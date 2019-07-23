23 июля 2019, 00:25
Стартовала сборка обновленного Skoda Superb
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С конвейера завода Skoda в Чехии сошли первые экземпляры рестайлингового флагмана Superb. Вместе с пакетом внешних обновлений автомобиль получил современные электронные системы. В салонах российских дилеров новинка появится осенью нынешнего года.
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В салоне появились новые материалы отделки и декоративные хромированные и деревянные вставки на центральной консоли и приборной панели. Список электронных помощников пополнился системой предотвращения столкновений, а навигация теперь может с помощью фронтальной камеры распознавать знаки ограничения скорости и регулировать режим движения в зависимости от особенностей рельефа. В случае экстренной ситуации автомобиль способен самостоятельно припарковаться на обочине, используя данные системы слежения за рядностью и датчики контроля попутного трафика.
В моторную гамму вошли дизельные и бензиновые агрегаты мощностью от 120 л.с. до 272 л.с. Трансмиссия: 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый «робот» DSG, привод – передний или полный. Впервые Superb получил гибридную версию Superb iV на базе 1,4-литрового бензинового турбомотора. Суммарная отдача установки составляет 218 л.с. Запас хода исключительно на электротяге достигает 55 километров. Одновременно с базовым лифтбеком Skoda также представила вседорожный универсал Superb Scout, который отличается увеличенным на 15 мм дорожным просветом (до 179 мм), полным приводом и особой отделкой.
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Отзывы по теме
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