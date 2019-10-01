Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
1 октября 2019, 13:58

Стартовали официальные продажи УАЗ «Патриот» с АКПП

  • 4196
  • 0
Фото: УАЗ
В официальных дилерских центрах Ульяновского автозавода начались продажи новой модификации внедорожника УАЗ «Патриот» с 6-диапазонной автоматической коробкой передач Punch. Цены начинаются от 1 034 000 рублей. При покупке в кредит или по трейд-ин можно рассчитывать на скидку в 50 000 рублей.
Стартовали официальные продажи УАЗ Патриот с АКПП

Фото: УАЗ

Стартовали официальные продажи УАЗ Патриот с АКПП

Фото: УАЗ

Стартовали официальные продажи УАЗ Патриот с АКПП

Фото: УАЗ

Стартовали официальные продажи УАЗ Патриот с АКПП

Фото: УАЗ

Стартовали официальные продажи УАЗ Патриот с АКПП

Фото: УАЗ

Стартовали официальные продажи УАЗ Патриот с АКПП

Фото: УАЗ

Стартовали официальные продажи УАЗ Патриот с АКПП

Фото: УАЗ

Стартовали официальные продажи УАЗ Патриот с АКПП

Фото: УАЗ

Стартовали официальные продажи УАЗ Патриот с АКПП
Стартовали официальные продажи УАЗ Патриот с АКПП
Стартовали официальные продажи УАЗ Патриот с АКПП
Стартовали официальные продажи УАЗ Патриот с АКПП
Стартовали официальные продажи УАЗ Патриот с АКПП
Стартовали официальные продажи УАЗ Патриот с АКПП
Стартовали официальные продажи УАЗ Патриот с АКПП
Стартовали официальные продажи УАЗ Патриот с АКПП
Ранее мы писали
Ульяновский автозавод тестирует прототипы, оснащенные технологией Connected car. Она позволяет водителю дистанционно ...
Читать далее
УАЗ «Патриот» оснастили классическим 6-ступенчатым «автоматом» Punch Powerglide 6L50. На ульяновский конвейер ее будут поставлять напрямую с завода во Франции. Агрегат имеет внушительный запас прочности и может выдерживать мощность до 320 л.с. и до 500 Нм крутящего момента. В паре с новой «коробкой» будет работать изрядно модернизированный 2,7-литровый двигатель ЗМЗ. Его мощность осталась на прежнем уровне – 150 сил и 235 Нм пикового момента. Но мотор получил усовершенствованную систему охлаждения и 30 новых деталей, в том числе блок и головку блока цилиндров, усилитель картера, сальникодержатель, картер опоры автоматической коробки, а также термостат и коленвал. Эти обновления, с одной стороны, позволяют адаптировать мотор под установку АКПП, а с другой – улучшают комфорт в салоне.  

Производство новинки стартовало в Ульяновске в сентябре. Тогда же компания опубликовала прайс-лист, а дилеры начали принимать предварительные заказы. Базовый внедорожник в комплектации «Комфорт Автомат» стоит от 1 034 000 рублей. В список стандартного оснащения вошел кондиционер и охлаждаемый перчаточный ящик, 2 подушки безопасности, подогрев боковых зеркал, дополнительный отопитель салона, ABS+EBD, аудиоподготовка, тканевый салон, светодиодные ходовые огни и 16-дюймовые стальные колесные диски. 

Самая дорогая комплектация «Edition I Автомат» (от 1 298 000 рублей) выйдет тиражом в 300 экземпляров в эксклюзивном цвете «Серый Титан». В салоне установили кресла с выраженной боковой поддержкой, черной или коричневой кожаной отделкой с перфорацией. На центральном тоннеле имеется хромированная табличка с уникальным номером автомобиля в серии (000/300). Название лимитированной серии красуется также на спинках сидений и на салонных ковриках. Внедорожник получит стандартную гарантию в три года или 100 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. 

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум УАЗ 3163 Патриот
Внедорожники UAZ Patriot производятся в трех комплектациях: Classic, Comfort и Limited. Версия Classic оборудуется гидроусилителем руля, регулируемой по углу наклона рулевой колонкой, центральным замком, аудиоподготовкой, тканевой обивкой сидений и внутренних панелей дверей. Исполнение Limited отличается ...
Auto
УАЗ раскрыл все подробности о «Патриоте» с АКПП
Вау! Нищебродский отечественный вариант для мужчин с маленьким писюном, да еще при этом с возможностью "влететь" на совсем недетскую сумму при починке АКПП. Хочу посмотреть на его владельцев ) ) )
Александр
Что купить весной? Главные новинки авторынка марта 2019 года
заз в честь выборов на украине стал стоить 85000р, от порошенко для россиян подарок
дамир
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы UAZ
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Тест-драйв Chery Tiggo 4: восточный коридор
Мир без личных авто. Как изменится транспортная система?
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа УАЗ Патриот
Объявления о продаже УАЗ Патриот
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jeep Commander и еще 52 модели
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 11 моделей
Класс Мини-вэны
Subaru Exiga и еще 43 модели
Класс А Exclusive
Smart ForTwo и еще 2 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Стартовали официальные продажи УАЗ «Патриот» с АКПП
{{material_127665}}УАЗ «Патриот» оснастили классическим 6-ступенчатым «автоматом» Punch Powerglide 6L50. На ульяновский конвейер ее будут поставлять напрямую с завода во Франции. Агрегат имеет внушительный запас прочности и может выдерживать мощность до 320 л.с. и до 500 Нм крутящего момента. В паре с новой «коробкой» будет работать изрядно модернизированный 2,7-литровый двигатель ЗМЗ. Его мощность осталась на прежнем уровне – 150 сил и 235 Нм пикового момента. Но мотор получил усовершенствованную систему охлаждения и 30 новых деталей, в том числе блок и головку блока цилиндров, усилитель картера, сальникодержатель, картер опоры автоматической коробки, а также термостат и коленвал. Эти обновления, с одной стороны, позволяют адаптировать мотор под установку АКПП, а с другой – улучшают комфорт в салоне.  Производство новинки стартовало в Ульяновске в сентябре. Тогда же компания опубликовала прайс-лист, а дилеры начали принимать предварительные заказы. Базовый внедорожник в комплектации «Комфорт Автомат» стоит от 1 034 000 рублей. В список стандартного оснащения вошел кондиционер и охлаждаемый перчаточный ящик, 2 подушки безопасности, подогрев боковых зеркал, дополнительный отопитель салона, ABS+EBD, аудиоподготовка, тканевый салон, светодиодные ходовые огни и 16-дюймовые стальные колесные диски. Самая дорогая комплектация «Edition I Автомат» (от 1 298 000 рублей) выйдет тиражом в 300 экземпляров в эксклюзивном цвете «Серый Титан». В салоне установили кресла с выраженной боковой поддержкой, черной или коричневой кожаной отделкой с перфорацией. На центральном тоннеле имеется хромированная табличка с уникальным номером автомобиля в серии (000/300). Название лимитированной серии красуется также на спинках сидений и на салонных ковриках. Внедорожник получит стандартную гарантию в три года или 100 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. 
2019-10-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Нижний Новгород Тюмень Магнитогорск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.