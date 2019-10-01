1 октября 2019, 13:58
Стартовали официальные продажи УАЗ «Патриот» с АКПП
- 4196
- 0
Фото: УАЗ
В официальных дилерских центрах Ульяновского автозавода начались продажи новой модификации внедорожника УАЗ «Патриот» с 6-диапазонной автоматической коробкой передач Punch. Цены начинаются от 1 034 000 рублей. При покупке в кредит или по трейд-ин можно рассчитывать на скидку в 50 000 рублей.
Фото: УАЗ
Фото: УАЗ
Фото: УАЗ
Фото: УАЗ
Фото: УАЗ
Фото: УАЗ
Фото: УАЗ
Фото: УАЗ
Ранее мы писали
Ульяновский автозавод тестирует прототипы, оснащенные технологией Connected car. Она позволяет водителю дистанционно ...Читать далее
Производство новинки стартовало в Ульяновске в сентябре. Тогда же компания опубликовала прайс-лист, а дилеры начали принимать предварительные заказы. Базовый внедорожник в комплектации «Комфорт Автомат» стоит от 1 034 000 рублей. В список стандартного оснащения вошел кондиционер и охлаждаемый перчаточный ящик, 2 подушки безопасности, подогрев боковых зеркал, дополнительный отопитель салона, ABS+EBD, аудиоподготовка, тканевый салон, светодиодные ходовые огни и 16-дюймовые стальные колесные диски.
Самая дорогая комплектация «Edition I Автомат» (от 1 298 000 рублей) выйдет тиражом в 300 экземпляров в эксклюзивном цвете «Серый Титан». В салоне установили кресла с выраженной боковой поддержкой, черной или коричневой кожаной отделкой с перфорацией. На центральном тоннеле имеется хромированная табличка с уникальным номером автомобиля в серии (000/300). Название лимитированной серии красуется также на спинках сидений и на салонных ковриках. Внедорожник получит стандартную гарантию в три года или 100 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Chery Tiggo 4: восточный коридор
02.10.2019, 17:37
Тест-драйв УАЗ «Пикап»: по мужской линии
25.11.2018, 20:18
Тест-драйв обновленного УАЗ «Патриот»: проверено Севером
12.10.2018, 07:16
Тест-драйв УАЗ «Профи»: боец трудового резерва
09.01.2018, 08:54
Тест-драйв нового УАЗ «Патриот»: молодящий кровь
25.12.2016, 19:36
Тест-драйв UAZ Patriot: если душа просит...
10.02.2016, 08:08
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Chery Tiggo 4: восточный коридор
02.10.2019, 17:37
Тест-драйв УАЗ «Пикап»: по мужской линии
25.11.2018, 20:18
Тест-драйв обновленного УАЗ «Патриот»: проверено Севером
12.10.2018, 07:16
Тест-драйв УАЗ «Профи»: боец трудового резерва
09.01.2018, 08:54
Тест-драйв нового УАЗ «Патриот»: молодящий кровь
25.12.2016, 19:36
Тест-драйв UAZ Patriot: если душа просит...
10.02.2016, 08:08
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Внедорожники UAZ Patriot производятся в трех комплектациях: Classic, Comfort и Limited. Версия Classic оборудуется гидроусилителем руля, регулируемой по углу наклона рулевой колонкой, центральным замком, аудиоподготовкой, тканевой обивкой сидений и внутренних панелей дверей. Исполнение Limited отличается ...
Вау! Нищебродский отечественный вариант для мужчин с маленьким писюном, да еще при этом с возможностью "влететь" на совсем недетскую сумму при починке АКПП. Хочу посмотреть на его владельцев ) ) )
заз в честь выборов на украине стал стоить 85000р, от порошенко для россиян подарок
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве