпочитают использовать такие машины в качестве подменных, их предоставляют в аренду клиентам, собственные автомобили которых находятся в ремонте. Другие дилеры отправляют непроданные автомобили на другие рынки, в надежде, найти там покупателя. Третьи выставляют машины на аукцион, рискуя серьезно потерять в цене. В самом крайнем случае непроданные автомобили направляют на утилизацию.

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