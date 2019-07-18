18 июля 2019, 00:36
Стартовала сборка кроссовера Skoda Kamiq
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Компания Skoda объявила и запуске серийного производства новой модели – компактного кроссовера Kamiq. Сборку наладили на головном предприятии марки в чешском городе Млада-Болеславе.
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В моторную гамму вошли три бензиновых турбомотора TSI мощностью от 95 до 150 л.с. и 115-сильный дизель. Кроме того, покупателям предложат битопливную версию с 1,0-литровым мотором G-Tec, выдающим 90 сил. Среди доступных коробок передач: 5- и 6-ступенчатая «механика» и 7-ступенчатый «робот» DSG. Привод – только передний, полный не предусмотрен даже в качестве опции.
Компактный кроссовер Kamiq станет третьим по счету и самым бюджетным в SUV-линейке Skoda, в которую также входят Kodiaq и Karoq. Поскольку модель рассчитана, в первую очередь, на молодежную аудиторию, список оснащения отличается разнообразием. Покупателям доступна цифровая панель приборов, большие сенсорные экраны медиасистемы (диагональю от 6,5 до 9,2 дюймов), светодиодная оптика, динамические указатели поворотов, а также спортивная подвеска с заниженным на 10 мм дорожным просветом и электронноуправляемыми амортизаторами.
Продажи Skoda Kamiq в Европе стартуют в сентябре. Ежедневно на заводе в Млада-Болеславе планируют собирать по 400 экземпляров. Чешская компания инвестировала в модернизацию производства порядка 100 млн евро. Помимо Kamiq на этом же предприятии выпускают автомобили Octavia, Fabia, Scala и Karoq.
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