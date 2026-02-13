В Петербурге началось производство грузовиков с уникальными характеристиками для сурового бездорожья

13 февраля 2026, 13:49
В Петербурге начали собирать новые грузовики БАЗ 6×6 с независимой подвеской и высоким клиренсом
На заводе под Санкт-Петербургом стартовал выпуск грузовиков БАЗ с формулой 6×6 и клиренсом 400 мм. Эти машины уже прошли испытания в суровых условиях. Какие возможности открывает новая линейка и что ждет рынок - разбираемся.
Российский рынок грузовой техники получил заметное пополнение: в Шушарах под Санкт-Петербургом началось серийное производство грузовиков БАЗ с колесной формулой 6×6 и клиренсом 400 мм. Это событие важно для отечественных перевозчиков и предприятий, работающих в сложных условиях, где проходимость и надежность техники выходят на первый план. Новая линейка обещает изменить подход к эксплуатации грузовиков в лесной, строительной и нефтегазовой отраслях.
В серию пошли сразу несколько модификаций: шасси, седельные тягачи, самосвалы и бортовые платформы. Все они оснащены полностью независимой подвеской, что для российского рынка - редкость. Такой подход обеспечивает не только высокий уровень комфорта для водителя, но и позволяет технике уверенно преодолевать бездорожье, глубокие колеи и пересеченную местность. Клиренс в 400 мм - показатель, который редко встречается даже среди импортных аналогов.
Перед запуском массового производства несколько опытных образцов были переданы крупным компаниям для испытаний в реальных условиях. Машины прошли месяцы тяжелой эксплуатации, включая работу в лесу, на стройках и в условиях крайнего севера. По итогам тестов инженеры внесли ряд доработок, чтобы адаптировать технику под российские реалии и требования заказчиков.
Особое внимание уделено развитию модельного ряда. На декабрьской выставке «Российский лес» был представлен лесовоз с надстройкой V-Forest, специально созданный для транспортировки древесины в труднодоступных районах. Для лесного бизнеса также разработан топливозаправщик на базе того же шасси 6×6 - он способен доставлять топливо прямо на делянку, что значительно сокращает простои техники и повышает эффективность работы.
Планы на текущий год - выпустить 600 грузовиков, хотя спрос на подобные машины, по оценкам экспертов, значительно выше. Производственные мощности завода позволяют собирать до 2000 единиц техники ежегодно, что открывает перспективы для дальнейшего расширения. На предприятии трудится более 800 человек, а дилерская сеть насчитывает свыше 60 точек по всей стране. Гарантия на новые полноприводные грузовики составляет 2 года или 150 тысяч километров пробега, что подчеркивает уверенность производителя в качестве своей продукции.
Появление на рынке современных российских грузовиков с такими характеристиками - сигнал для конкурентов и шанс для отечественных компаний снизить зависимость от импортной техники. В условиях, когда логистика и доставка грузов становятся все более сложными, наличие собственного производства надежных машин с высокой проходимостью приобретает стратегическое значение. Ожидается, что новые БАЗы найдут применение не только в лесной и строительной сферах, но и в нефтегазовой отрасли, а также на крупных инфраструктурных проектах.
Похожие материалы
-
15.02.2026, 19:33
КАМАЗ на «Дакаре»: почему спортивные победы не превращаются в мировые продажи
КАМАЗ уверенно лидирует на ралли «Дакар», но его успехи в спорте не отражаются на мировой коммерции. Почему российский бренд не может конкурировать с мировыми гигантами и что мешает ему выйти на новый уровень - разбираемся в деталях.Читать далее
-
15.02.2026, 12:47
Porsche Panamera 2027: обновление дизайна и технологий для флагманского лифтбека
Porsche готовит масштабное обновление Panamera: изменения коснутся как внешности, так и технической начинки. Модель обещает стать еще безопаснее и технологичнее, сохраняя при этом узнаваемый стиль. Эксперты уже обсуждают, как новинка повлияет на сегмент люксовых лифтбеков.Читать далее
-
15.02.2026, 09:47
Почему ЗИЛ-157 называли «Трумэном» и «колуном»: история прозвищ советской легенды
ЗИЛ-157 - не просто грузовик, а символ целой эпохи, который получил сразу несколько ярких прозвищ. Почему его называли «колуном» и откуда взялось имя «Трумэн»? Разбираемся в деталях и узнаем, что скрывается за этими именами.Читать далее
-
15.02.2026, 09:42
Tenet: российский бренд на базе завода Volkswagen, новые кроссоверы и цены 2026
В России производят автомобили под маркой Tenet на бывшем заводе Volkswagen. В линейке - три кроссовера с разными характеристиками и ценами. Разбираемся, что стоит за этим проектом и как он может повлиять на рынок.Читать далее
-
15.02.2026, 08:26
ГАЗ-51: советский грузовик, изменивший автопром и экспортировавшийся по всему миру
ГАЗ-51 стал символом целой эпохи и задал стандарты для грузовых автомобилей в СССР. Его история - это не только про технику, но и про влияние зарубежных идей, массовое производство и уникальные решения, актуальные и сегодня.Читать далее
-
15.02.2026, 08:17
МАЗ 5440: как белорусский тягач стал ответом времени, пройдя путь от кабин MAN до китайских моторов
МАЗ 5440 уверенно занимает позиции на рынке грузовых перевозок благодаря сочетанию надежности, экономичности и соответствию строгим стандартам. Разбираемся, какие особенности делают этот тягач востребованным для международных маршрутов.Читать далее
-
15.02.2026, 08:13
Минусы Ford Bronco Sport: мнение эксперта и неожиданные детали интерьера
Автомобильный эксперт Александр Виноградов поделился свежим взглядом на Ford Bronco Sport, выделив его спорные решения в салоне и эргономике. Также затронуты нюансы эксплуатации, которые могут повлиять на выбор кроссовера в 2026 году.Читать далее
-
15.02.2026, 07:16
MAN TGL 8x8: автодом нового поколения с сауной, гаражом и премиальным интерьером
Премиальный автодом на базе MAN TGL 8x8 удивляет не только внедорожными возможностями, но и уровнем комфорта. Внутри - сауна, гараж, четыре спальных места и продуманная мультимедиа. Почему этот проект стал новым ориентиром для рынка - в нашем материале.Читать далее
-
15.02.2026, 06:07
Редкий автобус GMC с историей: попытка переделки в дом на колесах обернулась провалом
Классические школьные автобусы GMC способны проехать до миллиона километров, но их списывают задолго до этого. Почему такие машины редко становятся успешными автодомами и что мешает реализовать их потенциал - разбираемся в деталях.Читать далее
-
15.02.2026, 05:47
Пять ключевых отличий Lada Granta лифтбек от седана: что изменилось в новой версии
Lada Granta в кузове лифтбек вышла на рынок с заметными изменениями: новый дизайн, улучшенные тормоза и модернизированная подвеска. Эксперты отмечают, что часть новшеств вскоре появится и на седане. Разбираемся, что важно знать о новинке.Читать далее
