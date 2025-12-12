БАЗ готовит выпуск новых грузовиков — чем удивит российский автопром в 2025 году

Российский грузовик БАЗ идет в производство — что известно о новинке

В декабре 2025 года в Санкт-Петербурге планируется запуск серийного производства грузовиков БАЗ. Подготовка к выпуску идет на площадке АО «Романов». Новые модели обещают высокую проходимость и современные технологии. Подробности о проекте и его особенностях — в нашем материале.

В декабре 2025 года в промышленной зоне «Шушары» на территории Санкт-Петербурга состоится важнейшее событие для российского автопрома — начало серийного выпуска грузовых автомобилей под брендом БАЗ. Подготовка к этому этапу ведется с 2024 года: на предприятии АО «Романов» активно внедряется современное оборудование, необходимое для организации полного производственного цикла.

Проект реализуется в рамках специального инвестиционного контракта, заключенного между Минпромторгом РФ, разрешением города и компанией «Романов». Главная задача — наладить выпуск грузовых автомобилей с повышенной проходимостью, способных работать в самых сложных условиях. Для этих целей инженерами используются наработки, применяемые в военной технике, что позволяет добиться выдающихся характеристик по проходимости и надежности.

Особое внимание уделено транспортным осям — ключевому элементу шасси. Они разрабатываются с учетом опыта создания военной техники, что обеспечивают грузовикам БАЗ конкурентные преимущества на рынке. По словам руководства предприятия, новые автомобили не только не используются, но и превосходят внедорожные возможности таких марок, как Volvo и Mercedes-Benz.

Внедрение новых технологий и адаптация производственных процессов отдают предпочтение выпуску современных грузовиков, что связано с актуальными потребностями российского рынка. Ожидается, что запуск серийного производства даст импульс развитию отечественного машиностроения и укрепит позиции российских производителей в сегменте коммерческого транспорта.

Первые серийные экземпляры грузовиков БАЗ должны сойти с конвейера уже в декабре 2025 года. Это событие станет важной движущей силой для всей отрасли и откроет новые перспективы развития транспортной занятости.