Автор: Мария Степанова

13 мая 2026, 18:19

Starship V3: новые детали и неожиданные решения в конструкции перед первым испытанием

Исторический полет на орбиту: что изменилось в конструкции Starship V3 и почему это меняет рынок космических перевозок

SpaceX готовит к запуску обновленную версию Starship V3, которая обещает изменить подход к многоразовым ракетам. Впервые раскрыты подробности о новых двигателях, конструкции и системах управления. Почему инженеры пошли на радикальные перемены и как это повлияет на будущее космических запусков - в нашем материале.

В преддверии исторического 12-го испытательного полета SpaceX неожиданно раскрыла все технические подробности о Starship V3 — новейшей версии своей сверхтяжелой ракеты. Впервые на орбиту отправятся не только обновленный корабль, но и модернизированный ускоритель Super Heavy, а также совершенно новые двигатели Raptor. Инженеры внесли радикальные изменения, чтобы ускорить темпы запусков и обеспечить полную многоразовость.

Главная интрига заключается в том, что именно изменилось в конструкции и почему эти решения могут перевернуть рынок космических перевозок. Новая стартовая площадка 2 получила увеличенный запас топлива и дополнительные насосы для ускорения заправки. Башня оснащена укороченными стрелками для ловли ступени на электромеханических приводах вместо гидравлики, а быстродействующий рукав для подачи топлива стал прочнее и получил возможность вращаться дальше. Система отвода пламени теперь имеет двунаправленный дефлектор.

Хотя эти доработки не были обязательными для 12-го полета, SpaceX внедрила их заранее — ставка делается на увеличение частоты запусков и снижение затрат. В компании уверены, что только так можно совершить настоящую революцию в космической логистике.

Двигатели нового поколения выдают 551 000 фунтов тяги на уровне моря и 606 000 фунтов в вакууме, что значительно превосходит предыдущие версии. Инженеры отказались от индивидуальных процессоров для каждого двигателя: теперь все датчики и контроллеры защищены общей системой термозащиты. Масса одного двигателя уменьшилась почти на 10%, а система зажигания полностью переработана для повышения надежности.

Super Heavy теперь включает 33 таких двигателя. Количество аэродинамических рулей сократилось с четырех до трех, но каждый стал на 50% больше и получил новые точки крепления для ловли башней. Важным новшеством стала встроенная горячая ступень вместо одноразового защитного кольца, а также полностью переработанная топливная магистраль, позволяющая запускать все двигатели одновременно и быстрее.

Сам корабль Starship V3 также претерпел серьезные изменения: переработана система управления тягой, увеличен объем баков, изменена разводка жидкостей и электрики в хвостовой части. В механизме выброса спутников Starlink появилось четыре специальных устройства для стыковки с другими аппаратами и транспортировки топлива. Новая версия рассчитана на более длительные миссии и способна работать в полностью автономном режиме.

Обе ступени получили новую электронику, рассчитанную на частые запуски и полную многоразовость. Система электропитания выдает пиковую мощность до 9 МВт, а камеры на борту передают около 50 ракурсов. Передача данных идет через сеть Starlink со скоростью до 480 Мбит/с, что позволяет контролировать каждый этап полета с беспрецедентной детализацией.

Испытательный запуск Starship V3 и Super Heavy с новыми двигателями и модернизированной стартовой площадкой намечен на 19 мая. Этот полет может стать отправной точкой для новой эры в освоении космоса, где скорость, надежность и повторное использование станут стандартом.

