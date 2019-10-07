Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
7 октября 2019, 09:38

Стало известно, когда новый Land Rover Defender доберется до России

  • 26
  • 0
Фото: Land Rover
Возрожденный вседорожник Land Rover Defender дебютировал в сентябре на Франкфуртском автосалоне. Британские дилеры уже принимают заказы. До России новинка доберется только во второй половине 2020 года.
Стало известно когда новый Land Rover Defender доберется до России

Фото: Land Rover

Стало известно когда новый Land Rover Defender доберется до России

Фото: Land Rover

Стало известно когда новый Land Rover Defender доберется до России

Фото: Land Rover

Стало известно когда новый Land Rover Defender доберется до России

Фото: Land Rover

Стало известно когда новый Land Rover Defender доберется до России

Фото: Land Rover

Стало известно когда новый Land Rover Defender доберется до России

Фото: Land Rover

Стало известно когда новый Land Rover Defender доберется до России

Фото: Land Rover

Стало известно когда новый Land Rover Defender доберется до России
Стало известно когда новый Land Rover Defender доберется до России
Стало известно когда новый Land Rover Defender доберется до России
Стало известно когда новый Land Rover Defender доберется до России
Стало известно когда новый Land Rover Defender доберется до России
Стало известно когда новый Land Rover Defender доберется до России
Стало известно когда новый Land Rover Defender доберется до России
Ранее мы писали
На автосалоне во Франкфурте представили новый внедорожник Land Rover Defender. Легендарная модель вернулась ...
Читать далее
Новый Land Rover Defender стал, безусловно, одним из главных событий мотор-шоу во Франкфурте. Производство модели предыдущего поколения завершилось в 2016 году. С тех пор поклонники марки с нетерпением ожидали появления нового внедорожника. Российским покупателям придется подождать еще примерно год. Как сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на Autonews, новинке необходимо получить Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), а на это требуется время. Старт продаж нового Land Rover Defender будет дан ориентировочно осенью 2020 года.

Новый Defender построен на архитектуре D7x, которая представляет собой доработанную и серьезно усиленную платформу D7 нынешнего Discovery. Вседорожник лишился рамы. Теперь у него несущий кузов, передняя двухрычажная подвеска и задняя многорычажка. В моторную гамму войдут бензиновые (P300, P400, P400e) и дизельные (D200, D240 и D300) агрегаты. Первыми на рынок выйдут две версии: укороченная с индексом 90 и стандартная 110. Позднее к ним присоединится длиннобазный и более роскошный Defender 130.

Вседорожник предложат в пяти уровнях оснащения: Standard, S, SE, HSE и X. В список доступного оборудования войдут матричные светодиодные фары и 12-дюймовая цифровая приборная панель. Дополнительную помощь для езды по бездорожью обеспечит полуавтономная система Clear Sight Ground View, известная как «прозрачный капот». Новую медиасистему Pivi Pro с 10-дюймовым сенсорным экраном в компании называют самой быстрой и интуитивной понятной в истории Jaguar Land Rover. Встроенная навигационная система способна к самообучению, а ее карту можно вывести на цифровую «приборку», освободив экран медиакомплекса.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Land Rover Defender
Мужик похоже совсем больной на всю голову или от жадности своей заломил цену за свой ХЛАМ!370рублей ох..ть) ) ) ) !
Юрий
Лучшие рамные внедорожники 2019
Кроме Дефендера, среди представленных машин отсутствуют внедорожники.
Ник
Тест-драйв Land Rover Defender: бог внедорожья
Владею коротышем 12 лет и менять ни на что нет желания.Я по натуре одиночка, так, что деф мой братан. И на севере и на юге не подводил, только конечно надо следить за ним .Впрочем как и за любой машиной.
Lesovin
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Ленд Ровер
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Безопасность детей на дорогах. Что нужно менять
Самые неликвидные автомобили в России
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Land Rover Defender
Объявления о продаже Land Rover Defender
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jeep Commander и еще 52 модели
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 7 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 87 моделей
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 30 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Стало известно, когда новый Land Rover Defender доберется до России
{{material_127497}}Новый Land Rover Defender стал, безусловно, одним из главных событий мотор-шоу во Франкфурте. Производство модели предыдущего поколения завершилось в 2016 году. С тех пор поклонники марки с нетерпением ожидали появления нового внедорожника. Российским покупателям придется подождать еще примерно год. Как сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на Autonews, новинке необходимо получить Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), а на это требуется время. Старт продаж нового Land Rover Defender будет дан ориентировочно осенью 2020 года.Новый Defender построен на архитектуре D7x, которая представляет собой доработанную и серьезно усиленную платформу D7 нынешнего Discovery. Вседорожник лишился рамы. Теперь у него несущий кузов, передняя двухрычажная подвеска и задняя многорычажка. В моторную гамму войдут бензиновые (P300, P400, P400e) и дизельные (D200, D240 и D300) агрегаты. Первыми на рынок выйдут две версии: укороченная с индексом 90 и стандартная 110. Позднее к ним присоединится длиннобазный и более роскошный Defender 130.Вседорожник предложат в пяти уровнях оснащения: Standard, S, SE, HSE и X. В список доступного оборудования войдут матричные светодиодные фары и 12-дюймовая цифровая приборная панель. Дополнительную помощь для езды по бездорожью обеспечит полуавтономная система Clear Sight Ground View, известная как «прозрачный капот». Новую медиасистему Pivi Pro с 10-дюймовым сенсорным экраном в компании называют самой быстрой и интуитивной понятной в истории Jaguar Land Rover. Встроенная навигационная система способна к самообучению, а ее карту можно вывести на цифровую «приборку», освободив экран медиакомплекса.
2019-10-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тверь Ростовская область Ульяновск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.