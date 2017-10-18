Стартовал прием заказов на Skoda Kodiaq Scout
Новинка имеет защиту нижней части кузова серебристого цвета. В том же цвете выдержаны рейлинги на крыше, корпуса наружных зеркал и окантовка боковых стекол. Специально для модели были разработаны стильные 19-дюймовые легкосплавные диски цвета антрацит.
|Skoda Kodiaq Style Plus 2.0d AMT 4x4
|2 л, 150 л.с
|Роботизированная 7
|0-100 - 10.0 с, 194 км/ч
|4697 x 1882 x 1676 мм
|полный
|ДТ, 5.6 л на 100 км
|2 575 000 руб
|Все характеристики
Уже в «базе» вседорожник имеет функцию Off-Road и систему выбора режима движения. С ее помощью водитель может изменять работу двигателя, трансмиссии, усилителя руля и кондиционера в зависимости от дорожных условий. В режиме Snow работа систем ABS, ASR, ACC, а также управление двигателем адаптируются к особым ситуациям заснеженной или скользкой дороги.
Для «Скаута» предлагается 2 бензиновых и один дизельный двигатель. В начальном исполнении под капотом находится 1,4-литровый 150-сильный агрегат, с которым первая «сотня» покоряется за 9,9 секунды. В качестве трансмиссии выступает коробка передач DSG-6. Также покупателям доступен 2-литровый бензиновый мотор с отдачей 180 сил (разгон до 100 км/ч за 8 секунд) и 2-литровый 150-сильный дизель. Оба агрегата работают в паре с 7-диапазонной коробкой DSG.
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