Старт серийного производства необычного УАЗа вновь перенесли: названы новые сроки

Еще в сентябре 2022-го корреспонденту 110KM.RU посчастливилось лично познакомиться с электрическим грузовичком EVM Pro, построенным на базе УАЗа «Профи». Вместо ДВС и коробки передач в нем установлен электромотор мощностью 116 л.с. и литий-железо-фосфатная тяговая батарея. Запас хода на одном заряде составляет 200 – 300 километров, грузоподъемность – 1 тонна, полная масса – 3,5 тонны, максимальная скорость – 80 км/ч. По состоянию на сентябрь, цена составляла 4,5 млн рублей. Представители ООО «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» утверждали, что потенциальные заказчики уже есть. Сейчас выяснилось, что клиентам придется еще немного подождать.

Гендиректор компании Илья Рашкин рассказал ТАСС, что старт серийного производства вновь пришлось перенести. На этот раз – на I квартал 2023 года. Запустить сборку в этом году не удается, с одной стороны, из-за затруднений с подписанием соглашения с инвестором, с другой – из-за санкций и сложностей с закупкой оборудования в Европе. В итоге, станки пришлось заказывать в Китае, где сейчас очередной локдаун по ковиду.

Фото: Электромобили Мануфэкчуринг Рус

К настоящему времени закуплено 70% всего оборудования. Компания по-прежнему с оптимизмом смотрит в будущее и планирует выпускать каждый год по 1000 электрических грузовиков EVM Pro. Известно, что на сборочное предприятие «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» в московских Текстильщиках Ульяновский автозавод будет поставлять собранные и окрашенные УАЗ «Профи», но без двигателя и коробки передач. Сотрудникам столичной компании останется лишь дооснастить машины электрической силовой установкой и тяговой батареей.

Упомянутые модели: УАЗ Профи (от 749 000 Р )

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