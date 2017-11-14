14 ноября 2017, 17:04
Старинный Shelby GT350 уйдет с молотка
В начале следующего года на аукционе, организованном Barrett-Jackson, будет выставлен на продажу прототип Shelby GT350 1966 года. Купе представляет собой первую «горячую» модификацию «Мустанга».
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Экземпляр, выставленный на торги, отличается виниловой отделкой крыши. Такая опция не была доступна для серийных купе Mustang. В салоне присутствуют тиснения эмблем лошадей на спинках сидений.
Напомним, что уже второй год подряд, по данным независимой аналитической компании IHS Markit, Ford Mustang лидирует по количеству регистраций среди новых автомобилей в сегменте спорткаров во всем мире. Также модель остается первой в своем классе на рынке США на протяжении 50 лет.
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