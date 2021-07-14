Стало известно за какое время можно объехать 48 штатов США
Некоторые американцы ставят перед собой цель посетить все штаты за одну поездку, кроме Аляски и Гавайев, но, как правило, им для этого требуются недели, а порой и месяцы. Мало кто хочет проехать через всю страну, останавливаясь только для дозаправки.
Но трое мужчин решили сделать это. Альтруисты на подержанном Mercedes-Benz S-класса отправились в путешествие 8 июля с парковки Wicked Awesome BBQ в Уайт-Ривер-Джанкшен, штат Вермонт. Восемьдесят шесть часов и 19 минут спустя троица пересекла реку Колумбия в штат Вашингтоне, завершив 6677-мильную (10 746 км) одиссею. Как утверждают мужчины, экипаж действовал в строгой 4-часовой ротации: водитель, второй пилот и отдых.
Они провели почти четыре дня в машине, просто чтобы доказать, что они могут посетить все штаты континентальной части США быстрее, чем кто-либо другой.
В комментариях попросили путешественников показать полную карту маршрутов. Других вдохновила поездка на путешествие по стране с семьей. Третьи же сильно сомневались насколько при поездке были соблюдены все правила дорожного движения, безопасности и скоростной режим.
- 3 200 000 РBMW X5 2017 в Москве
- 5 537 000 РLand Rover Defender 2020 в Москве
- 1 640 000 РAudi A8 2012 в Москве
- 3 298 000 РHonda Pilot 2018 в Москве
- 2 880 000 РJeep Grand Cherokee 2014 в Москве
- 950 000 РSkoda Octavia 2013 в Москве
- 729 652 РУАЗ Профи 2019 в Москве
- 1 300 000 РVolvo XC70 2013 в Москве
- 6 790 000 РLand Rover Range Rover 2018 в Москве
- 5 150 000 РMercedes CLS-класс 2018 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий