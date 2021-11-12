Стартовал прием заказов на будущий бестселлер за 220 тысяч рублей: он выглядит весело (фото)
Фото: carnewschina.com
Фото: carnewschina.com
Фото: carnewschina.com
Фото: carnewschina.com
Фото: carnewschina.com
Фото: carnewschina.com
Фото: carnewschina.com
Фото: carnewschina.com
Фото: carnewschina.com
Электрокар Nano EV получил стандартный для миниатюрного двухместного автомобиля облик c контрастными акцентами в дизайне. Милый нюанс: «+» на педали газа и знак «-» на педали тормоза. Автомобиль ориентирован на молодых людей поколения Z. Покупатели смогут выбирать из четырех оттенков кузова: белого, синего, желтого и серебристого. В списке доступного оснащения значится 7-дюймовый цветной экран медисистемы, мультируль, кондиционер с сенсорным пультом управления, парктроники, система контроля давления в шинах и система звукового предупреждения пешеходов при движении на низкой скорости.
Без подзарядки автомобиль проезжает по 305 километров (по циклу NEDC), а заряжать его можно от бытовой розетки. С помощью более мощного 6,6-киловаттного устройства батареи полностью восполняют запас за 4,5 часа.
- 19 908 000 РLand Rover Range Rover 2021 в Москве
- 6 397 000 РLand Rover Discovery 2020 в Москве
- 1 350 000 РToyota Verso 2015 в Зеленограде
- 6 195 265 РLand Rover Range Rover 2017 в Москве
- 600 000 РУАЗ 469 1984 в Москве
- 1 830 000 РSubaru Forester 2014 в Москве
- 2 197 000 РVolkswagen Touran 2018 в Москве
- 495 000 РRenault Fluence 2011 в Москве
- 399 000 РBMW 5 серия 1998 в Москве
- 1 580 000 РIsuzu D-Max 2019 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий