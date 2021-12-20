Стало известно, какие автомобили будут собирать на новом заводе Hyundai в Шушарах
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Kia
Фото: Kia
По информации «Коммерсанта», корейская компания планирует вложить 52,8 млрд рублей, а совокупные обязательства по уплате налогов, сборов, страховых взносов и таможенных пошлин оцениваются не менее чем в 439 млрд рублей.
В середине ноября директор по внешним связям Hyundai Motor Manufacturing Rus Виктор Васильев пообещал, что первые автомобили сойдут с конвейера нового автозавода в Петербурге к 2023 году. Он также сообщил, что модельный ряд локализованных на предприятии автомобилей будет широким.
- 370 000 РKIA Sportage 2001 в Москве
- 860 000 РHyundai Tucson 2006 в Москве
- 1 790 000 РKIA Sportage 2017 в Москве
- 2 380 000 РKIA Sportage 2018 в Москве
- 720 000 РKIA Sportage 2006 в Москве
- 2 690 000 РKIA Sportage 2018 в Москве
- 1 900 000 РHyundai Tucson 2016 в Москве
- 1 840 000 РKIA Sportage 2017 в Москве
- 2 100 000 РKIA Sportage 2019 в Москве
- 4 520 000 РHyundai Palisade 2020 в Москве
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