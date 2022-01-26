Стало известно, сколько будут стоить обновленные BMW 8 cерии в России: цены начинаются от 8 миллионов
Как сообщает пресс-служба BMW, Coupe будет доступен по цене от 8 млн 330 тысяч рублей, Cabrio будет стоить от 9 млн 270 тысяч, Gran Coupe – от 8 млн. Также российские автомобилисты смогут купить M8 Coupe, M8 Cabrio и M8 Gran Coupe, цены на эти модели начинаются от 12 320 000, 13 300 000 и 11 730 000 рублей соответственно.
В дизайне произошли некоторые изменения: в воздухозаборниках появились горизонтальные ламели, на бамперах и порогах аэродинамические элементы, все это является частью пакета M Sport, которым теперь оснащены все варианты исполнения BMW 8 cерии Coupe, BMW 8 cерии Cabrio и BMW 8 cерии Gran Coupe.
Спортивный стиль подчеркивают 19-дюймовые легкосплавные диски (для M-версий стандартными будут 20-дюймовые диски) и светодиодная оптика. В салоне установлен центральный экран большего размера: 12,3 дюйма вместо прежних 10,25 дюйма.
Автомобили оснащены интеллектуальным виртуальным ассистентом, проекционным дисплеем и беспроводной зарядкой для смартфонов. Также заявлен активный круиз-контроль с функцией распознавания сигналов светофора.
Двигатели оставлены прежние: бензиновый TwinPower Turbo объемом 3 литра и мощностью 340 лошадиных сил. Альтернатива – дизельный двигатель на 320 лошадиных сил. Коробка передач — восьмидиапазонный автомат Steptronic.
Полноприводная версия M850i xDrive имеет 4,4-литровый восьмицилиндровый двигатель мощностью 530 лошадиных сил, благодаря которому авто может разогнаться до 100 километров в час за 3,7 секунды.
В исполнении Competition восьмицилиндровый двигатель TwinPower Turbo объемом 4,4 литра выдает 625 сил — с таким мотором время разгона до 100 километров в час сокращается до 3,2 секунды.
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