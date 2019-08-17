Старенький архангельский «ЛиАЗ» перешел на кофе и выпечку
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В этом славном поморском городе, у Кузнечевского моста не так давно открылось кафе, которое за считанные дни стало популярным местом встреч архангелогородцев и тех туристов, кто случайно или по наводке местных знакомых его «запеленговал». Изюминка «общепита» в том, что оно разместилось аккурат в салоне «ЛиАЗа».
Предприниматель выкупил этот экземпляр, усилиями механиков отреставрировал и превратил в кафе.
В интервью корреспонденту одной из местных газет Владимир поведал: «Прочитал в Интернете, как один украинец запустил несколько таких автобусов-кафе у себя на родине. Идея нам с супругой показалась заманчивой – почему бы не попробовать! А тут как раз учебный комбинат выставил «ЛиАЗ» на продажу, и я откликнулся на предложение».
Новое авто-кафе в момент превратилось в место встреч. Выпить чашку чая к Кузнечному приходят не только друзья и знакомые семьи Потаниных, но и масса зевак. Недавно в гости заглянули водители-ветераны АПАП. Со слезами на глазах дедульки вспоминали, как работали «ЛиАЗы» на городских маршрутах. Встреча с прошлым так ранила их душу, что они выразили желание организовать в авто-кафе встречу старожилов автотранспортного предприятия.
Владимир Потанин так объясняет выбор места для нового авто-кафе: «Когда-то здесь стоял памятник покорителям космоса, но его демонтировали. Место это и красивое, и удобное для жителей города. Из окон автобуса открывается вид на Северную Двину, набережную и Кузнечевский мост – романтика»… Автор необычной идеи не исключает того, что со временем объекту подберут иное место, но пока об этом речи не идет.
Зато у Владимира есть планы выкупить еще один автобус, который станет экскурсионным – будет возить горожан и гостей города по самым важным точкам столицы Поморского края. Это, по мнению предпринимателя, позволит посмотреть на Архангельск другими глазами, с нового ракурса и найти изюминку в его недавнем прошлом.
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