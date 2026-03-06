Starship 39 успешно прошел криогенные испытания: дорога к первому апрельскому старту открыта

Starship 39 прошел криотесты: новый этап испытаний для космического корабля

Starship 39 выдержал серию сложнейших криогенных испытаний, подтвердив свою надежность и готовность к новым тестам. Эксперты отмечают отличное состояние корпуса и высокую устойчивость к экстремальным нагрузкам. Следующий этап - запуск, который ожидается уже в ближайшие недели.

Starship 39 выдержал серию сложнейших криогенных испытаний, подтвердив свою надежность и готовность к новым тестам. Эксперты отмечают отличное состояние корпуса и высокую устойчивость к экстремальным нагрузкам. Следующий этап - запуск, который ожидается уже в ближайшие недели.

Звездолет 39 вновь оказался в центре внимания после успешного прохождения сразу трех криогенных испытаний, что является ключевым этапом, определяющим будущую программу полетов. Корабль продемонстрировал исключительную надежность: его корпус не получил ни малейших повреждений, а все системы выдержали экстремальные температуры и нагрузки. На последних снимках, сделанных с необычного ракурса — прямо с лодки на реке Рио-Гранде, — видно, что внешнее состояние Starship 39 не вызывает никаких опасений, а такой подход к мониторингу позволяет выявить мельчайшие дефекты, которые могут проявиться лишь в условиях, приближенных к космическим.

Криогенные тесты важны не просто как формальность, а как гарантия безопасности и прочности, ведь именно в экстремальных условиях становятся заметны слабые места конструкций. Звездолет 39 подтвердил высокую устойчивость к сверхнизким температурам, что критически важно для будущих миссий за пределами Земли. Тем временем президент SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что следующий испытательный полет Starship может состояться уже в ближайшие четыре-шесть недель, что слегка корректирует более ранние прогнозы Илона Маска о сроках запуска.

Интересно, что в обнародованном графике двенадцатый запуск Starship намечен на апрель, а тринадцатый — на июнь 2026 года. Такое расписание демонстрирует уверенное движение компании вперед, несмотря на технические сложности и высочайшие требования к безопасности. Каждый новый этап приближает момент, когда звездолет сможет выполнить полноценную миссию, открывая новые горизонты для исследований и наблюдений.