12 сентября 2019, 07:45
Стало известно, когда в России появится новая Skoda Rapid
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Фото: Skoda
В Европе на смену лифтбеку Skoda Rapid в прошлом году пришел новый хэтчбек Scala. В России новинка продаваться не будет. Специально для нас разрабатывают Rapid второго поколения.
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Смена поколения назрела давно. Но сначала, как сообщил Ян Прохазка корреспонденту Motor1, российским покупателям предложат в очередной раз обновленный Rapid. Произойдет это в конце весны – начале зимы 2020 года. Работа над автомобилем второго поколения уже ведется. Причем разрабатывают новинку эксклюзивно для российского рынка и с учетом пожеланий российских автовладельцев. По информации Motor1, автомобиль нового поколения появится в нашей стране в конце 2021 года. Издание «За рулем» называет другую, более оптимистичную дату – российская премьера принципиально нового Rapid состоится уже в следующем году.
Мы будет следить за развитием событий. А пока Skoda намерена вывести на российский рынок компактный кроссовер Karoq. Все подробности обещают сообщить в четвертом квартале 2019 года. В дилерских центрах новинка появится в начале 2020-го. В моторную гамму войдет 1,4-литровый турбомотор и 1,6-литровый бензиновый «атмосферник». Появятся ли у нас дизельные версии, пока не ясно.
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28.09.2018, 07:58
Тест-драйв Skoda Kodiaq 2.0 TSI: берем лучшее
21.08.2018, 14:43
Тест-драйв Skoda Kodiaq 1.4 4x4: медвежья хватка
19.11.2017, 17:11
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Да нам бы хоть самый слабенький, базовый в Россию поставляли! Йети хорош, но давно уже требует смены поколений, почему в Skode считают, что для России больше подходит Кадьяк? Да, у нас много любителей больших кроссоверов, но немало и поклонников паркетников и популярность Йети тому в подтверждение.
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