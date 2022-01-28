Стало известно, сколько денег можно получить, если сообщить в ГИБДД о пьяных водителях
Так, в Новом Уренгое автомобилист получил 4 тысячи рублей за сообщение в ГИБДД о пьяном водителе, которого он заметил за рулем. После получения информации полицейские задержали нетрезвого водителя, а сообщившего о нарушителе поощрили денежной суммой.
Как пояснили в ГИБДД по Ямало-Ненецкому автономному округу, деньги водитель получил в соответствии с постановлением правительства ЯНАО. Нарушитель же понесет суровое наказание.
Напомним, за езду в нетрезвом состоянии водителей наказывают лишением прав на срок от полутора до двух лет, а также штрафом в размере 30 тысяч рублей. То же наказание предусмотрено и за передачу управления нетрезвому водителю.
За повторное нарушение в течение года нарушитель несет уже уголовную ответственность, ему грозит лишение прав на три года, штраф до 300 тысяч рублей и лишение свободы на срок до двух лет.
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