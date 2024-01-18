Стало известно, почему на самом деле Стив Джобс покупал каждые полгода новый Porsche
Согласно калифорнийском законодательству, автовладелец может ездить без номеров в течение первых 6 месяцев после покупки автомобиля. Джобс менял автомобиль на «точно такой же только другой» через каждые 180 дней и мог спокойно продолжать ездить без номеров. Сначала его любовью были кабриолеты Porsche 911, затем он перешел на Mercedes-Benz SL55 AMG и вновь продолжил покупать новый автомобиль каждые полгода.
Дочь Стива Джобса, Лиза Бреннан-Джобс, в своих мемуарах поделилась интересной историей, характеризующей ее отца. В те времена она надеялась, что однажды он отдаст ей один своих Porsche 911, когда подойдет срок заменить его. Однажды она спросила его напрямик и получила категорический отказ. Вместо этого Джобс подарил очередной Porsche Крейгу Эллиоту, продавцу одного из компьютерных магазинов, поскольку тот умудрился продать больше компьютеров Macintosh, чем кто-либо другой в Америке.
-
09.01.2024, 00:08
Джо Байден признался, что разогнался на Porsche до 275 км/ч
Президент США Джо Байден известен своей любовью к автомобилям. Он одним из первых сел за руль электрического внедорожника Ford F-150 Lightning, хвастался своим «Зверем» главе Китая Си Цзиньпину, а недавно с большим воодушевлением рассказал об опыте вождения Porsche.Читать далее
-
27.12.2023, 07:11
Чистый рев мотора и захватывающие дух виды без лишних слов: невероятное видео Porsche
Компания Porsche опубликовала короткое, длиной меньше минуты, видео, демонстрирующее, как новый спорткар Porsche 911 GT3 поворот за поворотом преодолевает живописный серпантин на горе Рашмор. Оператор дрона заслуживает «Оскара».Читать далее
-
11.08.2023, 07:42
Двое сотрудников Goodyear погибли на Нюрбургринге: они испытывали новые шины
Печально известная трасса Нюрбургринг забрала еще две жизни. В среду в ходе тестовых заездов погибли двое сотрудников Goodyear. По предварительным данным, Porsche 911 Carerra S, на котором они ехали, несколько раз перевернулся.Читать далее
-
31.01.2023, 11:35
5 самых крутых полицейских машин планеты и одна из худших (ее вы точно знаете)
Полицейские машины, что ни говори, неотъемлемая часть городского пейзажа. И если у нас под «патрульным камуфляжем» разглядеть модель – проще простого, за рубежом с этим могут возникнуть некоторые трудности.Читать далее
-
09.01.2023, 13:05
5 автомобилей с лучшими тормозами
Одна из популярных характеристик автомобиля – время разгона от нуля до 100 км/ч. Но когда дело заходит о мощных спорткарах, следует также обращать внимание на эффективность тормозной системы.Читать далее
-
12.12.2022, 07:17
26-летний Porsche 911 продали за 80 млн рублей
Цены на автомобильных аукционах в последнее время взлетают до небес, но цена этого Porsche 911 Turbo S Package, выпущенного в 1994 году, действительно поражает воображение. Попробуем разобраться, почему кто-то заплатил за него 1,27 млн долларов.Читать далее
-
09.01.2024, 00:08
Джо Байден признался, что разогнался на Porsche до 275 км/ч
Президент США Джо Байден известен своей любовью к автомобилям. Он одним из первых сел за руль электрического внедорожника Ford F-150 Lightning, хвастался своим «Зверем» главе Китая Си Цзиньпину, а недавно с большим воодушевлением рассказал об опыте вождения Porsche.Читать далее
-
27.12.2023, 07:11
Чистый рев мотора и захватывающие дух виды без лишних слов: невероятное видео Porsche
Компания Porsche опубликовала короткое, длиной меньше минуты, видео, демонстрирующее, как новый спорткар Porsche 911 GT3 поворот за поворотом преодолевает живописный серпантин на горе Рашмор. Оператор дрона заслуживает «Оскара».Читать далее
-
11.08.2023, 07:42
Двое сотрудников Goodyear погибли на Нюрбургринге: они испытывали новые шины
Печально известная трасса Нюрбургринг забрала еще две жизни. В среду в ходе тестовых заездов погибли двое сотрудников Goodyear. По предварительным данным, Porsche 911 Carerra S, на котором они ехали, несколько раз перевернулся.Читать далее
-
31.01.2023, 11:35
5 самых крутых полицейских машин планеты и одна из худших (ее вы точно знаете)
Полицейские машины, что ни говори, неотъемлемая часть городского пейзажа. И если у нас под «патрульным камуфляжем» разглядеть модель – проще простого, за рубежом с этим могут возникнуть некоторые трудности.Читать далее
-
09.01.2023, 13:05
5 автомобилей с лучшими тормозами
Одна из популярных характеристик автомобиля – время разгона от нуля до 100 км/ч. Но когда дело заходит о мощных спорткарах, следует также обращать внимание на эффективность тормозной системы.Читать далее
-
12.12.2022, 07:17
26-летний Porsche 911 продали за 80 млн рублей
Цены на автомобильных аукционах в последнее время взлетают до небес, но цена этого Porsche 911 Turbo S Package, выпущенного в 1994 году, действительно поражает воображение. Попробуем разобраться, почему кто-то заплатил за него 1,27 млн долларов.Читать далее
- 37 500 000 РPorsche 911 2021 в Москве
- 41 900 000 РPorsche 911 2021 в Москве
- 42 900 000 РPorsche 911 2021 в Москве
- 14 630 000 РPorsche 911 2021 в Москве
- 14 300 000 РPorsche 911 2018 в Москве
- 10 990 000 РPorsche 911 2016 в Москве
- 6 999 000 РPorsche 911 2009 в Москве
- 48 790 000 РPorsche 911 2023 в Москве
- 15 000 000 РPorsche 911 2017 в Москве
- 4 600 000 РPorsche 911 2006 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий