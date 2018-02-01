Становлению казахстанского автокластера поможет «АвтоВАЗ»
Об этом стала известно во время визита делегации руководства «АвтоВАЗа» во главе с Николя Мором в Астану. Там прошла презентации стратегии развития производственных мощностей СП.
Площадка, где будут производиться операции по сварке, окраске и сборке автомобилей, разместится в Усть-Каменогорске. Тольяттинский автогигант выступает технологическим партнером и миноритарным акционером проекта, реализуемого на базе акционерного общества «Азия Авто Казахстан».
ПАО «АвтоВАЗ» является держателем блокирующего пакета акций СП (25% + одна акция). 75% акций АО «Азия Авто Казахстан» принадлежит основному инвестору в лице ГК «БИПЭК Авто – Азия Авто». Казахстанский холдинг инвестировал в новый проект 62 млн долларов.
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