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13 февраля 2020, 14:16

Стало известно, какие кресла получит новый УАЗ «Патриот»

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Ульяновский автозавод запатентовал очередной элемент «Русского Прадо» - так журналисты окрестили новый «Патриот». На этот раз в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились патентные изображения передних кресел.
Стало известно какие кресла получит новый УАЗ Патриот

Фото: Роспатент

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Судя по опубликованным изображениям, новый УАЗ «Патриот» обзаведется более комфортабельными креслами. Они отличаются выраженной боковой поддержкой и довольно длинной «сидушкой». Рисунок прострочки станет более солидным. Появится регулировка поясничного подпора.

О материале обивки по патентным изображениям трудно сказать что-то определенное. Можно предположить, что сидения отделаны экокожей, и тогда перед нами вариант исполнения для топовых комплектаций. Не исключено, что новые сидения можно будет также отрегулировать по высоте. Масштаб готовящихся улучшений вполне позволяет порадовать клиентов и такой опцией.

Ранее стало известно, что новый «Патриот» построят на усовершенствованной раме, которая станет прочнее и безопаснее. Все элементы кузова и оптики у внедорожника будут новыми. Нетронутыми останутся только двери, передние стойки кузова и крыша. Новые штампованные колесные арки больше не будут ржаветь с такой скоростью, как сейчас. Над задними дверями уберут вставку, которая также считается «рассадником» коррозии.


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Задняя дверь открывается, как у японских автомобилей, т.е. в наших условиях - в сторону проезжей части, а не в сторону тротуара. Кроме того и подвеска запасного колеса сокращает видимость при движении задним ходом. Странно, что это не видят наши конструкторы, слепо копируя японцев.
Валерий
УАЗ запатентовал еще одну деталь нового «Патриота»
Честно скомуниздив кнопки у фольксвагена и киа. Вобще в настоящее время что то пантентовать уже не имеет смысла по моему, кроме названия. Все что увидели китайцы - ушло в народ.
Тароман
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Стало известно, какие кресла получит новый УАЗ «Патриот»
{{material_128918}}Судя по опубликованным изображениям, новый УАЗ «Патриот» обзаведется более комфортабельными креслами. Они отличаются выраженной боковой поддержкой и довольно длинной «сидушкой». Рисунок прострочки станет более солидным. Появится регулировка поясничного подпора.О материале обивки по патентным изображениям трудно сказать что-то определенное. Можно предположить, что сидения отделаны экокожей, и тогда перед нами вариант исполнения для топовых комплектаций. Не исключено, что новые сидения можно будет также отрегулировать по высоте. Масштаб готовящихся улучшений вполне позволяет порадовать клиентов и такой опцией.Ранее стало известно, что новый «Патриот» построят на усовершенствованной раме, которая станет прочнее и безопаснее. Все элементы кузова и оптики у внедорожника будут новыми. Нетронутыми останутся только двери, передние стойки кузова и крыша. Новые штампованные колесные арки больше не будут ржаветь с такой скоростью, как сейчас. Над задними дверями уберут вставку, которая также считается «рассадником» коррозии.
2020-02-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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