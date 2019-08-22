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22 августа 2019, 15:56

Стартовали продажи «близнеца» рестайлингового Mitsubishi ASX

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Фото Mitsubishi
Японские покупатели получили возможность первыми приобрести рестайлинговую версию кроссовера Mitsubishi RVR. Именно под таким именем с 2010 года на местном рынке продается автомобиль, известный в Европе как Mitsubishi ASX.
Стартовали продажи близнеца рестайлингового Mitsubishi ASX

Фото Mitsubishi

Стартовали продажи близнеца рестайлингового Mitsubishi ASX

Фото Mitsubishi

Стартовали продажи близнеца рестайлингового Mitsubishi ASX

Фото Mitsubishi

Стартовали продажи близнеца рестайлингового Mitsubishi ASX

Фото Mitsubishi

Стартовали продажи близнеца рестайлингового Mitsubishi ASX
Стартовали продажи близнеца рестайлингового Mitsubishi ASX
Стартовали продажи близнеца рестайлингового Mitsubishi ASX
Стартовали продажи близнеца рестайлингового Mitsubishi ASX
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Компания Mitsubishi представила обновленный ASX. Внешность кроссовера привели в соответствие с фирменным стилем ...
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Кроссовер Mitsubishi RVR/ASX текущего поколения дебютировал в 2010 году. Автопроизводитель не торопится выпускать на рынок новое поколение. В феврале 2019 года была представлена обновленная версия автомобиля прежней генерации. Но масштаб изменений вполне достойный. Кроссовер получил изрядно пересмотренный дизайн, который привели в соответствие с новым фирменным стилем Dynamic Shield. 

Публичный дебют новинки состоялся в марте на Женевском автосалоне. Цветовая гамма пополнилась двумя новыми оттенками: красным Red Diamond и оранжевым Oak Brown. В салоне появилась обновленная мультимедийная система с увеличенным до 8 дюймов сенсорным экраном и встроенной навигацией. Европейским покупателям пообещали модернизированный 2,0-литровый мотор. Для японского рынка сохранили прежний 1,8-литровый бензиновый агрегат мощностью 139 лошадиных сил, который работает в паре с вариатором. Привод: передний либо полный.

Продажи рестайлинговой версии Mitsubishi RVR в Японии уже начались. Кроссовер стоит от 19 800 рублей или около 1,3 млн рублей в пересчете по актуальному курсу. Европейские дилеры начнут принимать заказы на обновленный Mitsubishi ASX осенью. До России новинка доедет только в следующем году. Сейчас в салонах отечественных дилеров Mitsubishi ASX предлагается по цене от 1 229 000 рублей.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Mitsubishi ASX
У друга такой кроссовер, давал мне пару раз прокатиться. Что могу сказать - автомобиль действительно достойный. Не смотря на немаленькие габариты очень маневренный и управлять им легко. Нормально ведет себя, как в условиях города, так и на трассе. Быстро набирает скорость, не смотря на солидный вес. ...
Алексей Рягузов
Названы лучшие подержанные кроссоверы до 600 000 рублей
автор статьи не заслуженно забыл про форд "ескейп", "маверик" лично пользуюсь последним 14 лет, авто достойное похвалы!!!!
вадим
Mitsubishi ASX 2015 – в продаже
Крутизной
Георгий
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Стартовали продажи «близнеца» рестайлингового Mitsubishi ASX
{{material_125745}}Кроссовер Mitsubishi RVR/ASX текущего поколения дебютировал в 2010 году. Автопроизводитель не торопится выпускать на рынок новое поколение. В феврале 2019 года была представлена обновленная версия автомобиля прежней генерации. Но масштаб изменений вполне достойный. Кроссовер получил изрядно пересмотренный дизайн, который привели в соответствие с новым фирменным стилем Dynamic Shield. Публичный дебют новинки состоялся в марте на Женевском автосалоне. Цветовая гамма пополнилась двумя новыми оттенками: красным Red Diamond и оранжевым Oak Brown. В салоне появилась обновленная мультимедийная система с увеличенным до 8 дюймов сенсорным экраном и встроенной навигацией. Европейским покупателям пообещали модернизированный 2,0-литровый мотор. Для японского рынка сохранили прежний 1,8-литровый бензиновый агрегат мощностью 139 лошадиных сил, который работает в паре с вариатором. Привод: передний либо полный.Продажи рестайлинговой версии Mitsubishi RVR в Японии уже начались. Кроссовер стоит от 19 800 рублей или около 1,3 млн рублей в пересчете по актуальному курсу. Европейские дилеры начнут принимать заказы на обновленный Mitsubishi ASX осенью. До России новинка доедет только в следующем году. Сейчас в салонах отечественных дилеров Mitsubishi ASX предлагается по цене от 1 229 000 рублей.
2019-08-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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