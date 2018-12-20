20 декабря 2018, 00:44
Старт продаж Lada Vesta Sport откладывается
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Ожидалось, что «заряженная» модификация седана Lada Vesta с приставкой Sport выйдет на рынок до конца 2018 года. Сейчас дилеры ждут модель не раньше января 2019-го. Цены тоже пока неизвестны.
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Ни цен, ни сроков АвтоВАЗ пока не называет. Пресс-служба обещает оперативно сообщить, как только появится конкретная информация. По предварительным данным, стоить «заряженная» Lada будет минимум 900 – 950 тысяч рублей. Продажи, как теперь уже стало окончательно ясно, в 2018 году не начнутся. Дилеры марки осторожно говорят о январе следующего года.
Седан Lada Vesta Sport оснащен 1,8-литровым мотором мощностью 145 л.с., который работает в сочетании с 5-ступенчатой МКПП. На разгон с места до «сотни» автомобиль тратит 9,6 секунды. Максимальная скорость составляет 200 км/ч. Отдавая дань спортивному характеру, седану выдали аэродинамический обвес, заниженную на 16 мм модифицированную подвеску и более мощные тормоза.
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