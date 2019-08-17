Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
17 августа 2019, 10:59

Старенький архангельский «ЛиАЗ» перешел на кофе и выпечку

  • 1757
  • 0
Советские «ЛиАЗы» давно списаны с маршрутных линий наших городов, и некоторые из них стали этакими памятными знаками той эпохи, водрузившись на постаменты возле АТП, как, скажем, в Вышнем Волочке. По-своему определена судьба старенького Ликинского автобуса в Архангельске.
Старенький архангельский ЛиАЗ перешел на кофе и выпечку

 

В этом славном поморском городе, у Кузнечевского моста не так давно открылось кафе, которое за считанные дни стало популярным местом встреч архангелогородцев и тех туристов, кто случайно или по наводке местных знакомых его «запеленговал». Изюминка «общепита» в том, что оно разместилось аккурат в салоне «ЛиАЗа».

Ранее мы писали
В преддверии 70-летия Великой Победы, 8 мая, ветераны автобусного транспорта отправятся в символический памятный ...
Читать далее
И все благодаря простому горожанину по имени Владимир Потанин. Любитель Сети, он «прошерстил» Инет и увидел там несколько подобных авто-кафе. Узнал, что в Архангельске сохранился единственный «ЛиАЗ», учебный автобус 1990 года выпуска, которому грозило стать грудой металлолома.

Предприниматель выкупил этот экземпляр, усилиями механиков отреставрировал и превратил в кафе.
В интервью корреспонденту одной из местных газет Владимир поведал: «Прочитал в Интернете, как один украинец запустил несколько таких автобусов-кафе у себя на родине. Идея нам с супругой показалась заманчивой – почему бы не попробовать! А тут как раз учебный комбинат выставил «ЛиАЗ» на продажу, и я откликнулся на предложение».

Новое авто-кафе в момент превратилось в место встреч. Выпить чашку чая к Кузнечному приходят не только друзья и знакомые семьи Потаниных, но и масса зевак. Недавно в гости заглянули водители-ветераны АПАП. Со слезами на глазах дедульки вспоминали, как работали «ЛиАЗы» на городских маршрутах. Встреча с прошлым так ранила их душу, что они выразили желание организовать в авто-кафе встречу старожилов автотранспортного предприятия.

Старенький архангельский ЛиАЗ перешел на кофе и выпечку

 

Старенький архангельский ЛиАЗ перешел на кофе и выпечку

 

Старенький архангельский ЛиАЗ перешел на кофе и выпечку

фото пользователя 110km

Старенький архангельский ЛиАЗ перешел на кофе и выпечку

фото пользователя 110km

Старенький архангельский ЛиАЗ перешел на кофе и выпечку

 

Старенький архангельский ЛиАЗ перешел на кофе и выпечку

 

Старенький архангельский ЛиАЗ перешел на кофе и выпечку

 

Старенький архангельский ЛиАЗ перешел на кофе и выпечку
Старенький архангельский ЛиАЗ перешел на кофе и выпечку
Старенький архангельский ЛиАЗ перешел на кофе и выпечку
Старенький архангельский ЛиАЗ перешел на кофе и выпечку
Старенький архангельский ЛиАЗ перешел на кофе и выпечку
Старенький архангельский ЛиАЗ перешел на кофе и выпечку
Старенький архангельский ЛиАЗ перешел на кофе и выпечку
Меню «автобусного» кафетерия простенькое, никакого алкоголя. Основа - чай, кофе, свежая выпечка, мороженое… Супруги Потанины отдают отчет, что большой кассы на этом не сделаешь, но и не это главное. Они видят добрую реакцию горожан - многие приходят сюда исключительно за новыми ощущениями. А людям в возрасте новое авто-кафе напоминает старый Архангельск, детство и юность.

Ранее мы писали
В преддверии 90-летия регулярного автобусного движения в Ленинграде/Петербурге на маршрутах «Пассажиравтотранса» ...
Читать далее
К чести местных властей, они не стали ставить палки в колеса новому проекту. Более того, было заявлено, что восстановленный на частные средства «ЛиАЗ» может и должен стать достойным украшением Архангельска. «Автобус расположен в хорошем месте, с видом на реку. А его владельцы несут социальную нагрузку, очищая от мусора близлежащий сквер. У нас появилась своя изюминка, которая, я уверен, даст положительный результат как в плане благоустройства города, так и в плане его туристической привлекательности, – заявил Алексей Калинин, глава Октябрьского округа Архангельска.

Владимир Потанин так объясняет выбор места для нового авто-кафе: «Когда-то здесь стоял памятник покорителям космоса, но его демонтировали. Место это и красивое, и удобное для жителей города. Из окон автобуса открывается вид на Северную Двину, набережную и Кузнечевский мост – романтика»… Автор необычной идеи не исключает того, что со временем объекту подберут иное место, но пока об этом речи не идет.

