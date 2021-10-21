Что будет с обанкротившимся известным южнокорейским автопроизводителем, представленным в России
Итальянское интернет-издание Quattroruote опубликовало статью о том, что южнокорейский бренд SsangYong нашёл своего спасителя. Автоконцерн купит родственная компания Edison Motors, которая специализируется на выпуске электрических автобусов и грузовиков.
Edison Motors заявило о своем интересе покупки SsnagYong в начале лета 2021 года. Но для урегулирования бюрократических и судебных процедур потребовалось время. Компании намерены подписать меморандум о взаимопонимании до конца октября. Компания Edison Motors планирует инвестировать в покупку всего имущества SsangYong и запуск нового завода порядка 580-730 миллионов евро.
После того, как все детали сделки будут оговорены, SsangYong приступит к активной фазе реструктуризации бизнеса. В будущем бренд будет специализироваться на производстве электрокаров, которые должны будут конкурировать с такими гигантами, как Tesla, Volkswagen и General Motors.
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