Старт серийного производства необычного УАЗа вновь перенесли: названы новые сроки
Гендиректор компании Илья Рашкин рассказал ТАСС, что старт серийного производства вновь пришлось перенести. На этот раз – на I квартал 2023 года. Запустить сборку в этом году не удается, с одной стороны, из-за затруднений с подписанием соглашения с инвестором, с другой – из-за санкций и сложностей с закупкой оборудования в Европе. В итоге, станки пришлось заказывать в Китае, где сейчас очередной локдаун по ковиду.
К настоящему времени закуплено 70% всего оборудования. Компания по-прежнему с оптимизмом смотрит в будущее и планирует выпускать каждый год по 1000 электрических грузовиков EVM Pro. Известно, что на сборочное предприятие «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» в московских Текстильщиках Ульяновский автозавод будет поставлять собранные и окрашенные УАЗ «Профи», но без двигателя и коробки передач. Сотрудникам столичной компании останется лишь дооснастить машины электрической силовой установкой и тяговой батареей.
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УАЗ упростил фургоны «Профи»: чего они лишились
Ульяновский автозавод продолжает упрощать коммерческую линейку грузовичков «Профи». Вслед за версией с бортовой платформой упрощенную комплектацию получили фургоны.Читать далее
-
16.10.2022, 10:27
5 самых ожидаемых новинок российского автопрома
Санкции не мешают отечественным автопроизводителям анонсировать новые модели. Большинство из них взяли курс на электрификацию. В ближайшее время в продаже должны появиться как минимум пять новых автомобилей.Читать далее
-
09.10.2022, 22:08
11 автомобилей, которые подешевели осенью 2022 года
После стремительного подорожания автомобилей весной 2022 года некоторые автопроизводители начинают понемногу снижать цены. Одни модели скинули символические 15 000 рублей, а другие вполне ощутимые 500 000 рублей.Читать далее
-
26.09.2022, 16:29
«Упрощенные» УАЗы: подробности и цены
Автомобили УАЗ получили новые упрощенные комплектации. Более скромное оснащение не сильно сказалось на стоимости. Цифры в прайс-листах стали меньше на 15 000 – 25 000 рублей.Читать далее
-
16.09.2022, 13:00
Почему электрогрузовик EVM Pro едет не больше 80 км/ч и на сколько хватит его батареи?
Что собой представляет первый российский электрогрузомобиль? Кто его придумал, что в нем отечественного, и как скоро можно будет увидеть на улицах российских городов? На эти и многие другие вопросы нам ответили специалисты компании «Электромобили Мануфэкчуринг Рус».Читать далее
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Одни автопроизводители уходят из России, но освободившиеся места постепенно занимают другие марки и модели. До конца 2022 года в нашей стране должны состояться сразу несколько интересных премьер.Читать далее
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