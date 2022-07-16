Старинному самолету-амфибии Бе-6 из Заполярья возвращают вторую жизнь
На фюзеляже выбиты даты «1936» - это год рождения морской авиации Северного флота. Именно тогда в Заполярье прибыло 7-е отдельное авиазвено - 3 гидросамолета, морские ближние разведчики МБР-2.
Вообще, амфибии Бе-6 сконструированы специалистами КБ Георгия Бериева в 1949 году. Их выпуск был налажен на авиастроительном заводе в Таганроге (Ростовская область). По некоторым оценкам, сегодня, что называется, на ходу находятся 3 подобных амфибии — в Киеве и Китае, ну и, на острове в Кольском заливе.
Время не щадило самолет-памятник, пока ровно год назад не было принято решение о реконструкции. Возвратить Бе-6 вторую жизнь решили специалисты столичной фирмы «Кивеста», которые не один год занимаются проектированием музейных экспозиций. Дело свое они знают прекрасно, восстановление летающей лодки проводилось в полном соответствии с технической документацией на данный вид самолета.
В полной мере восстановлены утраченные элементы обшивки самолета, вместо разбитых стекол иллюминаторов - прозрачные листы прочного гиброкарбоната. Корпус самолета выкрашен в оригинальный цвет краской, способной выдержать долгое время суровые условия Заполярья. Также убран старый бетон, которым ранее был залит корпус Бе-6 для устойчивости, вместо него уложен слой нового.
В настоящее время амфибия пока еще скрыта от взора зевак защитным деревянным корпусом, но его разборка – дело нехитрое и быстрое. Завершается чистовая отделка. По планам полный цикл реконструкции Бе-6 должен завершиться 31 июля 2022 года, когда страна будет торжественно отмечать День военно-морского флота.
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12.07.2022, 17:14
Перед отплытием на остров Коневец автодома можно припарковать в новом кемпинге
В Ленинградской области, на берегу Владимирской бухты Ладожского озера заработал новый кемпинг. К услугам автопутешестенников - места для размещения автодомов и жилых прицепов.Читать далее
-
12.07.2022, 12:22
Зачем немцы переезжают из собственных домов в автокемпинги?
Бедность в Германии достигла рекордного уровня. Согласно обнародованной информации, в 2021 году уровень бедности вырос до максимальных 16,6%. Получается, что 13,8 млн жителей ФРГ в настоящее время официально считаются бедными, и это на 600 тыс. больше, чем до пандемии.Читать далее
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10.07.2022, 17:17
Спрос на быстрые «Метеоры», следующие к «Острову фортов», растет не по дням
Количество пассажиров, прибывших в кронштадтский парк «Остров фортов» на «Метеорах», бьет все рекорды. Имеется в виду временной отрезок в 2 месяца, в которые действует навигация. Читать далее
-
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-
09.07.2022, 12:15
Полезные советы тем, кто впервые отправляется в отпуск через Крымский мост
Поскольку Крымский мост и по сей день является единственной автомобильной дорогой, связывающей материковую часть России с Крымским полуостровом, внимание к нему по-прежнему особое.Читать далее
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