12 мая 2022, 15:31
Стало известно, кому достанутся 411 российских заправок Shell и завод
Неделю назад британская топливная компания Shell объявила об уходе с российского рынка и начала искать покупателей на свои активы: более 400 автозаправочных станций и завод по производству смазочных материалов в Тверской области.
Дарья Климова Фото: ТАСС
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В Shell уточнили, что розничная сеть ООО «Шелл Нефть» насчитывает 240 собственных АЗС, 171 АЗС, работающих по дилерским соглашениям, а также 19 АЗС, работающих по лицензионным соглашениям об использовании товарного знака. Последние не входят в периметр сделки с ПАО «Лукойл».
Ранее Financial Times писала, что Shell ведет «кошмарные переговоры» о продаже своей доли в проекте «Сахалин-2». Кроме того, британская компания планирует выйти «Северного потока – 2», еще одного совместного предприятия с «Газпромом».
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06.05.2022, 08:51
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