20 декабря 2018, 00:44

Старт продаж Lada Vesta Sport откладывается

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Ожидалось, что «заряженная» модификация седана Lada Vesta с приставкой Sport выйдет на рынок до конца 2018 года. Сейчас дилеры ждут модель не раньше января 2019-го. Цены тоже пока неизвестны.
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Старт продаж Lada Vesta Sport откладывается ВАЗ (Lada) Vesta Sport
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Спортивная версия Lada Vesta дебютировала в августе на автосалоне в Москве. О новинке известно все до мельчайших подробностей. В ноябре АвтоВАЗ получил на нее Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Корреспондент 110km.ru уже успел лично протестировать Vesta Sport. Определенности нет только по двум самым главным вопросам, которые волнуют всех поклонников марки – когда и сколько?

Ни цен, ни сроков АвтоВАЗ пока не называет. Пресс-служба обещает оперативно сообщить, как только появится конкретная информация. По предварительным данным, стоить «заряженная» Lada будет минимум 900 – 950 тысяч рублей. Продажи, как теперь уже стало окончательно ясно, в 2018 году не начнутся. Дилеры марки осторожно говорят о январе следующего года.

Седан Lada Vesta Sport оснащен 1,8-литровым мотором мощностью 145 л.с., который работает в сочетании с 5-ступенчатой МКПП. На разгон с места до «сотни» автомобиль тратит 9,6 секунды. Максимальная скорость составляет 200 км/ч. Отдавая дань спортивному характеру, седану выдали аэродинамический обвес, заниженную на 16 мм модифицированную подвеску и более мощные тормоза.

Новинки и концепт кары Лада Веста Спорт
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Старт продаж Lada Vesta Sport откладывается
{{material_124676}}Спортивная версия Lada Vesta дебютировала в августе на автосалоне в Москве. О новинке известно все до мельчайших подробностей. В ноябре АвтоВАЗ получил на нее Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Корреспондент 110km.ru уже успел лично протестировать Vesta Sport. Определенности нет только по двум самым главным вопросам, которые волнуют всех поклонников марки – когда и сколько?Ни цен, ни сроков АвтоВАЗ пока не называет. Пресс-служба обещает оперативно сообщить, как только появится конкретная информация. По предварительным данным, стоить «заряженная» Lada будет минимум 900 – 950 тысяч рублей. Продажи, как теперь уже стало окончательно ясно, в 2018 году не начнутся. Дилеры марки осторожно говорят о январе следующего года.Седан Lada Vesta Sport оснащен 1,8-литровым мотором мощностью 145 л.с., который работает в сочетании с 5-ступенчатой МКПП. На разгон с места до «сотни» автомобиль тратит 9,6 секунды. Максимальная скорость составляет 200 км/ч. Отдавая дань спортивному характеру, седану выдали аэродинамический обвес, заниженную на 16 мм модифицированную подвеску и более мощные тормоза.
2018-12-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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