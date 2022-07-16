Старинному самолету-амфибии Бе-6 из Заполярья возвращают вторую жизнь

На фюзеляже выбиты даты «1936» - это год рождения морской авиации Северного флота. Именно тогда в Заполярье прибыло 7-е отдельное авиазвено - 3 гидросамолета, морские ближние разведчики МБР-2.

Вообще, амфибии Бе-6 сконструированы специалистами КБ Георгия Бериева в 1949 году. Их выпуск был налажен на авиастроительном заводе в Таганроге (Ростовская область). По некоторым оценкам, сегодня, что называется, на ходу находятся 3 подобных амфибии — в Киеве и Китае, ну и, на острове в Кольском заливе.

Время не щадило самолет-памятник, пока ровно год назад не было принято решение о реконструкции. Возвратить Бе-6 вторую жизнь решили специалисты столичной фирмы «Кивеста», которые не один год занимаются проектированием музейных экспозиций. Дело свое они знают прекрасно, восстановление летающей лодки проводилось в полном соответствии с технической документацией на данный вид самолета.

В полной мере восстановлены утраченные элементы обшивки самолета, вместо разбитых стекол иллюминаторов - прозрачные листы прочного гиброкарбоната. Корпус самолета выкрашен в оригинальный цвет краской, способной выдержать долгое время суровые условия Заполярья. Также убран старый бетон, которым ранее был залит корпус Бе-6 для устойчивости, вместо него уложен слой нового.

В настоящее время амфибия пока еще скрыта от взора зевак защитным деревянным корпусом, но его разборка – дело нехитрое и быстрое. Завершается чистовая отделка. По планам полный цикл реконструкции Бе-6 должен завершиться 31 июля 2022 года, когда страна будет торжественно отмечать День военно-морского флота.

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