Стало известно, сколько будет стоить самое дорогое такси в Москве: 200 рублей за 1 километр
Первые полеты с пассажирами планируют начать в 2023-м, а то и в 2025 году, поэтому фактическая цена поездки обязательно увеличится вновь. Главной причиной этого господин Атаманов называет инфляцию. «Мы не смогли не заметить, что цены растут на все категории товаров и услуг, а, значит, то, что мы рассчитали два года назад, уже не актуально. В связи с этим мы пересчитали стоимость поездок по текущему уровню инфляции», - заявил он корреспонденту ТАСС.
Напомним, длина прототипа достигает 5 метров, а ширина – 1,6 метра. Он рассчитан на двух пассажиров, а его грузоподъемность составляет 300 килограммов. Беспилотник может лететь на высоте до 150 метров, развивать скорость до 200 км/ч и доставлять груз на расстояние до 100 километров. Ожидается, что от Кремля до Москва Сити аэротакси сможет долететь всего за 20 минут.
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