1 февраля 2018, 13:22

Становлению казахстанского автокластера поможет «АвтоВАЗ»

Российский «АвтоВАЗ» и казахстанский «БИПЭК Авто – Азия Авто» договорились о создании автопромышленного кластера полного цикла производства. Об этом сообщает новостное агентство Trend.
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Об этом стала известно во время визита делегации руководства «АвтоВАЗа» во главе с  Николя Мором в Астану. Там прошла презентации стратегии развития производственных мощностей СП.

Площадка, где будут производиться операции по сварке, окраске и сборке автомобилей,  разместится в Усть-Каменогорске. Тольяттинский автогигант выступает технологическим партнером и миноритарным акционером проекта, реализуемого на базе акционерного общества «Азия Авто Казахстан».

ПАО «АвтоВАЗ» является держателем блокирующего пакета акций СП (25% + одна акция). 75% акций АО «Азия Авто Казахстан» принадлежит основному инвестору в лице ГК «БИПЭК Авто – Азия Авто». Казахстанский холдинг инвестировал в новый проект 62 млн долларов.

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Становлению казахстанского автокластера поможет «АвтоВАЗ»
Об этом стала известно во время визита делегации руководства «АвтоВАЗа» во главе с  Николя Мором в Астану. Там прошла презентации стратегии развития производственных мощностей СП.Площадка, где будут производиться операции по сварке, окраске и сборке автомобилей,  разместится в Усть-Каменогорске. Тольяттинский автогигант выступает технологическим партнером и миноритарным акционером проекта, реализуемого на базе акционерного общества «Азия Авто Казахстан». ПАО «АвтоВАЗ» является держателем блокирующего пакета акций СП (25% + одна акция). 75% акций АО «Азия Авто Казахстан» принадлежит основному инвестору в лице ГК «БИПЭК Авто – Азия Авто». Казахстанский холдинг инвестировал в новый проект 62 млн долларов.
2018-02-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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