SpaceX успешно протестировал лунную ракету - подробности миссии и планы Илона Маска

23 мая 2026, 08:43
Starship и Super Heavy V-3: новый этап испытаний самой мощной ракеты в мире
SpaceX провела очередной успешный запуск Starship с носителем Super Heavy V-3, что может ускорить подготовку к пилотируемым миссиям на Луну и Марс. Почему этот запуск важен для мировой космонавтики и какие перспективы открывает новая система - в нашем материале.
Успешные испытания полёта космического корабля Starship с ракетой-носителем Super Heavy V-3 стали ведущим событием для всей мировой космической отрасли. SpaceX продолжает доказывать, что многоразовые системы способны не только снизить стоимость запусков, но и открыть новые горизонты для пилотируемых миссий на Луну и Марс. Как сообщает компания-разработчик, запуск был осуществлён на площадке Starbase в Бока-Чика (штат Техас) в пятницу вечером по местному времени.
После отделения от носителя Super Heavy V-3 корабль Starship совершил неполный виток вокруг Земли, что заняло чуть больше часа. Затем с помощью собственного двигателя аппарат мягко приводнился в Индийском океане к северо-западу от Австралии. В ходе полёта на орбиту были выпущены 22 имитатора мини-спутников, которые позволили протестировать возможность развёртывания полезной нагрузки.
Сам носитель Super Heavy также был возвращён: спустя примерно семь минут после старта он приводнился в Мексиканском заливе. Это уже 12-е испытание многоразовой системы, причём шесть из них завершились успехом. Последний удачный запуск состоялся в октябре прошлого года, что подтверждает стабильность и прогресс в разработке.
Интересно, что высота всей системы достигает 120 метров, а мощность Super Heavy превосходит ракету NASA Space Launch System (SLS), предназначенную для лунных миссий. Такой технологический скачок может изменить баланс сил в мировой космонавтике и ускорить подготовку к пилотируемым полётам за пределами Земли. Основатель SpaceX Илон Маск рассчитывает получить сертификацию Starship для полётов с экипажем уже в этом году.
В целом, запуск Starship и Super Heavy V-3 подтвердил, что многоразовые ракетные системы становятся реальностью. Это не только снижает стоимость освоения космоса, но и открывает новые возможности для международного сотрудничества и развития технологий. Для России и других стран, следящих за успехами SpaceX, подобные испытания могут стать стимулом для собственных разработок и инвестиций в космическую отрасль.
