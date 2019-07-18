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18 июля 2019, 00:36

Стартовала сборка кроссовера Skoda Kamiq

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Компания Skoda объявила и запуске серийного производства новой модели – компактного кроссовера Kamiq. Сборку наладили на головном предприятии марки в чешском городе Млада-Болеславе.
Стартовала сборка кроссовера Skoda Kamiq
Стартовала сборка кроссовера Skoda Kamiq
Стартовала сборка кроссовера Skoda Kamiq
Стартовала сборка кроссовера Skoda Kamiq
Стартовала сборка кроссовера Skoda Kamiq
Стартовала сборка кроссовера Skoda Kamiq
Стартовала сборка кроссовера Skoda Kamiq
Стартовала сборка кроссовера Skoda Kamiq
Стартовала сборка кроссовера Skoda Kamiq
Стартовала сборка кроссовера Skoda Kamiq
Стартовала сборка кроссовера Skoda Kamiq
Стартовала сборка кроссовера Skoda Kamiq
Стартовала сборка кроссовера Skoda Kamiq
Стартовала сборка кроссовера Skoda Kamiq
Стартовала сборка кроссовера Skoda Kamiq
Стартовала сборка кроссовера Skoda Kamiq
Стартовала сборка кроссовера Skoda Kamiq
Стартовала сборка кроссовера Skoda Kamiq
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Европейская премьера Skoda Kamiq прошла в марте 2019 года на автосалоне в Женеве. Компактный кроссовер построен на одной платформе MQB-A0 с новым хэтчбеком Skoda Scala. Его габаритные размеры: длина — 4 241 мм, ширина — 1 793 мм, высота — 1 531 мм. Колесная база равна 2 651 мм. 

В моторную гамму вошли три бензиновых турбомотора TSI мощностью от 95 до 150 л.с. и 115-сильный дизель. Кроме того, покупателям предложат битопливную версию с 1,0-литровым мотором G-Tec, выдающим 90 сил. Среди доступных коробок передач: 5- и 6-ступенчатая «механика» и 7-ступенчатый «робот» DSG. Привод – только передний, полный не предусмотрен даже в качестве опции.

Компактный кроссовер Kamiq станет третьим по счету и самым бюджетным в SUV-линейке Skoda, в которую также входят Kodiaq и Karoq. Поскольку модель рассчитана, в первую очередь, на молодежную аудиторию, список оснащения отличается разнообразием. Покупателям доступна цифровая панель приборов, большие сенсорные экраны медиасистемы (диагональю от 6,5 до 9,2 дюймов), светодиодная оптика, динамические указатели поворотов, а также спортивная подвеска с заниженным на 10 мм дорожным просветом и электронноуправляемыми амортизаторами. 

Продажи Skoda Kamiq в Европе стартуют в сентябре. Ежедневно на заводе в Млада-Болеславе планируют собирать по 400 экземпляров. Чешская компания инвестировала в модернизацию производства порядка 100 млн евро. Помимо Kamiq на этом же предприятии выпускают автомобили Octavia, Fabia, Scala и Karoq.

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Стартовала сборка кроссовера Skoda Kamiq
{{material_126989}}Европейская премьера Skoda Kamiq прошла в марте 2019 года на автосалоне в Женеве. Компактный кроссовер построен на одной платформе MQB-A0 с новым хэтчбеком Skoda Scala. Его габаритные размеры: длина — 4 241 мм, ширина — 1 793 мм, высота — 1 531 мм. Колесная база равна 2 651 мм. В моторную гамму вошли три бензиновых турбомотора TSI мощностью от 95 до 150 л.с. и 115-сильный дизель. Кроме того, покупателям предложат битопливную версию с 1,0-литровым мотором G-Tec, выдающим 90 сил. Среди доступных коробок передач: 5- и 6-ступенчатая «механика» и 7-ступенчатый «робот» DSG. Привод – только передний, полный не предусмотрен даже в качестве опции.Компактный кроссовер Kamiq станет третьим по счету и самым бюджетным в SUV-линейке Skoda, в которую также входят Kodiaq и Karoq. Поскольку модель рассчитана, в первую очередь, на молодежную аудиторию, список оснащения отличается разнообразием. Покупателям доступна цифровая панель приборов, большие сенсорные экраны медиасистемы (диагональю от 6,5 до 9,2 дюймов), светодиодная оптика, динамические указатели поворотов, а также спортивная подвеска с заниженным на 10 мм дорожным просветом и электронноуправляемыми амортизаторами. Продажи Skoda Kamiq в Европе стартуют в сентябре. Ежедневно на заводе в Млада-Болеславе планируют собирать по 400 экземпляров. Чешская компания инвестировала в модернизацию производства порядка 100 млн евро. Помимо Kamiq на этом же предприятии выпускают автомобили Octavia, Fabia, Scala и Karoq.
2019-07-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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