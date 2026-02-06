В России появились кроссоверы Solaris HC 2026 с зимним пакетом и выгодными условиями покупки для первых клиентов

6 февраля 2026, 11:14
Старт продаж Solaris HC 2026: новая альтернатива на рынке кроссоверов с гарантией 3 года
На российском рынке дебютировал кроссовер Solaris HC 2026, который уже доступен в автосалонах по цене от 2,53 млн рублей. Модель выделяется трехлетней гарантией, современным оснащением и возможностью получить дополнительные бонусы при покупке.
Появление Solaris HC 2026 на российском рынке – событие, которое не пройдет незамеченным для тех, кто следит за инновациями в сегменте кроссоверов. Модель уже поступила в дилерские центры, и это не просто очередной автомобиль, а реальный конкурент в своем классе, предлагающий выгодное сочетание цены, комплектаций и условий гарантий.
Базовая версия Classic оснащена 1,6-литровым двигателем мощностью 123 л.с., шестиступенчатой механической коробкой передач и передним приводом. Такой набор технических характеристик рассчитан на тех, кто ценит проверенные решения и не гонится за излишествами. В стандартное оснащение включен полный электропакет, мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также зимний пакет, что особенно актуально для российских условий эксплуатации.
Гарантия на Solaris HC 2026 составляет 3 года или 100 тысяч километров пробега — это серьезный аргумент для тех, кто планирует долгосрочную эксплуатацию автомобиля без лишних забот о возможных поломках. Для покупателей, оформляющих кредит или участвующих в программе trade-in, предусмотрены дополнительные скидки, а некоторые дилеры предлагают комплект зимних шин в подарок. Такой подход к формированию явно рассчитан на то, чтобы привлечь внимание к максимальному расширению.
Минимальная стоимость Solaris HC 2026 составляет 2,53 млн рублей, что делает его одним из наиболее доступных предложений среди новых кроссоверов с современным уровнем оснащения и гарантий. В условиях, когда рынок новых автомобилей переживает не самые простые времена, появление такой модели может стать важным событием для многих автолюбителей, ищущих оптимальное соотношение цены и качества.
Похожие материалы Хендай, Солярис
-
07.02.2026, 07:45
АГР ищет новые пути для производства Solaris на бывшем заводе Hyundai в Сестрорецке
Вопрос о будущем Solaris на заводе в Сестрорецке становится все острее: запасы деталей подходят к концу, а АГР рассматривает альтернативные сценарии. Решения, принятые сейчас, могут повлиять на весь сегмент доступных автомобилей.Читать далее
-
26.01.2026, 19:48
Solaris HC: особенности кроссовера для российских дорог и климата
Solaris HC - кроссовер, который проектировали специально для российских условий. В статье раскрываем, как инженеры адаптировали модель к климату, какие двигатели и коробки передач здесь используются, и почему владельцы отмечают надежность и комфорт. Узнайте, что отличает Solaris HC от конкурентов и какие функции часто остаются незамеченными.Читать далее
-
26.01.2026, 07:45
Solaris HC: как новый кроссовер проявил себя у российских владельцев
Solaris HC стал заметным игроком среди кроссоверов с полным приводом. В материале - реальные мнения владельцев из разных городов, их опыт эксплуатации, плюсы и минусы, а также неожиданные детали, которые часто остаются за кадром.Читать далее
-
23.01.2026, 16:15
Пять компактных кроссоверов с неожиданно просторными багажниками для города и дачи
Маленькие кроссоверы часто удивляют вместительностью. Некоторые модели скрывают огромные багажники. Не все очевидные фавориты попали в топ. В подборке есть неожиданные решения. Проверьте, кто оказался лидером.Читать далее
-
23.01.2026, 13:26
Какие кроссоверы до 3 млн рублей выбирают россияне в 2025 году
Рынок кроссоверов до 3 млн рублей в России резко изменился. Лидеры теряют клиентов, новые бренды вырываются вперед. Какие модели еще доступны и что ждет покупателей в 2026 году – подробности в материале.Читать далее
-
22.01.2026, 14:48
Эксперты сняли вопрос стоит ли покупать Solaris HC: сильные и слабые стороны кроссовера
Solaris HC ворвался в топ продаж в России. Водители выбирают его за надежность и простоту. Но есть и подводные камни. Чем кроссовер удивил рынок? Какие плюсы и минусы отмечают владельцы? Узнайте детали.Читать далее
-
25.12.2025, 14:17
Покупка Solaris HC в декабре 2025: опыт выбора и нюансы комплектаций
Редакция решила проверить, как проходит покупка Solaris HC в конце 2025 года. Мы изучили комплектации, сравнили с конкурентами и выяснили, что предлагают дилеры. Какие опции важны, а на чем можно сэкономить - рассказываем в нашем репортаже.Читать далее
-
17.12.2025, 13:26
Девять самых доступных некитайских кроссоверов в России в 2025 году
В России появились новые кроссоверы не из Китая. Журналисты собрали самые интересные варианты. Некоторые из них продаются официально, другие - по параллельному импорту. Узнайте, какие модели можно найти дешевле 4 миллионов рублей.Читать далее
-
12.12.2025, 15:46
Топ-5 бюджетных кроссоверов 4х4 для российской зимы до 3 млн рублей
Зима близко. Нужен надежный автомобиль. Полный привод стал доступнее. Эксперты назвали пять моделей. Их цена вас приятно удивит. Узнайте, что можно купить.Читать далее
-
01.12.2025, 16:56
Solaris HC ворвался в пятерку лидеров SUV: неожиданная перестановка на рынке
Solaris HC впервые оказался среди самых продаваемых SUV. Рынок удивил неожиданной динамикой. Лидеры сменились, но интрига только нарастает. Кто следующий покинет топ?Читать далее
