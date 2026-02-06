В России появились кроссоверы Solaris HC 2026 с зимним пакетом и выгодными условиями покупки для первых клиентов

Старт продаж Solaris HC 2026: новая альтернатива на рынке кроссоверов с гарантией 3 года

На российском рынке дебютировал кроссовер Solaris HC 2026, который уже доступен в автосалонах по цене от 2,53 млн рублей. Модель выделяется трехлетней гарантией, современным оснащением и возможностью получить дополнительные бонусы при покупке.

Появление Solaris HC 2026 на российском рынке – событие, которое не пройдет незамеченным для тех, кто следит за инновациями в сегменте кроссоверов. Модель уже поступила в дилерские центры, и это не просто очередной автомобиль, а реальный конкурент в своем классе, предлагающий выгодное сочетание цены, комплектаций и условий гарантий.

Базовая версия Classic оснащена 1,6-литровым двигателем мощностью 123 л.с., шестиступенчатой ​​механической коробкой передач и передним приводом. Такой набор технических характеристик рассчитан на тех, кто ценит проверенные решения и не гонится за излишествами. В стандартное оснащение включен полный электропакет, мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также зимний пакет, что особенно актуально для российских условий эксплуатации.

Гарантия на Solaris HC 2026 составляет 3 года или 100 тысяч километров пробега — это серьезный аргумент для тех, кто планирует долгосрочную эксплуатацию автомобиля без лишних забот о возможных поломках. Для покупателей, оформляющих кредит или участвующих в программе trade-in, предусмотрены дополнительные скидки, а некоторые дилеры предлагают комплект зимних шин в подарок. Такой подход к формированию явно рассчитан на то, чтобы привлечь внимание к максимальному расширению.

Минимальная стоимость Solaris HC 2026 составляет 2,53 млн рублей, что делает его одним из наиболее доступных предложений среди новых кроссоверов с современным уровнем оснащения и гарантий. В условиях, когда рынок новых автомобилей переживает не самые простые времена, появление такой модели может стать важным событием для многих автолюбителей, ищущих оптимальное соотношение цены и качества.