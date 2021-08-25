Стартовали продажи «ГАЗели» нового поколения: известны цены
Фото: ГАЗ
Фото: ГАЗ
Фото: ГАЗ
Фото: ГАЗ
Фото: ГАЗ
Фото: ГАЗ
В базовую комплектацию входит подушка безопасности водителя, дисковые тормоза спереди и сзади, круиз-контроль, медиасистема, водительское сиденье с регулировкой поясничного подпора и подлокотником, подогрев лобового стекла, электропривод наружных зеркал, полностью светодиодные фары, ABS, ESP, атермальные стекла, а также система бесключевого доступа и запуск двигателя кнопкой.
Дополнительно можно заказать подогрев руля (+10 000 рублей), блокировку заднего дифференциала (+36 000 рублей), кондиционер (+55 000 рублей). Для цельнометаллических фургонов также доступны датчики парковки (+10 000 рублей) и система мониторинга «слепых» зон (+19 000 рублей).
- 850 000 РГАЗ ГАЗель Next 2021 в Москве
- 1 250 000 РГАЗ ГАЗель Next 2019 в Москве
- 1 520 000 РГАЗ ГАЗель Next 2019 в Москве
- 1 679 999 РГАЗ ГАЗель Next 2019 в Москве
- 890 000 РГАЗ ГАЗель Next 2016 в Москве
- 1 080 000 РГАЗ ГАЗель Next 2015 в Москве
- 1 590 000 РГАЗ ГАЗель Next 2019 в Москве
- 1 098 000 РГАЗ ГАЗель Next 2016 в Москве
- 1 075 000 РГАЗ ГАЗель Next 2017 в Москве
- 785 000 РГАЗ ГАЗель Next 2015 в Москве
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