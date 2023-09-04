Стартовала серийная сборка нового седана «Москвич»

Ранее мы писали Слухи: Lada Vesta получит турбомотор от «Москвича» АвтоВАЗ рассчитывает наладить сборку 1,5-литровых турбированных двигателей и оснащать ими автомобили флагманского ... Читать далее

Старт серийному седану «Москвич 6» дали гендиректор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин, мэр Москвы Сергей Собянин и глава столичного Дептранса Максим Ликсутов. Московский градоначальник заявил, что «Москвич» победил в борьбе за выживание и уверенно встал на ноги. С осени 2022 года собрано уже 26 тысяч автомобилей. Первый этап можно считать завершенным, на очереди новые задачи: сначала углубить локализацию, а затем и создать собственную платформу для полностью российского автомобиля, пишет РИА Новости.

Напомним, седан «Москвич 6» представляет собой обновленный китайский JAC A5 Plus, в Казахстане модель продается под именем JAC J7. Его габаритные размеры: длина – 4 770 мм, ширина – 1 820 мм, высота – 1 492 мм, колёсная база – 2 770 мм, объем багажного отделения – 540 литров. На выбор предложат два бензиновых агрегата: мощностью 136 сил в паре с вариатором и мощностью 174 силы с 6-ступенчатым «роботом».

В списке базового оборудования значится приборная панель с экраном диагональю 3,5 дюйма, медиасистема с 10,4-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay / Android Auto, камера заднего вида и парктроник, круиз-контроль и кондиционер, светодиодная оптика и кожаная обивка сидений, а также системы бесключевого доступа и дистанционного запуска двигателя. В продажу автомобили поступят в конце октября. Подробные цены и комплектации пообещали назвать позже.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах