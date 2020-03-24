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24 марта 2020, 12:46

Стартовали продажи «антарктического» «Патриота»

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Фото: УАЗ
У отечественных дилеров появились первые экземпляры внедорожника УАЗ «Патриот» в особом исполнении Antarctic Edition, посвященном 200-летию открытия Антарктиды российской экспедицией Беллинсгаузена и Лазарева.
Стартовали продажи антарктического Патриота

 

Стартовали продажи антарктического Патриота

 

Стартовали продажи антарктического Патриота

 

Стартовали продажи антарктического Патриота

Фото: УАЗ

Стартовали продажи антарктического Патриота

Фото: УАЗ

Стартовали продажи антарктического Патриота

Фото: УАЗ

Стартовали продажи антарктического Патриота
Стартовали продажи антарктического Патриота
Стартовали продажи антарктического Патриота
Стартовали продажи антарктического Патриота
Стартовали продажи антарктического Патриота
Стартовали продажи антарктического Патриота
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Премьера «юбилейных» УАЗ «Патриот» Antarctic Edition состоялась в январе 2020 года. Ровно двести лет назад, 16 (28) января 1820 года российская экспедиция, состоящая из двух шлюпов «Восток» и «Мирный», достигла берегов Антарктиды. В честь этого знаменательного события Ульяновский автозавод планирует выпустить 200 внедорожников в особом исполнении.

«Патриот» Antarctic Edition построена на базе комплектации «Оптимум» и отличается от стандартного внедорожника особым дизайном кузова: белая перламутровая окраска сочетается с тонированной радиаторной решеткой и черными колесными дисками. На крыше появился багажник, а на задней двери – лестница. В список штатного оснащения входит кондиционер, круиз-контроль и дополнительный отопитель салона, а также «зимний пакет» с обогревом руля, лобового стекла и всех сидений. Кресла обиты специальным материалом с водоотталкивающей пропиткой.

Под капотом – обычный 150-сильный бензиновый агрегат объемом 2,7 литра. Двигатель сочетается с 5-ступенчатой «механикой» и раздаточной коробкой с электромеханическим приводом. Цены начинаются от 1 062 000 рублей. Дополнительно можно заказать предпусковой подогреватель (+44 900 рублей), климат-контроль и атермальные задние стекла (+16 500 рублей), медиасистему с навигацией и картами (+34 900 рублей), передние и задние парктроники (+11 900 рублей), блокировку заднего дифференциала (+38 900 рублей), а также лебедку и защиту рулевых тяг (+54 900 рублей).

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Иван
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Тароман
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Стартовали продажи «антарктического» «Патриота»
{{material_128635}}Премьера «юбилейных» УАЗ «Патриот» Antarctic Edition состоялась в январе 2020 года. Ровно двести лет назад, 16 (28) января 1820 года российская экспедиция, состоящая из двух шлюпов «Восток» и «Мирный», достигла берегов Антарктиды. В честь этого знаменательного события Ульяновский автозавод планирует выпустить 200 внедорожников в особом исполнении.«Патриот» Antarctic Edition построена на базе комплектации «Оптимум» и отличается от стандартного внедорожника особым дизайном кузова: белая перламутровая окраска сочетается с тонированной радиаторной решеткой и черными колесными дисками. На крыше появился багажник, а на задней двери – лестница. В список штатного оснащения входит кондиционер, круиз-контроль и дополнительный отопитель салона, а также «зимний пакет» с обогревом руля, лобового стекла и всех сидений. Кресла обиты специальным материалом с водоотталкивающей пропиткой.Под капотом – обычный 150-сильный бензиновый агрегат объемом 2,7 литра. Двигатель сочетается с 5-ступенчатой «механикой» и раздаточной коробкой с электромеханическим приводом. Цены начинаются от 1 062 000 рублей. Дополнительно можно заказать предпусковой подогреватель (+44 900 рублей), климат-контроль и атермальные задние стекла (+16 500 рублей), медиасистему с навигацией и картами (+34 900 рублей), передние и задние парктроники (+11 900 рублей), блокировку заднего дифференциала (+38 900 рублей), а также лебедку и защиту рулевых тяг (+54 900 рублей).
2020-03-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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