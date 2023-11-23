Стало известно, когда начнут продавать новый «Москвич 5»: что это за машина?

C момента официального старта продаж автомобилей «Москвич» в декабре 2022 года в России было продано без малого 12 тысяч экземпляров, а в дилерские центры отгружено 15 тысяч машин. При этом всего с конвейера предприятия сошло более 31 тысячи машин. План на 2024 год – собрать порядка 50 тысяч автомобилей и расширить дилерскую сеть. Сейчас в 51 городе России у «Москвича» 82 дилерских центра.

Кроссоверы «Москвич 3», «Москвич 3е» и лифтбеки «Москвич 6» собирают на мощностях бывшего московского завода Renault отверточным методом из готовых машинокомплектов, поставляемых из Китая. В 2024 году предприятие рассчитывает перейти на производство по полному циклу «Москвич 3» и «Москвич 6», включая сварку и окраску кузовов. Первые тестовые кузова на заводе уже сварили и окрасили.

Фото: alibaba.com

В первой половине 2024 года начнется серийная сборка новой модели – среднеразмерного кроссовера «Москвич 5», пишет РИА Новости. К лету первые автомобили должны появиться у дилеров. Новинку уже показывали в июле в Татарстане. Это китайский JAC Sihao X6, одноклассник популярных в нашей стране Chery Tiggo 7 и Geely Atlas. Модель сравнительно новая, продается в Китае с 2022 года. Под капотом трудится хорошо знакомый россиянам по «Москвичу 3» 1,5-литровый турбомотор на 150 сил в паре с 6-ступенчатым «роботом». Привод – исключительно передний.

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