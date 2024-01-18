Стало известно, почему на самом деле Стив Джобс покупал каждые полгода новый Porsche

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Долгое время друзья и родные объясняли эту причуду Стива Джобса тем, что он покупает новый автомобиль, как только на его прежнем Porsche 911 появляется царапина. Но недавно выяснилось, что истинная причина была иной. Джобс покупал новую машину ровно через каждые 6 месяцев, потому что ненавидел автомобильные номера.

Согласно калифорнийском законодательству, автовладелец может ездить без номеров в течение первых 6 месяцев после покупки автомобиля. Джобс менял автомобиль на «точно такой же только другой» через каждые 180 дней и мог спокойно продолжать ездить без номеров. Сначала его любовью были кабриолеты Porsche 911, затем он перешел на Mercedes-Benz SL55 AMG и вновь продолжил покупать новый автомобиль каждые полгода.

Фото: Porsche

Дочь Стива Джобса, Лиза Бреннан-Джобс, в своих мемуарах поделилась интересной историей, характеризующей ее отца. В те времена она надеялась, что однажды он отдаст ей один своих Porsche 911, когда подойдет срок заменить его. Однажды она спросила его напрямик и получила категорический отказ. Вместо этого Джобс подарил очередной Porsche Крейгу Эллиоту, продавцу одного из компьютерных магазинов, поскольку тот умудрился продать больше компьютеров Macintosh, чем кто-либо другой в Америке.

Упомянутые модели: Porsche 911 (от 21 681 000 Р )

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