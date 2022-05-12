Стало известно, кому достанутся 411 российских заправок Shell и завод

Ранее мы писали Цена бензина в США побила очередной рекорд: причина вовсе не в ценах на нефть Впервые в этом году ценовые рекорды на американских АЗС были побиты еще в марте, когда средняя цена галлона ... Читать далее

12 мая пресс-служба компании «Лукойл» подтвердила ходившие ранее слухи , что именно она купит российские АЗС и завод Shell. В настоящее время стороны пришли к соглашению и ожидают резолюции Федеральной антимонопольной службы. Под крыло «Лукойла» перейдут 411 автозаправок, расположенных преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Сумма сделки не разглашается. Известно лишь, что более 350 сотрудников дочернего предприятия ООО «Шелл Нефть» сохранят трудовые отношения с новым собственником.

В Shell уточнили, что розничная сеть ООО «Шелл Нефть» насчитывает 240 собственных АЗС, 171 АЗС, работающих по дилерским соглашениям, а также 19 АЗС, работающих по лицензионным соглашениям об использовании товарного знака. Последние не входят в периметр сделки с ПАО «Лукойл».

Ранее Financial Times писала, что Shell ведет «кошмарные переговоры» о продаже своей доли в проекте «Сахалин-2». Кроме того, британская компания планирует выйти «Северного потока – 2», еще одного совместного предприятия с «Газпромом».

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах ВК