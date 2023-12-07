Стало известно, сколько Volkswagen намерен сократить сотрудников, чтобы увеличить рентабельность

07.12.2023, 15:26

В ГИБДД создали авиаотряд для охоты за нарушителями

Инспекторы ДПС совместно с сотрудниками Росгвардии уже давно взяли на вооружение квадрокоптеры и аэростаты. С их помощью они патрулируют трассы, с воздуха выявляя нарушителей ПДД. Сейчас в подразделениях МВД начали формировать отдельные авиаотряды.Читать далее