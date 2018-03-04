4 марта 2018, 12:55

Стартовал прием заказов на обновленный пикап Fiat Fullback

Российские дилеры Fiat Professional начали принимать заказы на обновленный Fiat Fullback. Стоимость базовой версии пикапа с подключаемым полным приводом начинается от 1 629 000 рублей.
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FIAT Fullback
Выпускается с 2015 г.
Новый от 1 529 990 до 2 169 990 Р
Продажи обновленной модели начнутся только 1 апреля, но уже сейчас клиенты могут заказать пикап, выбрав одну из десяти комплектаций. Автомобиль предлагается в двух версиях – с подключаемым полным приводом (SX) и полноприводной (LX). Двигатель объемом 2,4 литра доступен в двух вариантах мощности: 154 л.с. (380 Нм) и 181 л.с. (430 Нм). Более мощный мотор предлагается только с 5-диапазонным «автоматом», для 154-сильного доступна дополнительно еще и 6-ступенчатая «механика».

Базовая комплектация Base за 1 629 000 рублей отличается аскетизмом. Она включает ABS и систему курсовой устойчивости, две подушки безопасности, окрашенные в цвет кузова бамперы и 16-дюймовые стальные колесные диски. Даже подогрев передних сидений, электрические стеклоподъемники и кондиционер появляются только на следующем уровне оснащения Base+. Топовая комплектация дороже базовой примерно в 1,5 раза. Такой пикап помимо мощного мотора, постоянного полного привода и «автомата» дополнительно радует биксеноновыми фарами и светодиодными ходовыми огнями, 17-дюймовыми литыми дисками, хромированными порогами, подрулевыми переключателями передач, климатом, круиз-контролем и полным комплектом подушек безопасности, включая боковые шторки. 

Полная масса обновленного пикап Fiat Fullback составляет 2,5 тонны, а точнее 2 495 килограмм. Это позволяет водителям спокойно перемещаться по Москве, включая центральные улицы, куда запрещен въезд для грузовиков полной массой более 2,5 тонн. Ведь многие владельцы пикапов, чтобы снизить транспортный налог, регистрируют их в ГИБДД как грузовики.
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Разбираемся, как стартовали продажи Fiat Fullback
| Кому: Саша Поддерживаю, тоже считаю, что лучше выбрать Митсубиши. По крайней мере у него нет такой дурной славы как у Фиат. Я бы не рисковал и брал то, что более проверенное и надежное, в данном случае это японец. | Кому: Михаил Такие фишки с обслуживанием есть у многих компаний, правда со своими ...
Леонтий
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Gulbozavr
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BillyRanty
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Стартовал прием заказов на обновленный пикап Fiat Fullback
{{model_6294}}Продажи обновленной модели начнутся только 1 апреля, но уже сейчас клиенты могут заказать пикап, выбрав одну из десяти комплектаций. Автомобиль предлагается в двух версиях – с подключаемым полным приводом (SX) и полноприводной (LX). Двигатель объемом 2,4 литра доступен в двух вариантах мощности: 154 л.с. (380 Нм) и 181 л.с. (430 Нм). Более мощный мотор предлагается только с 5-диапазонным «автоматом», для 154-сильного доступна дополнительно еще и 6-ступенчатая «механика».Базовая комплектация Base за 1 629 000 рублей отличается аскетизмом. Она включает ABS и систему курсовой устойчивости, две подушки безопасности, окрашенные в цвет кузова бамперы и 16-дюймовые стальные колесные диски. Даже подогрев передних сидений, электрические стеклоподъемники и кондиционер появляются только на следующем уровне оснащения Base+. Топовая комплектация дороже базовой примерно в 1,5 раза. Такой пикап помимо мощного мотора, постоянного полного привода и «автомата» дополнительно радует биксеноновыми фарами и светодиодными ходовыми огнями, 17-дюймовыми литыми дисками, хромированными порогами, подрулевыми переключателями передач, климатом, круиз-контролем и полным комплектом подушек безопасности, включая боковые шторки. Полная масса обновленного пикап Fiat Fullback составляет 2,5 тонны, а точнее 2 495 килограмм. Это позволяет водителям спокойно перемещаться по Москве, включая центральные улицы, куда запрещен въезд для грузовиков полной массой более 2,5 тонн. Ведь многие владельцы пикапов, чтобы снизить транспортный налог, регистрируют их в ГИБДД как грузовики.
2018-03-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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