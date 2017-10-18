18 октября 2017, 19:27

Стартовал прием заказов на Skoda Kodiaq Scout

Российские дилеры Skoda начинают принимать заказы на новую модификацию кроссовера Kodiaq - Scout. Стартовая стоимость автомобиля составляет 2 193 000 рублей, топовая - 2 464 000 рублей.
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Стартовал прием заказов на Skoda Kodiaq Scout Skoda Kodiaq

Новинка имеет защиту нижней части кузова серебристого цвета. В том же цвете выдержаны рейлинги на крыше, корпуса наружных зеркал и окантовка боковых стекол. Специально для модели были разработаны стильные 19-дюймовые легкосплавные диски цвета антрацит.

Skoda Kodiaq Style Plus 2.0d AMT 4x4
2 л, 150 л.с
Роботизированная 7
0-100 - 10.0 с, 194 км/ч
4697 x 1882 x 1676 мм
полный
ДТ, 5.6 л на 100 км
2 575 000 руб
Все характеристики
В салоне приборная панель и двери оформлены специальными декоративными вставками. В оснащение входит фоновая подсветка 10 цветов, многофункциональное рулевое колесо с обогревом и 2-зонная климатическая система. На сиденьях с комбинированной обивкой (кожа/ искусственная кожа/Alcantara) размещен логотип Scout, который также можно найти на передних крыльях автомобиля и на крышке перчаточного ящика.

Уже в «базе» вседорожник имеет функцию Off-Road и систему выбора режима движения. С ее помощью водитель может изменять работу двигателя, трансмиссии, усилителя руля и кондиционера в зависимости от дорожных условий. В режиме Snow работа систем ABS, ASR, ACC, а также управление двигателем адаптируются к особым ситуациям заснеженной или скользкой дороги.

Для «Скаута» предлагается 2 бензиновых и один дизельный двигатель. В начальном исполнении под капотом находится 1,4-литровый 150-сильный агрегат, с которым первая «сотня» покоряется за 9,9 секунды. В качестве трансмиссии выступает коробка передач DSG-6. Также покупателям доступен 2-литровый бензиновый мотор с отдачей 180 сил (разгон до 100 км/ч за 8 секунд) и 2-литровый 150-сильный дизель. Оба агрегата работают в паре с 7-диапазонной коробкой DSG.

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Отзывы по теме
Форум Skoda Yeti
Шкода йети 1.2 6ст.мех, купил в Автобраво Архангельск в августе 2012г.сборка Чехия, проблем нет, хорошее авто, старые проблемы с2012г.исчезли, такие как обогрев- поставили дополнительно, турбину усовершенствовали, покрас норма, ничего не отлетает, не скукоживается.
Александр
Форум Skoda Octavia Scout
| Может кто подскажет, есть ли шум в мкпп, а когда выжимается педаль сцепления он пропадает. Официалы разводят руками, просто скатов толком не видели. Выжимной подшипник
Alex
Форум Skoda Octavia
Октавия 2013 года в"старом" кузове А5 . Сборка Чешская. Машине 2 года 2 мес. соня покупки. Сегодня "стукнуло" 50 000 км. Машина ни разу не подвела. Движок 1,6 л MPI, замечания такие: часто герегорают лампочки освещения заднего номерного знака, шумно в салоне во время движения, медленный прогрев салона ...
Сергей
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Стартовал прием заказов на Skoda Kodiaq Scout
Новинка имеет защиту нижней части кузова серебристого цвета. В том же цвете выдержаны рейлинги на крыше, корпуса наружных зеркал и окантовка боковых стекол. Специально для модели были разработаны стильные 19-дюймовые легкосплавные диски цвета антрацит.{{params_57425}} В салоне приборная панель и двери оформлены специальными декоративными вставками. В оснащение входит фоновая подсветка 10 цветов, многофункциональное рулевое колесо с обогревом и 2-зонная климатическая система. На сиденьях с комбинированной обивкой (кожа/ искусственная кожа/Alcantara) размещен логотип Scout, который также можно найти на передних крыльях автомобиля и на крышке перчаточного ящика.Уже в «базе» вседорожник имеет функцию Off-Road и систему выбора режима движения. С ее помощью водитель может изменять работу двигателя, трансмиссии, усилителя руля и кондиционера в зависимости от дорожных условий. В режиме Snow работа систем ABS, ASR, ACC, а также управление двигателем адаптируются к особым ситуациям заснеженной или скользкой дороги.Для «Скаута» предлагается 2 бензиновых и один дизельный двигатель. В начальном исполнении под капотом находится 1,4-литровый 150-сильный агрегат, с которым первая «сотня» покоряется за 9,9 секунды. В качестве трансмиссии выступает коробка передач DSG-6. Также покупателям доступен 2-литровый бензиновый мотор с отдачей 180 сил (разгон до 100 км/ч за 8 секунд) и 2-литровый 150-сильный дизель. Оба агрегата работают в паре с 7-диапазонной коробкой DSG.
2017-10-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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