Когда ждать «Атом» в автосалонах – новая дата и неожиданные подробности

30 декабря 2025, 13:28
Старт продаж электрокара «Атом» перенесли на весну 2026 года из-за зимних испытаний
Весной 2026 года на рынке появится долгожданный электромобиль. Производитель решил провести дополнительные испытания зимой. Это позволит довести модель до совершенства. Ожидается, что цена может стать ниже. Подробности о запуске и планах компании – в нашем материале.
Компания АО «Кама» определилась с новой датой выхода электромобиля «Атом» на российский рынок. Как сообщает Российская Газета, старт продаж теперь намечен на весну 2026 года. Ранее предполагалось, что первые автомобили поступят к покупателям до конца 2025 года, однако производитель решил не спешить и провести еще один цикл зимних испытаний. Это решение принято для того, чтобы выявить и устранить возможные недочеты в работе электрокара в условиях низких температур.
На сегодняшний день на заводе «Москвич» уже собрано около пятидесяти предсерийных экземпляров «Атома». Эти автомобили проходят комплексную проверку, в том числе тестируются на дорогах в различных климатических условиях. Такой подход позволяет инженерам компании доработать конструкцию и программное обеспечение, чтобы будущие владельцы получили максимально надежный и адаптированный к российским реалиям электромобиль.
В компании подчеркивают, что дополнительное тестирование зимой поможет выявить нюансы эксплуатации, которые невозможно смоделировать в лабораторных условиях. Особое внимание уделяется работе батареи, системам обогрева и устойчивости на скользких покрытиях. По итогам испытаний планируется внести ряд изменений, которые повысят комфорт и безопасность водителей и пассажиров.
Еще одним важным моментом остается стоимость новинки. Ранее обсуждалась цена, однако в компании не исключают, что к моменту старта продаж она может быть пересмотрена в меньшую сторону. Это связано с оптимизацией производственных процессов и возможным расширением локализации комплектующих. Таким образом, «Атом» может стать более доступным для широкой аудитории.
Планы по запуску серийного производства остаются в силе, и весной 2026 года первые покупатели смогут получить свои автомобили. Компания рассчитывает, что благодаря тщательной подготовке и дополнительным испытаниям, «Атом» сможет успешно конкурировать с зарубежными аналогами и завоевать доверие российских автолюбителей.
