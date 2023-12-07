Стало известно, сколько Volkswagen намерен сократить сотрудников, чтобы увеличить рентабельность
Ранее глава Volkswagen Томас Шефер подчеркнул, что компании необходимо будет в будущем работать с наименьшим количеством людей, поэтому неизбежно их постепенное сокращение. Это позволит повысить рентабельность производства, что конкурировать по цене с другими производителями, в конечно итоге поможет Volkswagen вновь стать ведущим мировым брендом.
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-
07.12.2023, 15:26
В ГИБДД создали авиаотряд для охоты за нарушителями
Инспекторы ДПС совместно с сотрудниками Росгвардии уже давно взяли на вооружение квадрокоптеры и аэростаты. С их помощью они патрулируют трассы, с воздуха выявляя нарушителей ПДД. Сейчас в подразделениях МВД начали формировать отдельные авиаотряды.Читать далее
-
07.12.2023, 14:19
В Китае представили бюджетный аналог Toyota Camry по цене базовой Lada Vesta
Китайская марка Wuling добилась головокружительного успеха с маленьким и дешевым ситикаром Hоngguang Mini. Сейчас производитель решил попробовать свои силы в более дорогом сегменте бизнес-седанов.Читать далее
-
07.12.2023, 13:37
Honda анонсировала очень необычный автомобиль: премьера в январе
Компания Honda опубликовала первый тизер новой модели, премьера которой пройдет в Лас-Вегасе на выставке потребительской электроники CES в январе 2024 года. Новинка станет первым представителем целого семейства автомобилей.Читать далее
-
07.12.2023, 13:03
Почему автомобиль хуже разгоняется зимой?
Многие автомобилисты замечают, что с наступлением морозов динамика машины меняется в худшую сторону. Эксперты объяснили физику процесса: низкие температуры негативно влияют на все системы автомобиля.Читать далее
-
07.12.2023, 11:55
Эксперт рассказал, почему не растут цены на автомобили
В конце 2023 года практически все автопроизводители заморозили цены на свои машины. Некоторые в ноябре даже объявляли о скидках. Глава крупного дилерского холдинга объяснил такой казус.Читать далее
-
07.12.2023, 09:07
Электрокары Toyota получат «механику» на 14 передач
Наряду с неоспоримыми достоинствами у электромобилей есть очень важный недостаток в глазах автомобилистов старой школы: бесшумные моторы и отсутствие механической коробки передач. Первую проблему уже давно решают установкой имитации рева двигателя. Аналогичным образом решили поступить и с «механикой».Читать далее
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