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23 июля 2019, 00:25

Стартовала сборка обновленного Skoda Superb

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С конвейера завода Skoda в Чехии сошли первые экземпляры рестайлингового флагмана Superb. Вместе с пакетом внешних обновлений автомобиль получил современные электронные системы. В салонах российских дилеров новинка появится осенью нынешнего года.
Стартовала сборка обновленного Skoda Superb
Стартовала сборка обновленного Skoda Superb
Стартовала сборка обновленного Skoda Superb
Стартовала сборка обновленного Skoda Superb
Стартовала сборка обновленного Skoda Superb
Стартовала сборка обновленного Skoda Superb
Стартовала сборка обновленного Skoda Superb
Стартовала сборка обновленного Skoda Superb
Стартовала сборка обновленного Skoda Superb
Стартовала сборка обновленного Skoda Superb
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Премьера обновленного Skoda Super состоялась в конце мая на специальном мероприятии в Словакии. После рестайлинга автомобиль получил новые более массивные бамперы, широкую радиаторную решетку с двойными вертикальными планками и полностью светодиодную оптику. Фары головного света выполнены по матричной технологии Crystal Lighting. Они состоят из четырех светодиодных элементов со встроенными динамическими указателями поворота и отдельными секциями для функции «Проводи меня домой». Задние фонари отличаются новой графикой, а соединяющая их хромированная полоса зрительно расширяет корму.

В салоне появились новые материалы отделки и декоративные хромированные и деревянные вставки на центральной консоли и приборной панели. Список электронных помощников пополнился системой предотвращения столкновений, а навигация теперь может с помощью фронтальной камеры распознавать знаки ограничения скорости и регулировать режим движения в зависимости от особенностей рельефа. В случае экстренной ситуации автомобиль способен самостоятельно припарковаться на обочине, используя данные системы слежения за рядностью и датчики контроля попутного трафика.

В моторную гамму вошли дизельные и бензиновые агрегаты мощностью от 120 л.с. до 272 л.с. Трансмиссия: 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый «робот» DSG, привод – передний или полный. Впервые Superb получил гибридную версию Superb iV на базе 1,4-литрового бензинового турбомотора. Суммарная отдача установки составляет 218 л.с. Запас хода исключительно на электротяге достигает 55 километров. Одновременно с базовым лифтбеком Skoda также представила вседорожный универсал Superb Scout, который отличается увеличенным на 15 мм дорожным просветом (до 179 мм), полным приводом и особой отделкой. 

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Форум Skoda Superb
Skoda Superb - это бизнес-класс от знаменитой чешской марки. Настоящий. Несмотря на то, что все привыкли видеть под логотипом этой марки небольшие городские автомобили, Superb доказывает, что люди из Skoda могут создать такой автомобиль, который будет достаточно ярок по управляемости и будет достаточно ...
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Стартовала сборка обновленного Skoda Superb
{{material_126878}}Премьера обновленного Skoda Super состоялась в конце мая на специальном мероприятии в Словакии. После рестайлинга автомобиль получил новые более массивные бамперы, широкую радиаторную решетку с двойными вертикальными планками и полностью светодиодную оптику. Фары головного света выполнены по матричной технологии Crystal Lighting. Они состоят из четырех светодиодных элементов со встроенными динамическими указателями поворота и отдельными секциями для функции «Проводи меня домой». Задние фонари отличаются новой графикой, а соединяющая их хромированная полоса зрительно расширяет корму.В салоне появились новые материалы отделки и декоративные хромированные и деревянные вставки на центральной консоли и приборной панели. Список электронных помощников пополнился системой предотвращения столкновений, а навигация теперь может с помощью фронтальной камеры распознавать знаки ограничения скорости и регулировать режим движения в зависимости от особенностей рельефа. В случае экстренной ситуации автомобиль способен самостоятельно припарковаться на обочине, используя данные системы слежения за рядностью и датчики контроля попутного трафика.В моторную гамму вошли дизельные и бензиновые агрегаты мощностью от 120 л.с. до 272 л.с. Трансмиссия: 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый «робот» DSG, привод – передний или полный. Впервые Superb получил гибридную версию Superb iV на базе 1,4-литрового бензинового турбомотора. Суммарная отдача установки составляет 218 л.с. Запас хода исключительно на электротяге достигает 55 километров. Одновременно с базовым лифтбеком Skoda также представила вседорожный универсал Superb Scout, который отличается увеличенным на 15 мм дорожным просветом (до 179 мм), полным приводом и особой отделкой. 
2019-07-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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