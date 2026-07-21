Starlink V5 на крыше Cybercab: как спутниковая связь дополняет AI4 и готовит Tesla к экспансии в глубинку

Starlink V5 на крыше: как Tesla внедряет спутниковый интернет в Cybercab

Tesla интегрирует антенну Starlink V5 в роботакси Cybercab, делая ставку на спутниковый интернет для поддержки сервисных функций и обновлений. Это решение может изменить подход к инфраструктуре беспилотных автомобилей в городах США.

Tesla интегрирует антенну Starlink V5 в роботакси Cybercab, делая ставку на спутниковый интернет для поддержки сервисных функций и обновлений. Это решение может изменить подход к инфраструктуре беспилотных автомобилей в городах США.

Интеграция спутниковой антенны Starlink V5 в роботакси Cybercab от Tesla стала одной из самых обсуждаемых новинок на рынке автономных автомобилей. В схеме, опубликованной в социальной сети, имеется заметный выступ антенны на крышке машины рядом с камерами и датчиками. Несмотря на то, что система автономного вождения Cybercab не обеспечивает постоянного подключения к Интернету, производительность требует стабильной связи для сервисных задач и поддержки парка.

В Tesla выделяют: основной компьютер на базе AI4 — это фирменный чип четвёртого поколения для искусственного интеллекта — полностью обрабатывает видеопоток с камер и строит маршрут без передачи данных в облако. Даже при отсутствии связи автомобиль продолжает движение, что отличает архитектуру Cybercab от ряда конкурентов, подключённых к постоянной связи с сервером.

Однако спутниковый интернет используется и для других функций: получения информации о пробках, построения оптимальных маршрутов, согласования заказов между машинами и удалённой поддержки операторов в нестандартных ситуациях. Через Starlink также передаются обновления программного обеспечения, которые позволяют поддерживать актуальность системы даже в зонах с плохим покрытием мобильных сетей.

На данный момент все маршруты беспилотных такси Tesla ограничены крупными городами — Остином, Хьюстоном, Далласом и частью Майами. Это районы с хорошим покрытием мобильных операторов, поэтому практическая необходимость спутникового канала в стандартных условиях вызывает вопросы у экспертов. Тем не менее, наличие Starlink может стать преимуществом при расширении сервиса на менее обеспеченные связью территории.

Вопрос стоимости подписки на Starlink для коммерческого использования Tesla пока не раскрывается. Также неизвестно, начнётся ли массовое производство Cybercab — сейчас беспилотники проводят испытания на закрытых маршрутах. По мнению экспертов, интеграция спутниковой связи может стать стандартом для будущих поколений автономных машин, особенно если речь пойдёт о развитии сервисов за пределами мегаполисов.

Для российского рынка опыт Tesla может быть особенно полезен: в условиях недостаточного наземного покрытия мобильных сетей и обширных географических регионов страны внедрение спутниковых решений в транспортные сервисы выглядит перспективно. Важно отметить, что массовое распространение таких технологий зависит не только от технических возможностей, но и от экономических преимуществ для операторов и конечных пользователей. В ближайшие годы можно ожидать появления аналогичных инициатив и в других странах, что приведёт к новому этапу в сфере автономного транспорта.

Интересно, что похожие технологические решения созданы и у других производителей: например, китайская компания Qianli Technology недавно представила платформу ASD 5.0 и ОС Step AOS, которые также ориентированы на повышение автономности и безопасности транспорта. Подробнее о новых стандартах интеллектуальных систем можно узнать в материале внедрения ASD 5.0 ​​и Step AOS в электрокроссовер Jike 8X .