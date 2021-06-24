Стартовал прием заказов на «ГАЗель NN»: все недочеты обещают устранить к осени
Фото: А. Иванов
Фото: А. Иванов
Фото: А. Иванов
Фото: А. Иванов
Фото: А. Иванов
Фото: А. Иванов
Пока до двух миллионов в «базе»
Одновременно с презентацией сегодня стартовал прием заказов на легкий коммерческий автомобиль нового поколения. Исходя из бесед с представителями фирм-продавцов, спрос на «ГАЗель NN» ожидается большой. Представители ДЦ говорят, что россияне машиной интересуются, уточняют технические нюансы, запрашивают ценник. А он, по словам Михаила Бахтарина, директора по маркетингу и развитию ГК «Современные транспортные технологии», эксклюзивного дистрибьютора «Группы ГАЗ», будет выше, чем на модель прежнего поколения.
Мы попросили менеджера озвучить цифру. Он назвал стоимость шасси – от 1,9 млн рублей. Потом в ходе беседы добавил, что, возможно, в перспективе цена перевалит за 2 миллиона, потому как все в мире дорожает – и металл, и пластик, и дерево, и далее по цепочке. Когда это может произойти, ответить трудно, скорее всего, не в текущем году. При этом Михаил Александрович сделал акцент на том, что при любом раскладе «ГАЗель NN» стоимость нового нижегородского продукта куда интереснее прямых конкурентов.
Продажи автомобиля стартуют через два месяца, то есть 24 августа 2021 года. До этого момента дилеров обеспечат тестовыми машинами, на которых планируется обкатать все то новое оборудование, которое внедрено в конструкцию. Его, между прочим, немало. Прежде всего, электроники. Сам ГАЗ направо и налево твердит о том, что ключевое отличие модели нового поколения – переход от аналоговой схемы управления к цифровой. Дескать, свежая электронная архитектура, широкое использование цифровых сервисов позволят грузовику «превратиться из простого инструмента в руках предпринимателя и водителя в помощника и партнера».
Фото: А. Иванов
Фото: А. Иванов
Фото: А. Иванов
Фото: А. Иванов
Фото: А. Иванов
Фото: А. Иванов
Фото: А. Иванов
«Дальнобойное» кресло, электронный «ручник», кнопка запуска двигателя
По словам Вадима Сорокина, президента «Группы ГАЗ», в автомобиле реализовано более 50 технологических и конструктивных изменений. Среди основных позиций – новый интерьер кабины, новый интерфейс взаимодействия водителя и автомобиля, новые 6-ступенчатая коробка передач, мост и тормозная система.
Автопроизводитель обещает оснащать «ГАЗель NN» LED-фарами, кнопкой запуска двигателя, 9-дюймовым экраном на торпедо, подрессоренным водительским креслом (в «дальнобойном» стиле) и электроприводом стояночного тормоза. На момент презентации это самый электронный «ручник» на тестовом автомобиле почему-то отсутствовал. Михаил Бахтарин и Андрей Дубиневич из ООО «Город русских машин» хором заявили, что к официальному старту продаж (к сентябрю) проблема будет точно решена.
Тогда же, осенью, в продажу поступит газовая версия CNG. Мы поинтересовались у г-на Бахтарина, велика ли доля машин, работающих на «голубом топливе», в модельном ряду ГАЗ. Он ответил: 15-20%. Это по теперь уже старому поколению машин. При этом он добавил, что к концу 2021 года «ГАЗель NN» будет представлена и в электрическом исполнении. Мол, соответствующие работы на предприятии ведутся. Что касается спроса на такую модификацию, он, понятное дело, невелик, поскольку все понимают, что в стране не развита сеть зарядных станций.
Не будет, по словам представителя ГК «ССТ», и автоматической коробки передач. Во всяком случае, ни в 2021-м, ни в 2022-м ее ожидать точно не приходится. «Потребность в такой трансмиссии не самая высокая, - ответил на наш вопрос Михаил Бахтарин. – Но мы в любом случае рассматриваем «автомат» на перспективу. Для «среднего» грузовика будет подготовлена коробка отечественного производства.
Фото: А. Иванов
Фото: А. Иванов
Фото: А. Иванов
Фото: А. Иванов
Фото: А. Иванов
Фото: А. Иванов
Фото: А. Иванов
Фото: А. Иванов
Фото: Г. Мерлин
Чипы – не проблема, план выполним!
Мы попытались узнать у эксперта, сколько, в принципе, «Группа ГАЗ» соберет в текущем году машин нового поколения. В ответ было заявлено следующее: российский рынок LCV – это примерно 100 000 автомобилей. Доля ГАЗа на нем – порядка 50%, и это без учета «ГАЗель NN». Если все будет нормально, без каких-либо эксцессов, то через год-полтора предприятие сможет изготавливать до 20 000 новеньких NN. Текущий же го «Группа ГАЗ» намерена отработать «в плюс». И это не только по отношению к проваленному по причине пандемии ковид-19 2020 года, но и в сравнении с результатами 2019-го.
Общемировой дефицит электроники, затронувший работу практически всех автопроизводителей, на жизнедеятельности ГАЗа практически не отразился. Во всяком случае, как отметил Михаил Бахтарин, все взятые на себя обязательства заводчане выполнят.
P.S. Начиная с сегодняшнего дня, в дилерских центрах ГАЗ можно оставить предзаказ на автомобиль нового поколения. К бронированию доступны базовые модификации с дизельными моторами Cummins ISF 2.8 полной массой 3,5 тонны и 4,6 тонны: бортовые грузовики, цельнометаллические фургоны и микроавтобусы вместимостью 22 места.
- 2 300 000 РBMW 5 серии 2018 в Москве
- 3 415 000 РMercedes S-класс 2014 в Москве
- 220 000 РChevrolet Niva 2019 в Москве
- 1 518 000 РBMW 3 серии 2014 в Москве
- 195 000 РVolkswagen Passat 1998 в Москве
- 985 000 РLand Rover Discovery 2006 в Москве
- 220 000 РDatsun mi-DO 2019 в Москве
- 290 000 РOpel Zafira 2011 в Москве
- 565 000 РNissan Qashqai 2020 в Москве
- 2 285 000 РVolkswagen Touareg 2015 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий