7 октября 2019, 09:38
Стало известно, когда новый Land Rover Defender доберется до России
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Фото: Land Rover
Возрожденный вседорожник Land Rover Defender дебютировал в сентябре на Франкфуртском автосалоне. Британские дилеры уже принимают заказы. До России новинка доберется только во второй половине 2020 года.
Фото: Land Rover
Фото: Land Rover
Фото: Land Rover
Фото: Land Rover
Фото: Land Rover
Фото: Land Rover
Фото: Land Rover
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На автосалоне во Франкфурте представили новый внедорожник Land Rover Defender. Легендарная модель вернулась ...Читать далее
Новый Defender построен на архитектуре D7x, которая представляет собой доработанную и серьезно усиленную платформу D7 нынешнего Discovery. Вседорожник лишился рамы. Теперь у него несущий кузов, передняя двухрычажная подвеска и задняя многорычажка. В моторную гамму войдут бензиновые (P300, P400, P400e) и дизельные (D200, D240 и D300) агрегаты. Первыми на рынок выйдут две версии: укороченная с индексом 90 и стандартная 110. Позднее к ним присоединится длиннобазный и более роскошный Defender 130.
Вседорожник предложат в пяти уровнях оснащения: Standard, S, SE, HSE и X. В список доступного оборудования войдут матричные светодиодные фары и 12-дюймовая цифровая приборная панель. Дополнительную помощь для езды по бездорожью обеспечит полуавтономная система Clear Sight Ground View, известная как «прозрачный капот». Новую медиасистему Pivi Pro с 10-дюймовым сенсорным экраном в компании называют самой быстрой и интуитивной понятной в истории Jaguar Land Rover. Встроенная навигационная система способна к самообучению, а ее карту можно вывести на цифровую «приборку», освободив экран медиакомплекса.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Мужик похоже совсем больной на всю голову или от жадности своей заломил цену за свой ХЛАМ!370рублей ох..ть) ) ) ) !
Кроме Дефендера, среди представленных машин отсутствуют внедорожники.
Владею коротышем 12 лет и менять ни на что нет желания.Я по натуре одиночка, так, что деф мой братан. И на севере и на юге не подводил, только конечно надо следить за ним .Впрочем как и за любой машиной.
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