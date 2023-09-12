Стало известно, какие автомобили везут через Владивостокский автомобильный терминал

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Вице-президент по линейно-логистическому дивизиону Fesco Герман Маслов рассказал о работе ВАТ, входящего в группу Fesco. С января по август 2023 года терминал обработал 61 тысячу автомобилей, из которых большая часть пришлась на машины с пробегом (91%). Подержанные автомобили преимущественно везут из Японии (80%), а новые – из Китая (95%). По оценке Германа Маслова, доля китайских автомобилей в общем объеме импорта в Россию будет только расти.

Также Fesco создала новый сервис по доставке автомобилей из Азии в Россию, пишет ТАСС. Поставки идут через Владивостокский морской торговый порт, по железной дороге через погранпереходы и через порт Санкт-Петербурга. Кроме того, компания намерена закупить специальные суда для доставки автомобилей Lada в Африку и помочь АвтоВАЗу создать на «Черном Континенте» транспортно-логистический центр.

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