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12 сентября 2019, 07:45

Стало известно, когда в России появится новая Skoda Rapid

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Фото: Skoda
В Европе на смену лифтбеку Skoda Rapid в прошлом году пришел новый хэтчбек Scala. В России новинка продаваться не будет. Специально для нас разрабатывают Rapid второго поколения.
Стало известно когда в России появится новая Skoda Rapid

Фото взято из открытых источников

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В моторной гамме Skoda Rapid грядут изменения. На смену атмосферному агрегату 1,6 MPI придет 1,0-литровый ...
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Журналистам удалось побеседовать с руководителем российского представительства Skoda Яном Прохазкой в кулуарах Франкфуртского автосалона. Один из вопросов, который волнует многих, когда в России появится новая Skoda Rapid. Автомобиль дебютировал осенью 2012 года на автосалоне в Париже. В России продажи начались в 2014-м. С тех пор лифтбек перенес лишь пару легких рестайлингов. 

Смена поколения назрела давно. Но сначала, как сообщил Ян Прохазка корреспонденту Motor1, российским покупателям предложат в очередной раз обновленный Rapid. Произойдет это в конце весны – начале зимы 2020 года. Работа над автомобилем второго поколения уже ведется. Причем разрабатывают новинку эксклюзивно для российского рынка и с учетом пожеланий российских автовладельцев. По информации Motor1, автомобиль нового поколения появится в нашей стране в конце 2021 года. Издание «За рулем» называет другую, более оптимистичную дату – российская премьера принципиально нового Rapid состоится уже в следующем году.

Мы будет следить за развитием событий. А пока Skoda намерена вывести на российский рынок компактный кроссовер Karoq. Все подробности обещают сообщить в четвертом квартале 2019 года. В дилерских центрах новинка появится в начале 2020-го. В моторную гамму войдет 1,4-литровый турбомотор и 1,6-литровый бензиновый «атмосферник». Появятся ли у нас дизельные версии, пока не ясно.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Сделано для России: ТОП-5 седанов с высоким клиренсом
интересно , веста значит. ха-ха но покупают то датсуны, . езжу на датсуне. клиренс обалденный , видимость везде , а не только спереди как у весты. недавно сделали замену руля. когда на ладе отзывы делали ....) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ? толщина краски сравните, я сравнивал. массу и расход бензина. багажник ...
Сэм
Тест-драйв обновленного Skoda Rapid: каприз молодости
Старый рапид был хорош, надо присмотреться к новому
Александр
«Горячий» Skoda Karoq RS станет гибридным
Да нам бы хоть самый слабенький, базовый в Россию поставляли! Йети хорош, но давно уже требует смены поколений, почему в Skode считают, что для России больше подходит Кадьяк? Да, у нас много любителей больших кроссоверов, но немало и поклонников паркетников и популярность Йети тому в подтверждение.
Михаил
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Стало известно, когда в России появится новая Skoda Rapid
{{material_126576}}Журналистам удалось побеседовать с руководителем российского представительства Skoda Яном Прохазкой в кулуарах Франкфуртского автосалона. Один из вопросов, который волнует многих, когда в России появится новая Skoda Rapid. Автомобиль дебютировал осенью 2012 года на автосалоне в Париже. В России продажи начались в 2014-м. С тех пор лифтбек перенес лишь пару легких рестайлингов. Смена поколения назрела давно. Но сначала, как сообщил Ян Прохазка корреспонденту Motor1, российским покупателям предложат в очередной раз обновленный Rapid. Произойдет это в конце весны – начале зимы 2020 года. Работа над автомобилем второго поколения уже ведется. Причем разрабатывают новинку эксклюзивно для российского рынка и с учетом пожеланий российских автовладельцев. По информации Motor1, автомобиль нового поколения появится в нашей стране в конце 2021 года. Издание «За рулем» называет другую, более оптимистичную дату – российская премьера принципиально нового Rapid состоится уже в следующем году.Мы будет следить за развитием событий. А пока Skoda намерена вывести на российский рынок компактный кроссовер Karoq. Все подробности обещают сообщить в четвертом квартале 2019 года. В дилерских центрах новинка появится в начале 2020-го. В моторную гамму войдет 1,4-литровый турбомотор и 1,6-литровый бензиновый «атмосферник». Появятся ли у нас дизельные версии, пока не ясно.
2019-09-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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