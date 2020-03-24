24 марта 2020, 12:46
Стартовали продажи «антарктического» «Патриота»
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Фото: УАЗ
У отечественных дилеров появились первые экземпляры внедорожника УАЗ «Патриот» в особом исполнении Antarctic Edition, посвященном 200-летию открытия Антарктиды российской экспедицией Беллинсгаузена и Лазарева.
Фото: УАЗ
Фото: УАЗ
Фото: УАЗ
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«Патриот» Antarctic Edition построена на базе комплектации «Оптимум» и отличается от стандартного внедорожника особым дизайном кузова: белая перламутровая окраска сочетается с тонированной радиаторной решеткой и черными колесными дисками. На крыше появился багажник, а на задней двери – лестница. В список штатного оснащения входит кондиционер, круиз-контроль и дополнительный отопитель салона, а также «зимний пакет» с обогревом руля, лобового стекла и всех сидений. Кресла обиты специальным материалом с водоотталкивающей пропиткой.
Под капотом – обычный 150-сильный бензиновый агрегат объемом 2,7 литра. Двигатель сочетается с 5-ступенчатой «механикой» и раздаточной коробкой с электромеханическим приводом. Цены начинаются от 1 062 000 рублей. Дополнительно можно заказать предпусковой подогреватель (+44 900 рублей), климат-контроль и атермальные задние стекла (+16 500 рублей), медиасистему с навигацией и картами (+34 900 рублей), передние и задние парктроники (+11 900 рублей), блокировку заднего дифференциала (+38 900 рублей), а также лебедку и защиту рулевых тяг (+54 900 рублей).
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25.11.2018, 20:18
Тест-драйв обновленного УАЗ «Патриот»: проверено Севером
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Шо, опять?
Честно скомуниздив кнопки у фольксвагена и киа. Вобще в настоящее время что то пантентовать уже не имеет смысла по моему, кроме названия. Все что увидели китайцы - ушло в народ.
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