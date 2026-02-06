В России появились кроссоверы Solaris HC 2026 с зимним пакетом и выгодными условиями покупки для первых клиентов

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

6 февраля 2026, 11:14

Старт продаж Solaris HC 2026: новая альтернатива на рынке кроссоверов с гарантией 3 года

Старт продаж Solaris HC 2026: новая альтернатива на рынке кроссоверов с гарантией 3 года

В России появились кроссоверы Solaris HC 2026 с зимним пакетом и выгодными условиями покупки для первых клиентов

Старт продаж Solaris HC 2026: новая альтернатива на рынке кроссоверов с гарантией 3 года

На российском рынке дебютировал кроссовер Solaris HC 2026, который уже доступен в автосалонах по цене от 2,53 млн рублей. Модель выделяется трехлетней гарантией, современным оснащением и возможностью получить дополнительные бонусы при покупке.

На российском рынке дебютировал кроссовер Solaris HC 2026, который уже доступен в автосалонах по цене от 2,53 млн рублей. Модель выделяется трехлетней гарантией, современным оснащением и возможностью получить дополнительные бонусы при покупке.

Появление Solaris HC 2026 на российском рынке – событие, которое не пройдет незамеченным для тех, кто следит за инновациями в сегменте кроссоверов. Модель уже поступила в дилерские центры, и это не просто очередной автомобиль, а реальный конкурент в своем классе, предлагающий выгодное сочетание цены, комплектаций и условий гарантий.

Базовая версия Classic оснащена 1,6-литровым двигателем мощностью 123 л.с., шестиступенчатой ​​механической коробкой передач и передним приводом. Такой набор технических характеристик рассчитан на тех, кто ценит проверенные решения и не гонится за излишествами. В стандартное оснащение включен полный электропакет, мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также зимний пакет, что особенно актуально для российских условий эксплуатации.

Гарантия на Solaris HC 2026 составляет 3 года или 100 тысяч километров пробега — это серьезный аргумент для тех, кто планирует долгосрочную эксплуатацию автомобиля без лишних забот о возможных поломках. Для покупателей, оформляющих кредит или участвующих в программе trade-in, предусмотрены дополнительные скидки, а некоторые дилеры предлагают комплект зимних шин в подарок. Такой подход к формированию явно рассчитан на то, чтобы привлечь внимание к максимальному расширению.

Минимальная стоимость Solaris HC 2026 составляет 2,53 млн рублей, что делает его одним из наиболее доступных предложений среди новых кроссоверов с современным уровнем оснащения и гарантий. В условиях, когда рынок новых автомобилей переживает не самые простые времена, появление такой модели может стать важным событием для многих автолюбителей, ищущих оптимальное соотношение цены и качества.

Упомянутые модели: Solaris HC
Упомянутые марки: Hyundai, Solaris
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хендай, Солярис

Похожие материалы Хендай, Солярис

Какие автомобили исчезнут с рынка в 2026 году: неожиданный список моделей
GAC S7 выходит на российский рынок: дата старта продаж и интересные особенности
Рейтинг кроссоверов 2026: какие модели лидируют в России и сколько они стоят
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Набережные Челны Тула Ростов-на-Дону
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться