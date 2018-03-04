4 марта 2018, 12:55
Стартовал прием заказов на обновленный пикап Fiat Fullback
Российские дилеры Fiat Professional начали принимать заказы на обновленный Fiat Fullback. Стоимость базовой версии пикапа с подключаемым полным приводом начинается от 1 629 000 рублей.
FIAT Fullback
Выпускается с 2015 г.
Новый от 1 529 990 до 2 169 990 Р
Базовая комплектация Base за 1 629 000 рублей отличается аскетизмом. Она включает ABS и систему курсовой устойчивости, две подушки безопасности, окрашенные в цвет кузова бамперы и 16-дюймовые стальные колесные диски. Даже подогрев передних сидений, электрические стеклоподъемники и кондиционер появляются только на следующем уровне оснащения Base+. Топовая комплектация дороже базовой примерно в 1,5 раза. Такой пикап помимо мощного мотора, постоянного полного привода и «автомата» дополнительно радует биксеноновыми фарами и светодиодными ходовыми огнями, 17-дюймовыми литыми дисками, хромированными порогами, подрулевыми переключателями передач, климатом, круиз-контролем и полным комплектом подушек безопасности, включая боковые шторки.
Полная масса обновленного пикап Fiat Fullback составляет 2,5 тонны, а точнее 2 495 килограмм. Это позволяет водителям спокойно перемещаться по Москве, включая центральные улицы, куда запрещен въезд для грузовиков полной массой более 2,5 тонн. Ведь многие владельцы пикапов, чтобы снизить транспортный налог, регистрируют их в ГИБДД как грузовики.
Читайте по теме
Мал да удал. ТОП-5 компактов для городской езды
01.03.2018, 22:05
Вспоминаем итальянскую «точку» Fiat Punto
29.01.2018, 10:16
ТОП-5 лучших автомобилей для путешествий
03.07.2017, 17:21
Обзор рынка минивэнов: что в сухом остатке?
04.12.2016, 22:08
Fiat Ducato празднует 35-летие
27.10.2016, 11:51
Разбираемся, как стартовали продажи Fiat Fullback
18.09.2016, 20:51
Читайте по теме
Мал да удал. ТОП-5 компактов для городской езды
01.03.2018, 22:05
Вспоминаем итальянскую «точку» Fiat Punto
29.01.2018, 10:16
ТОП-5 лучших автомобилей для путешествий
03.07.2017, 17:21
Обзор рынка минивэнов: что в сухом остатке?
04.12.2016, 22:08
Fiat Ducato празднует 35-летие
27.10.2016, 11:51
Разбираемся, как стартовали продажи Fiat Fullback
18.09.2016, 20:51
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
| Кому: Саша Поддерживаю, тоже считаю, что лучше выбрать Митсубиши. По крайней мере у него нет такой дурной славы как у Фиат. Я бы не рисковал и брал то, что более проверенное и надежное, в данном случае это японец. | Кому: Михаил Такие фишки с обслуживанием есть у многих компаний, правда со своими ...
Honda G5466 такая как у Бена 10
Отличный вариант
Интересные разделы
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное