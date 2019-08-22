22 августа 2019, 15:56
Стартовали продажи «близнеца» рестайлингового Mitsubishi ASX
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Фото Mitsubishi
Японские покупатели получили возможность первыми приобрести рестайлинговую версию кроссовера Mitsubishi RVR. Именно под таким именем с 2010 года на местном рынке продается автомобиль, известный в Европе как Mitsubishi ASX.
Фото Mitsubishi
Фото Mitsubishi
Фото Mitsubishi
Фото Mitsubishi
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Публичный дебют новинки состоялся в марте на Женевском автосалоне. Цветовая гамма пополнилась двумя новыми оттенками: красным Red Diamond и оранжевым Oak Brown. В салоне появилась обновленная мультимедийная система с увеличенным до 8 дюймов сенсорным экраном и встроенной навигацией. Европейским покупателям пообещали модернизированный 2,0-литровый мотор. Для японского рынка сохранили прежний 1,8-литровый бензиновый агрегат мощностью 139 лошадиных сил, который работает в паре с вариатором. Привод: передний либо полный.
Продажи рестайлинговой версии Mitsubishi RVR в Японии уже начались. Кроссовер стоит от 19 800 рублей или около 1,3 млн рублей в пересчете по актуальному курсу. Европейские дилеры начнут принимать заказы на обновленный Mitsubishi ASX осенью. До России новинка доедет только в следующем году. Сейчас в салонах отечественных дилеров Mitsubishi ASX предлагается по цене от 1 229 000 рублей.
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Комментарии пользователей
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автор статьи не заслуженно забыл про форд "ескейп", "маверик" лично пользуюсь последним 14 лет, авто достойное похвалы!!!!
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