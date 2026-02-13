Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

13 февраля 2026, 13:49

В Петербурге начали собирать новые грузовики БАЗ 6×6 с независимой подвеской и высоким клиренсом

В Петербурге начали собирать новые грузовики БАЗ 6×6 с независимой подвеской и высоким клиренсом

В Петербурге началось производство грузовиков с уникальными характеристиками для сурового бездорожья

В Петербурге начали собирать новые грузовики БАЗ 6×6 с независимой подвеской и высоким клиренсом

На заводе под Санкт-Петербургом стартовал выпуск грузовиков БАЗ с формулой 6×6 и клиренсом 400 мм. Эти машины уже прошли испытания в суровых условиях. Какие возможности открывает новая линейка и что ждет рынок - разбираемся.

На заводе под Санкт-Петербургом стартовал выпуск грузовиков БАЗ с формулой 6×6 и клиренсом 400 мм. Эти машины уже прошли испытания в суровых условиях. Какие возможности открывает новая линейка и что ждет рынок - разбираемся.

Российский рынок грузовой техники получил заметное пополнение: в Шушарах под Санкт-Петербургом началось серийное производство грузовиков БАЗ с колесной формулой 6×6 и клиренсом 400 мм. Это событие важно для отечественных перевозчиков и предприятий, работающих в сложных условиях, где проходимость и надежность техники выходят на первый план. Новая линейка обещает изменить подход к эксплуатации грузовиков в лесной, строительной и нефтегазовой отраслях.

В серию пошли сразу несколько модификаций: шасси, седельные тягачи, самосвалы и бортовые платформы. Все они оснащены полностью независимой подвеской, что для российского рынка - редкость. Такой подход обеспечивает не только высокий уровень комфорта для водителя, но и позволяет технике уверенно преодолевать бездорожье, глубокие колеи и пересеченную местность. Клиренс в 400 мм - показатель, который редко встречается даже среди импортных аналогов.

Перед запуском массового производства несколько опытных образцов были переданы крупным компаниям для испытаний в реальных условиях. Машины прошли месяцы тяжелой эксплуатации, включая работу в лесу, на стройках и в условиях крайнего севера. По итогам тестов инженеры внесли ряд доработок, чтобы адаптировать технику под российские реалии и требования заказчиков.

Особое внимание уделено развитию модельного ряда. На декабрьской выставке «Российский лес» был представлен лесовоз с надстройкой V-Forest, специально созданный для транспортировки древесины в труднодоступных районах. Для лесного бизнеса также разработан топливозаправщик на базе того же шасси 6×6 - он способен доставлять топливо прямо на делянку, что значительно сокращает простои техники и повышает эффективность работы.

Планы на текущий год - выпустить 600 грузовиков, хотя спрос на подобные машины, по оценкам экспертов, значительно выше. Производственные мощности завода позволяют собирать до 2000 единиц техники ежегодно, что открывает перспективы для дальнейшего расширения. На предприятии трудится более 800 человек, а дилерская сеть насчитывает свыше 60 точек по всей стране. Гарантия на новые полноприводные грузовики составляет 2 года или 150 тысяч километров пробега, что подчеркивает уверенность производителя в качестве своей продукции.

Появление на рынке современных российских грузовиков с такими характеристиками - сигнал для конкурентов и шанс для отечественных компаний снизить зависимость от импортной техники. В условиях, когда логистика и доставка грузов становятся все более сложными, наличие собственного производства надежных машин с высокой проходимостью приобретает стратегическое значение. Ожидается, что новые БАЗы найдут применение не только в лесной и строительной сферах, но и в нефтегазовой отрасли, а также на крупных инфраструктурных проектах.

2007—2026 110km.ru
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