Зато у Владимира есть планы выкупить еще один автобус, который станет экскурсионным – будет возить горожан и гостей города по самым важным точкам столицы Поморского края. Это, по мнению предпринимателя, позволит посмотреть на Архангельск другими глазами, с нового ракурса и найти изюминку в его недавнем прошлом.

По материалам АГВС
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Один человек погиб, четверо пострадали в ДТП с маршруткой в Пушкине
проезжал там мимо, фото в новости вообще не от туда, там совершенно другие т.с.
Вячеслав
АВТОКОММАРКЕТ | отзывы
Столько негатива льётся просто так. Хочу поделиться опытом приобретения авто в Автокоммаркете. Купил хундай 78. Менеджер Георгий прекрасно справился со своими обязанностями. Рассказал характеристики по машине, ответил на все вопросы. Алёна рассказала по документам, оформлению в ГАИ. И шприцовку подарили ...
АндрейандрейА
Тягачи FAW, стоят ли своих денег ??
Да вродь нормальная марка. Сколько ездил по межгороду, на стоянках дальнобоев много видел фавоских тягачей. Спрос есть, значит и качество на уровне. Иначе кто бы их покупал...
Максим Романюк
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы LIAZ
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
Спрос на электрокары растёт: какое будущее у них в России?
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 11 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 86 моделей
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 7 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 27 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Старенький архангельский «ЛиАЗ» перешел на кофе и выпечку
В этом славном поморском городе, у Кузнечевского моста не так давно открылось кафе, которое за считанные дни стало популярным местом встреч архангелогородцев и тех туристов, кто случайно или по наводке местных знакомых его «запеленговал». Изюминка «общепита» в том, что оно разместилось аккурат в салоне «ЛиАЗа».{{material_109924}} И все благодаря простому горожанину по имени Владимир Потанин. Любитель Сети, он «прошерстил» Инет и увидел там несколько подобных авто-кафе. Узнал, что в Архангельске сохранился единственный «ЛиАЗ», учебный автобус 1990 года выпуска, которому грозило стать грудой металлолома. Предприниматель выкупил этот экземпляр, усилиями механиков отреставрировал и превратил в кафе. В интервью корреспонденту одной из местных газет Владимир поведал: «Прочитал в Интернете, как один украинец запустил несколько таких автобусов-кафе у себя на родине. Идея нам с супругой показалась заманчивой – почему бы не попробовать! А тут как раз учебный комбинат выставил «ЛиАЗ» на продажу, и я откликнулся на предложение».Новое авто-кафе в момент превратилось в место встреч. Выпить чашку чая к Кузнечному приходят не только друзья и знакомые семьи Потаниных, но и масса зевак. Недавно в гости заглянули водители-ветераны АПАП. Со слезами на глазах дедульки вспоминали, как работали «ЛиАЗы» на городских маршрутах. Встреча с прошлым так ранила их душу, что они выразили желание организовать в авто-кафе встречу старожилов автотранспортного предприятия.{{gallery_1650}} Меню «автобусного» кафетерия простенькое, никакого алкоголя. Основа - чай, кофе, свежая выпечка, мороженое… Супруги Потанины отдают отчет, что большой кассы на этом не сделаешь, но и не это главное. Они видят добрую реакцию горожан - многие приходят сюда исключительно за новыми ощущениями. А людям в возрасте новое авто-кафе напоминает старый Архангельск, детство и юность.{{material_115459}} К чести местных властей, они не стали ставить палки в колеса новому проекту. Более того, было заявлено, что восстановленный на частные средства «ЛиАЗ» может и должен стать достойным украшением Архангельска. «Автобус расположен в хорошем месте, с видом на реку. А его владельцы несут социальную нагрузку, очищая от мусора близлежащий сквер. У нас появилась своя изюминка, которая, я уверен, даст положительный результат как в плане благоустройства города, так и в плане его туристической привлекательности, – заявил Алексей Калинин, глава Октябрьского округа Архангельска. Владимир Потанин так объясняет выбор места для нового авто-кафе: «Когда-то здесь стоял памятник покорителям космоса, но его демонтировали. Место это и красивое, и удобное для жителей города. Из окон автобуса открывается вид на Северную Двину, набережную и Кузнечевский мост – романтика»… Автор необычной идеи не исключает того, что со временем объекту подберут иное место, но пока об этом речи не идет.Зато у Владимира есть планы выкупить еще один автобус, который станет экскурсионным – будет возить горожан и гостей города по самым важным точкам столицы Поморского края. Это, по мнению предпринимателя, позволит посмотреть на Архангельск другими глазами, с нового ракурса и найти изюминку в его недавнем прошлом.
2019-08-17
Автор: По материалам АГВС
О проекте Реклама FAQ по сайту
Уфа Ижевск Нижний Новгород
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.