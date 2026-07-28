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Автор: Мария Степанова

28 июля 2026, 19:20

Starship вывел в космос реальные спутники Starlink V3: испытания выявили проблемы

Starship вывел в космос реальные спутники Starlink V3: испытания выявили проблемы

Starship впервые вывел в космос 20 спутников Starlink V3: Почему провалилась посадка «Суперхэви»

Starship вывел в космос реальные спутники Starlink V3: испытания выявили проблемы

Впервые Starship отправил в космос настоящие спутники Starlink V3, но испытания выявили технические сложности с двигателями и управлением ступенями. Это событие важно для будущих миссий и сроков освоения Луны.

Впервые Starship отправил в космос настоящие спутники Starlink V3, но испытания выявили технические сложности с двигателями и управлением ступенями. Это событие важно для будущих миссий и сроков освоения Луны.

Тринадцатый испытательный полёт Starship принёс смешанные результаты: часть задач удалось выполнить, но выявились и серьёзные технические недочёты.

Запуск состоялся 25 июля 2026 года в 01:51 по московскому времени с площадки в Техасе. Все 33 двигателя первой ступени сработали штатно, и ракета успешно стартовала. По плану после «горячего» разделения (когда двигатели второй ступени запускаются ещё до отстыковки первой) верхняя ступень вышла на суборбитальную траекторию. Такой маршрут SpaceX использует осознанно: он гарантирует, что аппарат неизбежно сойдёт с траектории ещё до того, как успеет совершить полный оборот вокруг Земли — это страховка на случай нештатных ситуаций.

В рамках миссии в космос вывели спутники — это стало историческим моментом: впервые Starship доставил в космос реальную полезную нагрузку, а не её макет. Четырнадцать аппаратов задействовали для проверки ключевых функций: они раскрыли солнечные панели, установили радиосвязь с Землёй и между собой, протестировали оптические каналы. Ещё шесть спутников дополнительно вели съёмку Starship, чтобы специалисты смогли оценить состояние теплового щита. Поскольку траектория была суборбитальной, спутники провели в космосе лишь несколько десятков минут, а затем вошли в атмосферу и сгорели — такой исход изначально входил в программу испытаний.

Одним из ключевых тестов стал повторный запуск двигателя Raptor 3 в космосе. Эта операция критически важна для будущих миссий, в которых планируется дозаправка корабля на орбите.

Вторая ступень после примерно часового полёта вошла в атмосферу, выполнила запланированное торможение двигателями и ненадолго зависла над расчётной точкой в Индийском океане. Затем она приводнилась — и, в отличие от предыдущих тестов, не разрушилась при ударе о воду, а осталась на плаву, лежа на боку. Это дало инженерам SpaceX возможность визуально осмотреть тепловой щит и собрать ценные данные о работоспособности системы в рамках отработки многоразовости носителя.

С первой ступенью ситуация сложилась менее удачно. После разделения она выполнила разворот для последующего торможения, но при попытке повторного включения двигателей сработала только часть из них — запустились лишь 8 агрегатов вместо запланированных 28. Из‑за этого ступень не смогла зависнуть над Мексиканским заливом и упала в воду. Примечательно, что ещё 10 июля на статических испытаниях все двигатели отработали нормально, так что проблема носит не очевидный характер. Ранее, за двое суток до старта, запуск уже переносили: автоматика заблокировала запуск четырёх из 33 двигателей из‑за скопления конденсата в отсеке — причиной стали влажность и перепады температур в Техасе. Очевидно, вопрос устойчивости автоматики к подобным факторам нужно решить в сжатые сроки: до конца лета намечен ещё один тестовый полёт.

Итоги полёта создают противоречивую картину. С одной стороны, мягкая посадка второй ступени и сбор данных по теплозащите заметно повышают шансы на то, что в следующих запусках удастся вывести аппарат уже на круговую орбиту. С другой — проблемы с двигателями первой ступени означают, что в ближайшей перспективе не получится реализовать схему её спасения с посадкой на «Мехазиллу»: для этого критически важно умение ступени стабильно зависать над заданной точкой. При этом до запланированного возвращения людей на Луну остаётся всего два года и два месяца, и SpaceX приходится работать в очень напряжённом графике.

Упомянутые марки: Tesla
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