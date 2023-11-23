Стало известно, когда начнут продавать новый «Москвич 5»: что это за машина?
Кроссоверы «Москвич 3», «Москвич 3е» и лифтбеки «Москвич 6» собирают на мощностях бывшего московского завода Renault отверточным методом из готовых машинокомплектов, поставляемых из Китая. В 2024 году предприятие рассчитывает перейти на производство по полному циклу «Москвич 3» и «Москвич 6», включая сварку и окраску кузовов. Первые тестовые кузова на заводе уже сварили и окрасили.
В первой половине 2024 года начнется серийная сборка новой модели – среднеразмерного кроссовера «Москвич 5», пишет РИА Новости. К лету первые автомобили должны появиться у дилеров. Новинку уже показывали в июле в Татарстане. Это китайский JAC Sihao X6, одноклассник популярных в нашей стране Chery Tiggo 7 и Geely Atlas. Модель сравнительно новая, продается в Китае с 2022 года. Под капотом трудится хорошо знакомый россиянам по «Москвичу 3» 1,5-литровый турбомотор на 150 сил в паре с 6-ступенчатым «роботом». Привод – исключительно передний.
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Страшное ДТП в Северной Осетии: погибли четыре человека и лошадь (видео)
В среду, 22 ноября, на автодороге Владикавказ – Алагир в Северной Осетии произошло серьезное ДТП. 75-летний водитель серебристого Mercedes-Benz сбил лошадь, а затем на полосе встречного движения столкнулся с Lada Granta.Читать далее
-
22.11.2023, 16:10
В России стартовали продажи роскошного минивэна по космической цене
В салонах российских дилеров стартовали официальные продажи топовой версии минивэна Voyah Dream. В просторном салоне позади водительского сидения установлены два роскошных кресла и большой 34-дюймовый телевизор.Читать далее
-
22.11.2023, 15:09
Мигрантам запретили управлять общественным транспортом и такси с 1 января 2024 года
В середине января вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил запретить мигрантам работать таксистами, курьерами и продавцами, поскольку «такая ответственная работа» не для людей, плохо знающих русский язык. Предложение парламентария услышали на Колыме.Читать далее
-
22.11.2023, 13:52
В Петербурге судят мародера, который обокрал погибшего в ДТП дальнобойщика
Прокуратура Санкт-Петербурга направила в Невский районный суд уголовное дело, возбужденное в отношении 36-летнего мужчины. В январе 2023 года он обокрал водителя большегруза, погибшего в ДТП на трассе М-11.Читать далее
-
22.11.2023, 12:42
Эксперт рассказал, что может сломаться в автомобиле после зимы
С наступлением зимы некоторые автовладельцы все реже выезжают на автомобиле, а то и вовсе оставляют своих железных коней дожидаться весны. Долгий простой может обернуться неприятностями.Читать далее
-
22.11.2023, 11:05
3 лучших подержанных кроссовера до 1 млн рублей
После резкого повышения цен далеко не каждый российский автолюбитель может позволить себе прийти в автосалон и купить новый автомобиль. Многие предпочитают подобрать надежную машину на вторичном рынке.Читать далее
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